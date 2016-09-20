Как минимум 18 грузовиков с гуманитарной помощью сирийцам стали в понедельник мишенью авиаудара, пишет Wall Street Journal. Это была первая попытка доставки гуманитарной помощи начиная с установления режима прекращения огня неделю назад. Впрочем, сейчас режим президента Сирии Башара Асада объявил, что попытка поддержания перемирия завершена.

WSJ оговаривает, что чья это была атака, непонятно, однако госсекретарь США Джон Керри заявил, что «очевидна» ответственность сирийских сил (а как следствие, также и России). Россия, в свою очередь, заявила, что никаких ударов по силам оппозиции в понедельник не было, в соответствии с режимом прекращения огня. Комментариев со стороны Сирии не поступало.

Последствия бомбардировок в Сирии. Фото: © Sputnik/ Mikhail Alaeddin

WSJ уточняет, что спустя неделю после установления перемирия в Сирии при посредничестве России и США правительство Сирии решило, что срок перемирия истек, о чем сообщило государственное информагентство SANA. При этом в заявлении правительственная сторона обвиняла повстанцев в том, что за неделю они нарушили перемирие более 300 раз. Автор оговаривает, что обе стороны постоянно обвиняли друг друга в нарушениях.

Guardian пишет, что США обвиняют в атаке на конвой Россию независимо от того, участвовали ли в ней российские самолеты, потому что, по условиям перемирия, она отвечает за соблюдение правил Асадом. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен потребовал немедленного независимого расследования для установления причин этого инцидента.

Так или иначе, перемирие теперь де-факто прервано. Инициатива по прекращению огня провалилась в тот момент, когда мировые лидеры собрались в ООН в надежде укрепить перемирие и выработать условия долгосрочного мира. Автор напоминает, что декларация прекращения перемирия появилась со стороны сирийской армии после того, как по сирийским правительственным силам был нанесен авиаудар силами западной антитеррористической коалиции (в операции участвовали США, Британия, Дания и Австралия).

Также в понедельник появились сообщения об наступлении боевиков группировки «Джебхат Фатх ша-Шам» (прежде называвшейся «Фронт ан-Нусра», запрещена в РФ) на позиции сирийской армии. Это наступление было отбито. Между тем, действиями этой группировки все чаще начинают интересоваться медийные комментаторы.

The Economist опубликовал материал под названием «Другое джихадистское государство». Автор рассуждает о том, что пока все говорят о борьбе с «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ), террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в РФ), оказавшаяся в тени, вероятно, готовится вернуться на международную арену.

Теракт 11 сентября 2001 г. привел к началу «борьбы с терроризмом». В результате «Аль-Каиду» изгнали из Афганистана, а ее лидер Усама бен Ладен был убит. Потом «Аль-Каиду» затмил ее колоритный конкурент в лице ИГ. Однако все это время «Аль-Каида» продолжала оставаться угрозой. Ее центральное руководство остается враждебным Западу. Ее региональные ветви деятельны и энергичны. Американская антитеррористическая коалиция все ближе подбирается к главным базам ИГ – Ракке (в Сирии) и Мосулу (в Ираке), - в результате чего ИГ сейчас находится под угрозой полного распада.

Тем временем крыло «Аль-Каиды» «Фронт ан-Нусра», пусть переименовавшееся и дистанцировавшееся, сейчас стало главной в Сирии силой борьбы против режима Асада. Если ИГ будет уничтожено, сирийское крыло «Аль-Каиды» может попытаться установить над территорией свой контроль. И, скорее всего, «Аль-Каида» будет пользоваться у жителей гораздо большей популярностью, чем варварское и жестокое ИГ.