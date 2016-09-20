Общественная организация Future Forum, основанная в 2015 году в Пекине, объявила имена первых лауреатов учрежденной ею научной премии Future Science Prize. Китайские СМИ назвали ее «китайской Нобелевской премией».

Премия, по замыслу организаторов, будет вручаться ежегодно за достижения в двух областях науки, при этом каждый год выбранные области могут быть разными. Число лауреатов не может превышать пяти. В состав жюри входят только китайские ученые, награждаются тоже только исследователи, работающие в КНР, Гонконге, Макао и на Тайване. В денежном отношении каждая из двух ежегодно вручаемых премий эквивалентна одному миллиону долларов США.

Комментаторы предполагают, что учреждение новой премии стало следствием присуждения в прошлом году первой Нобелевской премии ученому из КНР. Фармаколог Юю Ту получила награду за создание лекарства от малярии. После этого в Китае долго обсуждался вопрос, почему в стране недостаточно программ по поощрению выдающихся ученых.

Финансировал премию Робин Ли, исполнительный директор китайского интернет-гиганта поисковика Baidu, а также еще несколько топ-менеджеров частных компаний. Учредители надеются, что присуждение премий будет проходить на основе справедливого и независимого отбора. Существовавшие в Китае ранее научные премии и гранты, которые финансировались правительством, вызывали неоднократные обвинения в несправедливом выборе лауреатов.

В этот раз награды присуждены за достижения в области науки о жизни и физики. Деннис Ло (Dennis Ming Yuk Lo), профессор Китайского университета Гонконга и член Лондонского королевского общества, получил премию за открытие метода извлечения ДНК эмбриона из крови матери. Открытие привело к появлению ныне широко используемых неинвазивных тестов, позволяющих определить по крови беременной женщины, если у плода разнообразные расстройства, такие как синдром Дауна. Центр геномных исследований в городе Шэньжень уже провел более одного миллиона таких тестов. О различных применениях и развитии этого метода можно прочитать в наших очерках «Синдром Дауна или рак», «Диагноз до рождения», «ДНК как улика», а также в интервью с заведующим лабораторией геномики и эпигеномики позвоночных Центра «Биоинженерия» РАН Егором Прохорчуком.

Премию за достижения в области физики присудили Цикунь Сюэ (Qi-Kun Xue) из Университета Цинхуа в Пекине за экспериментальное открытие высокотемпературной сверхпроводимости на границах раздела материалов и за обнаружение квантового аномального эффекта Холла в магнитных топологических изоляторах. Эффект наблюдается на квантовом уровне и аномален, поскольку, в отличие от обычного эффекта Холла, не нуждается во внешнем магнитном поле. Оба достижения Цикунь Сюэ важны для дальнейшего совершенствования топологических изоляторов – особого типа материалов, представляющих собой диэлектрики, которые по своей поверхности проводят электрический ток. Открытия ученого признаны особо важными, поскольку именно топологические изоляторы считаются перспективным носителем информации для будущих квантовых компьютеров. Топологические изоляторы были предсказаны теоретически в 2005 году, а впервые синтезированы в 2008 (антимонид висмута). Ученые предполагают, что материал на основе станена – аналогичной графену двумерной формы олова – с добавленными атомами фтора станет высокоэффективным топологическим изолятором. Предвидя блестящее будущее станена в качестве компонента микросхем, профессор Шоучэн Чжан из Стэнфордского университета даже предположил, что когда-нибудь Кремниевую долину придется переименовать в Оловянную.

Деннис Ло и Цикунь Сюэ. Фото: www.futureprize.org

Цикунь Сюэ, узнав о присуждении премии, сказал, что поделит деньги «со своими коллегами, которые внесли значительный вклад в оба открытия». Денниса Ло новость о премии застала врасплох, и он честно признался, что не знает, как поступит с деньгами. Ло полагает, что сенсационный характер новостей о новой премии сослужит хорошую службу науке, так как привлечет к фундаментальным исследованиям новое поколение студентов. Ученый рассказал, что его самого вдохновило на занятия наукой известие о расшифровке Уотсоном и Криком структуры молекулы ДНК. Он признает, что по сравнению с Нобелевской премией, китайская премия похожа на «растение, которое принесло свои первые цветы», но надеется, что со временем она приобретет статус и историю, которые позволят ей встать в один ряд с авторитетными наградами мира науки.

Официальная церемония вручения премий Future Science Prize состоится в Пекине в январе будущего года.