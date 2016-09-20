Два жителя города Борзи Забайкальского края едва не оказались за решеткой из-за то, что пытались продать ЦРУ несуществующую секретную информацию о российских вооруженных силах. Поскольку все сведения, переданные американским разведчикам, были выдуманными, молодые люди отделались строгими предостережениями от ФСБ, однако в этом случае интересна сама логика манипуляции с понятием «секретная информация». Институт государственной тайны можно сравнить с несущей стеной суверенного государства, скрывающей реальную машинерию власти как от остального мира, так и от собственных граждан. В 2012 Госдума расширила понятие «государственная измена», а после обострения отношений с западными странами и начала экономического кризиса количество уголовных дел по статьям, связанным с раскрытием гостайны, резко возросло. Непрозрачность законодательства не позволяет до конца понять, что же является гостайной, делая из этого понятия смысловую матрешку. Иногда, неловкое обращение с государственными секретами приводит к по-настоящему абсурдным ситуациям.

В 2015 году житель города Борзи отправил в ЦРУ письмо, в котором, представившись человеком, осведомленном о государственных тайнах, предложил купить секретную информацию, связанную с российскими вооруженными силами. Американские спецслужбы решили проверить поступившие предложение и ответили письмом с интересующими их вопросами. За секретными материалами «информатор» обратился к своему приятелю, который проходил срочную службу, но тот не имел доступа к информации подобного рода. Поэтому друзья стали отправлять в ЦРУ выдуманные истории об эшелонах, которые отправляют на Украину, и ракетах, нацеленных на США.

Судя по всему, контакты забайкальцев с ЦРУ продолжались недолго, пока в дело не вмешались российские спецслужбы. Поскольку молодые люди никаких секретов американской разведке не передали, их не стали привлекать к уголовной ответственности и только вынесли предостережение «о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления». Как пояснили в ФСБ, оснований для возбуждения уголовного дела не было, поскольку молодые люди не были носителями секретов. «Денег они, конечно, не получили. Предостережения им оказалось достаточно», — с насмешкой добавили федералы.

Забайкальские приятели определенно вышли сухими из воды, такие неосторожные трюки вполне могли обернуться для них более серьезными последствиями. Уголовный кодекс РФ за государственную измену предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. За шпионаж можно сесть в тюрьму не менее, чем на 10 лет, за разглашение гостайны — на срок до семи лет. Законодательство определяет государственную тайну, как сведения в области военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности государства, распространение которых может нанести ущерб безопасности страны, поэтому нуждающихся в защите.

Перечень сведений, относящихся к государственной тайне, устанавливается федеральным законом «О государственной тайне» (Раздел II). Выдача этих сведений иностранному государству, международной или зарубежной организации или их представителям и есть государственная измена — статья 275 в УК РФ. Она предусматривает ответственность, в том числе, за оказание финансовой, материально-технической, консультационной или «иной помощи» указанным адресатам в деятельности, направленной против безопасности России. Что имеется в виду под понятием «иная помощь», сказать сложно. Такая формулировка появилась после того, как в 2012 году Госдума приняла пакет поправок, ужесточающих наказание за разглашение гостайны и расширяющие трактовку понятия «государственная измена».

Принятый депутатами закон правозащитники и юристы тогда охарактеризовали как «апофеоз репрессивного законотворчества», предупредив, что отныне дамоклов меч занесен едва ли не над каждым гражданином, общающимся с иностранцем по служебной необходимости или во время бытовой встречи. «"Любая иная" — это абсолютно открытый перечень. Бабушку — гражданку иностранного государства — через дорогу перевести — это тоже помощь. Стоит следователю подключить фантазию, любой контакт с иностранцем может быть квалифицирован как госизмена», — объяснял The New Times Сергей Миненко, адвокат Светланы Давыдовой, ставшей первой из обвиняемых в соответствии с новыми положениями статьи 275 УК.

По версии следствия, в 2014 году Давыдова услышала в маршрутке разговор, из которого заключила, что российских военных, служащих в части, расположенной по соседству с ее домом, посылают на восток Украины, о чем сообщила в украинское посольство. ФСБ узнала о поступке Давыдовой от ее соседей, и 21 января 2015 года женщина была арестована. В марте дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления, а с Давыдовой сняли все обвинения.

В 2014 году за госизмену и разглашение гостайны обвинительные приговоры вынесли 33 подсудимым. В 2015 году по этим статьям осудили 26 человек, еще двоих осудили за шпионаж. По мнению правозащитников, проблема в том, что из-за непрозрачности законодательство очень сложно понять, что же является гостайной, а что ей не является. Перечни сведений, которые требуют грифа «секретно» принимают разные ведомства на основании закона «О государственной тайне» и указа президента «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне». Однако сами ведомственные перечни уже являются секретными материалами, их невозможно найти в свободном доступе.

Гражданин теоретически может быть осужден за разглашение гостайны, даже если информация была взята из открытых источников. Для этого суд должен предоставить доказательства того, что обвиняемый собирал сведения для иностранных государств и других адресатов, перечисленных в УК. В 2002 году было возбуждено уголовное дело по факту публикации в журнале «Власть» сведений о дислокации ракетных войск. Редакции журнала, в конце концов, удалось убедить суд в том, что все данные, указанные в публикации, были получены из открытых источников, в том числе с сайта президента. Дело было закрыто.

Размытые формулировки Уголовного кодекса позволяют возбуждать уголовное дело, в том числе, за непреднамеренную публикацию секретных сведений. В апреле «Медиазона» писала о деле группы московских диггеров, которым было предъявлено обвинение по статье 283.1, появившейся в УК в конце 2012 года. Она устанавливает ответственность за «получение сведений, составляющих государственную тайну, путем похищения, обмана, шантажа, принуждения, угрозы применения насилия, либо иным незаконным способом». По версии следствия, молодые люди в 2014 году проникли на «объекты специального строительства ОАО «Трансинжстрой»», в результате чего получили «сведения, составляющие государственную тайну, о местонахождении, конфигурации, конструктивных особенностях и внутреннем устройстве объектов специального строительства». Фото и видео засекреченных помещений были сняты на фото и видео и размещены на личных страницах в «ВКонтакте».

Иногда государственная тайна предстает во всей наготе вследствие по-настоящему анекдотических историй. В мае 2012 года Приволжский окружной суд оштрафовал начальника штаба авиационной эскадрильи Энгельсской авиабазы, который раскрыл секретные материалы, постеснявшись своего почерка. Командование приказало офицеру подготовить документы, содержащие гостайну. Начальник штаба знал, что обладает плохим почерком и решил, что документы никто не сможет прочитать, если он напишет их своей рукой. Поэтому офицер нашел солдата-срочника с хорошим почерком, который составил документ под его диктовку. Начальника штаба не смутило, что срочник не имел доступа к гостайне. В суде офицер признал свою вину и был оштрафован на 30 тысяч рублей.