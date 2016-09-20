Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
20 сентября 2016, вторник, 18:04
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

С 2017 года владельцев незарегистрированной недвижимости будут ее лишать
Виктор Рейн: В области есть потенциал для развития малоэтажного строительства
Инвестиции в экономику Тюменской области выросли до 129 миллиардов рублей
Фестиваль «Этнолайф»: мастер-классы, музыка и еда разных народов
Водителя с марихуаной в машине выдало поведение
В Новосибирской области завершен основной этап Всероссийской сельскохозяйственной переписи
Сплошной фальсификат: масло из тюменских магазинов не прошло проверку
Угнанный в июне в Советском районе автомобиль найден
Скоро в школу: где и как выбирают одежду тюменские старшеклассники
«Зоосад»: абиссины – любимцы фараонов!
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
20 сентября 2016, 17:03
Башар Асад Россия Сирия США
Анна Сакоян

Сирия: крах перемирия и «другое джихадистское государство»

Авиация над Сирией.
Авиация над Сирией.
Фото: © Flickr/ U.S. Department of Defense

Как минимум 18 грузовиков с гуманитарной помощью сирийцам стали в понедельник мишенью авиаудара, пишет Wall Street Journal. Это была первая попытка доставки гуманитарной помощи начиная с установления режима прекращения огня неделю назад. Впрочем, сейчас режим президента Сирии Башара Асада объявил, что попытка поддержания перемирия завершена.

WSJ оговаривает, что чья это была атака, непонятно, однако госсекретарь США Джон Керри заявил, что «очевидна» ответственность сирийских сил (а как следствие, также и России). Россия, в свою очередь, заявила, что никаких ударов по силам оппозиции в понедельник не было, в соответствии с режимом прекращения огня. Комментариев со стороны Сирии не поступало.

 
Последствия бомбардировок в Сирии. Фото: © Sputnik/ Mikhail Alaeddin

WSJ уточняет, что спустя неделю после установления перемирия в Сирии при посредничестве России и США правительство Сирии решило, что срок перемирия истек, о чем сообщило государственное информагентство SANA. При этом в заявлении правительственная сторона обвиняла повстанцев в том, что за неделю они нарушили перемирие более 300 раз. Автор оговаривает, что обе стороны постоянно обвиняли друг друга в нарушениях.

Guardian пишет, что США обвиняют в атаке на конвой Россию независимо от того, участвовали ли в ней российские самолеты, потому что, по условиям перемирия, она отвечает за соблюдение правил Асадом. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен потребовал немедленного независимого расследования для установления причин этого инцидента.

Так или иначе, перемирие теперь де-факто прервано. Инициатива по прекращению огня провалилась в тот момент, когда мировые лидеры собрались в ООН в надежде укрепить перемирие и выработать условия долгосрочного мира. Автор напоминает, что декларация прекращения перемирия появилась со стороны сирийской армии после того, как по сирийским правительственным силам был нанесен авиаудар силами западной антитеррористической коалиции (в операции участвовали США, Британия, Дания и Австралия).

Также в понедельник появились сообщения об наступлении боевиков группировки «Джебхат Фатх ша-Шам» (прежде называвшейся «Фронт ан-Нусра», запрещена в РФ) на позиции сирийской армии. Это наступление было отбито. Между тем, действиями этой группировки все чаще начинают интересоваться медийные комментаторы.

 
Боевики "Фронта ан-Нусра". Фото: www.syriahr.com

The Economist опубликовал материал под названием «Другое джихадистское государство». Автор рассуждает о том, что пока все говорят о борьбе с «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ), террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в РФ), оказавшаяся в тени, вероятно, готовится вернуться на международную арену.

Теракт 11 сентября 2001 г. привел к началу «борьбы с терроризмом». В результате «Аль-Каиду» изгнали из Афганистана, а ее лидер Усама бен Ладен был убит. Потом «Аль-Каиду» затмил ее колоритный конкурент в лице ИГ. Однако все это время «Аль-Каида» продолжала оставаться угрозой. Ее центральное руководство остается враждебным Западу. Ее региональные ветви деятельны и энергичны. Американская антитеррористическая коалиция все ближе подбирается к главным базам ИГ – Ракке (в Сирии) и Мосулу (в Ираке), - в результате чего ИГ сейчас находится под угрозой полного распада.

Тем временем крыло «Аль-Каиды» «Фронт ан-Нусра», пусть переименовавшееся и дистанцировавшееся, сейчас стало главной в Сирии силой борьбы против режима Асада. Если ИГ будет уничтожено, сирийское крыло «Аль-Каиды» может попытаться установить над территорией свой контроль. И, скорее всего, «Аль-Каида» будет пользоваться у жителей гораздо большей популярностью, чем варварское и жестокое ИГ.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Верховная Рада
Украина объявила выборы в Госдуму РФ нелегитимными
Министерство обороны РФ
Минобороны отвергло причастность ВКС к обстрелу гумконвоя в Сирии
Сергей Лавров
Лавров и Керри обсудили в Нью-Йорке сирийские проблемы
Верховный суд РФ.
ВС РФ запретил «Аум Синрикё»
Алмазбек Атамбаев
СМИ сообщили о госпитализации президента Киргизии
17:46 Победу ПАРНАС в кубанской станице объяснили ошибкой комиссии
17:45 Защита Захарченко пожаловалась на незаконную прослушку
17:26 Fitch объяснило низкую явку на выборах в Госдуму
17:11 Россия решила заменить украинскую систему стыковки на МКС
17:04 Лавров и Керри обсудили в Нью-Йорке сирийские проблемы

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Джакомо Кваренги
Сальватор Тончи. Портрет Джакомо Кваренги.
20 сентября 1744 года родился архитектор Джакомо Кваренги
16:57 Читатели «Полит.ру» остались довольны результатами выборов в Госдуму
16:49 SWIFT разработала новый способ борьбы с хакерами
16:45 Заявки на рейсы в Египет подали две российские авиакомпании
16:28 Нарышкин предложил отменить плоскую шкалу подоходного налога
16:25 Правительство установило размер поощрений российским паралимпийцам
16:10 СМИ узнали о возможном возвращении ЕБРР в Россию
15:56 Украина признала выборы в Госдуму РФ нелегитимными
15:47 Севастополь вышел в лидеры голосования за символы новых купюр ЦБ
15:30 Минобороны РФ опровергло причастность к обстрелу гумконвоя ООН в Сирии
15:24 В Москве открылся отопительный сезон
15:11 «ВКонтакте» запустила сервис денежных переводов через сообщения
14:56 В Госдуму внесен законопроект о выплате пяти тысяч рублей пенсионерам
14:40 Премьер Швеции опроверг наличие «секретной российской угрозы»
14:33 Ученые раскрыли роль диффузии в ранней Вселенной
14:30 У прилетевшего в Шереметьево россиянина нашли 47 смартфонов iPhone 7
14:21 США раскрыли информацию об употреблявших в Рио запрещенные препараты
14:14 Путин сократил штат МВД на 163 тысячи человек
13:57 ВТБ объяснил штраф в США изменениями правил на бирже
13:55 Песков опроверг принятие решения о повышении НДС
13:42 Российские военные проверят информацию об обстреле гумконвоя в Сирии
13:37 Получил объяснение механизм возникновения на Плутоне ледников
13:37 СМИ сообщили о госпитализации президента Киргизии
13:25 Песков выразил слабую надежду на перемирие в Сирии
13:14 СМИ сообщили об увольнении 21 преподавателя РГГУ
13:04 Глава Минздрава вновь оказала первую помощь пассажиру самолета
12:52 Верховный суд отказался рассматривать жалобу экс-главы Петрозаводска на отставку
12:45 Сообщение о захвате самолета Saudia Airlines на Филиппинах оказалось ложным
12:42 Жители Забайкалья продавали ЦРУ выдуманные секретные данные
12:26 Очередные учения ШОС «Мирная миссия» пройдут в России
12:22 ВС РФ запретил «Аум Синрикё»
12:16 СМИ сообщили о росте числа сторонников Путина в США
12:14 В ЦУПе определили новую дату запуска «Союза МС-02» с экипажем МКС
11:55 Назначен новый командир войск ЮВО
11:41 Слоны и мамонты занимались межвидовым скрещиванием
11:34 Московский арбитраж признал банкротом Первый Чешско-Российский банк
11:27 Президент Киргизии ушел в отпуск по медицинским показаниям
11:13 Военная авиация Петербурга поднята по тревоге
11:04 Джима Керри обвинили в причастности к смерти его девушки
10:51 ЦБ установил крайний срок обеспечения бюджетников картой «Мир»
10:37 СКР назвал приоритетную версию убийства лидера «Оплота»
10:34 СМИ рассказали о предложении Минфина повысить НДС и нагрузку на зарплаты
10:25 На участников погрома на избирательном участке в Дагестане завели уголовное дело
10:07 Порошенко провел переговоры с Клинтон
10:02 Подозреваемому во взрыве в Нью-Йорке предъявили обвинения по семи пунктам
09:47 США наложили на ВТБ штраф в 5 млн долларов за фиктивные сделки
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.