Разрыв между данными экзит-поллов по итогам голосования, опубликованными вечером 18 сентября, и официальной информацией Центральной избирательной комиссии может стать проблемой для «Единой России», считает политолог, доцент Факультета социальных наук НИУ ВШЭ Алексей Титков: «Результаты получились близкие к тем, которые предсказывались экспертами. Те результаты, которые показали экзит-поллы, прежде всего ВЦИОМ, даже ниже и менее благоприятные, чем ожидалось. А те официальные результаты, которые объявлялись, скорее, наоборот, выше прогнозировавшихся. И сейчас в обсуждении результатов выборов основная проблема, которая возникла — это как объяснить эту вилку в 10%, которая получилась между официальными результатами избиркома и в появившихся и опубликованных вечером результатах опросов крупных социологических компаний. То есть сейчас это первое обстоятельство, которое при формально хороших результатах президентской администрации и правящей партии заставит их объясняться насчет очень ожидаемых в этом случае выяснений в фальсификации выборов.

Пока это, даже без ожидаемых массовых протестов, которых сейчас, скорее всего, не будет, первая большая репутационная проблема, а следственно, большая неудача в запланированной и объявленной задаче провести выборы так, чтобы они выглядели для граждан процедурно чистыми и относительно безупречными.

То, что касается деятельности Государственной Думы и того, как она будет организована, сейчас самая большая неопределенность касается депутатов-одномандатников. При том, что подавляющая часть из них — это выдвиженцы от «Единой России», на практике они связаны не столько с руководством партии, сколько с руководством или с избирателями своего региона. Это означает, что сейчас президентской администрации придется заново осваивать методы работы с одномандатными депутатами, и пока сложно сказать, насколько это получится.

Это проблемы скорее потенциальные, которые могут проявиться при каком-то осложнении политической или экономической ситуации, сейчас, при условии стабильности, у одномандатников нет повода каким-то образом проявлять себя. А в условиях президентской кампании, которая вот-вот начнется и в скрытом виде уже идет, ясно, что одномандатники тоже будут демонстрировать свою лояльность и не проявлять какие-то отклонения от линии партии. То есть это такая «скрытая угроза», если говорить на языке сериала «Звездные войны», — сказал Алексей Титков.

Низкая явка на этих выборах — всего 47,8% в среднем по стране — фиксирует тот результат, который ожидался и, скорее всего, был запланирован заранее. «В наибольшей степени это связано с переносом выборов на сентябрь. Сложилась ситуация, когда основная часть избирательной кампании пришлась на лето, все избиратели разъехались и ничем не интересуются. То есть это не столько вопрос в отношении избирателей, сколько следствие принятого заранее политтехнологического решения. Это возможность поддержать уровень результатов правящей партии, у которой есть проблемы с экономическим кризисом и усталостью избирателей, в обмен на репутационные потери и фактическое снижение легитимности, связанное со снижением явки. В этом смысле ничего неожиданного не произошло, и если вынести за скобки административное давление и принуждение к голосованию, то скорее всего, эта цифра снизится еще на несколько процентных пункта и составит порядка 45%», — предположил эксперт Высшей школы экономики.