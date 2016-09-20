Новость дня

В Петропавловске-Камчатском подконтрольная мэрии управляющая компания УЖКХ накопила трехсотмиллионный долг перед компанией «Камчатскэнерго», сообщила во вторник пресс-служба энергокомпании.

«Это задолженность за потребленное жителями тепло и горячее водоснабжение. Крупнейшая на Камчатке управляющая компания прекратила расчеты с энергетиками с марта 2016 года», — говорится в сообщении. По данным «Каматскэнерго», учредителем УЖКХ через аффилированную организацию является администрация Петропавловск-Камчатского городского округа. «Но городские чиновники никаких мер для урегулирования ситуации не предпринимают», — отмечает пресс-служба.

Антиновость дня

Авария на сетях «Саратовводоканала» во вторник практически оставила без холодной воды жителей нескольких сотен домов в Заводском районе города, сообщает пресс-служба администрации Саратова. Согласно этим данным, задвижка прикрыта на магистральной трубе диаметром 800 мм.

В зону понижения давления холодной воды вошли 512 домов частного сектора и 272 жилых домов разной этажности, а также областная детская инфекционная клиническая больница. Жителям пострадавших домов по графику подвозят питьевую воду.

Завершить ремонтные работы планируется 18:00 мск вторника.

Непонятная новость дня

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Хамит Мавлияров считает непродуманными крупнейшие проекты Уфы — благоустройство набережной реки Белой и проект строительства, реконструкции и эксплуатации нового выезда из Уфы на автодорогу федерального значения М-5 «Урал» (т. н. «Восточный выезд»).

Критические замечания проектировщикам и властям он высказал на пленарном заседании форума «УралСтройИндустрия» в Уфе. «Зачем заниматься экзотическими вещами? Что касается Уфы, решили когда-то — пусть будет тоннель, чтобы весь грузовой транспорт Российской Федерации, который идет в эту сторону, провести через город. Такие бредовые идеи (проект тоннеля), поступаясь совестью, проектировщики не должны предлагать», — отметил он.

Проект благоустройства набережной реки Белой в Уфе. Фото: tourism.ufacity.info

Ассорти

Распоряжением губернатора Рязанской области Олега Ковалева освобожден от занимаемой должности первый заместитель председателя правительства Шаукат Ахметов. Причиной отставки указывается собственная инициатива Ахметова.

Ахметов курировал в областном правительстве строительный, транспортный, дорожный комплексы, сферу ЖКХ, а также аграрный сектор. В настоящее время данные обязанности возложены на Сергея Самохина, так же занимающего в областном правительстве должность первого зампреда.

* * *

Теплоэнергетические предприятия Петербурга со вторника, 20 сентября, переходят на режим периодического протапливания. Соответствующее распоряжение подписал председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Андрей Бондарчук.

Теплоснабжающим предприятиям города предписано в первоочередном порядке начать подачу тепловой энергии дошкольным и средним образовательным учреждениям, учреждениям здравоохранения и социальной защиты.

Переход на регулярное отопление зданий города, как предусмотрено правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге, произойдет, если установившаяся среднесуточная температура наружного воздуха не более чем в течение пяти суток составит +8 градусов и ниже.

* * *

Новые дамбы и берегоукрепительные сооружения построят в Приморья для защиты от паводка городов и сел. По ряду объектов уже завершена работа над документацией.

Так уже готовы документы для строительства защитных сооружений в селах Рощино и Вострецово Красноармейского района и села Новомихайловка Чугуевского района.

По данным краевого департамента природных ресурсов и охране окружающей среды, по этим объектам получены положительные заключения госэкспертизы. Общая стоимость строительства двух объектов превышает 361 млн руб.