В Южном федеральном округе состоялись выборы двух региональных парламентов — в Адыгее и Астраханской области. В Астрахани, как и ожидалось, результаты оказались достаточно интересными.

В думу Астраханской области граждане избирали 58 депутатов, причем половина, то есть 29, определялись в одномандатных округах.

Как и ожидалось, большинство округов смогли «взять» представители «Единой России», по предварительным данным - 23 из 29 округов. Еще в двух округах победили «эсеры», а одном — кандидат от КПРФ, в трех — самовыдвиженцы.

Но куда интереснее оказались результаты партийного голосования. «Единая Россия» на выборах в облдуме получила 40,67% голосов избирателей, «Справедливая Россия» заняла второе место с результатом 21,79% голосов, КПРФ доверили свои голоса 17,95% жителей региона, а ЛДПР — 13,71%.

Избирательный участок в Астрахани 18 сентября 2016 года. Фото: www.astrgorod.ru

Таким образом, хотя «Единая Россия» и продолжит контролировать областной парламент, «Справедливая Россия» подтвердила свое звание второй партии Астраханской области — такого успеха «эсерам» мало где удалось добиться.

В одномандатном округе, который был сформирован на территории области для выборов в Госдуму, победил действующий депутат Леонид Огуль, а его конкурент из «Справедливой России» занял второе место.

Судя по всему процедура голосования в Астраханской области прошла достаточно тихо — во всяком случае видеозапись с нарушениями не становилась предметом обсуждения в ЦИКе. Ранее, напомним, Олег Шеин добился от Эллы Памфиловой отправки в Астраханскую область большого числа КОИБов, чтобы обеспечить беспристрастность подсчета голосов.

В Адыгее избежать скандалов не удалось. На одном из избирательных участков Майкопа из-за выявленных нарушений результаты выборов были отменены.

Если говорить о результатах вообще, то тут сохраняется стабильность. Новый созыв Госсовета Адыгеи, как и предыдущий, будет четырехпартийный. «Единая Россия» набрала 61,74% голосов, КПРФ 14,5%, ЛДПР 12,87%, а «Справедливая Россия» — 6,35%. Единственная партия, которая не смогла набрать необходимого процента голосов — «Коммунисты России», у них 2,19%. Учитывая, что одномандатники тоже представляют «Единую Россию», никакой значимой оппозиции партии власти в республиканском парламенте не возникнет.

Зато на выборах в Госдуму по Адыгейскому одномандатному округу победил самовыдвиженец Владислав Резник. Хотя статус этот Резник имеет, скорее, чисто формально — он уже много лет является членом Госдумы и, более того, входит в руководство «Единой России».