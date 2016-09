Топ новостей 20 сентября

Дайджест «Полит.ру» – подборка наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в ЕС и США рассказали о претензиях к выборам в Госдуму, в России расследуют убийство лидера «Оплота», после обстрела гуманитарного конвоя в Сирии в США заявили о пересмотре отношений с Россией.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС не признает выборы в Госдуму РФ на территории Крыма. В Госдепе заявили: «Мы признаем, что ЦИК России провел выборы прозрачно, но мы обращаем внимание на выводы в отчете, что "избирательная среда была негативно затронута ограничением фундаментальных свобод и политических прав, строгим контролем над СМИ и ужесточением контроля над гражданским обществом"».

Верховная Рада Украины признала нелегитимными прошедшие к конце прошлой недели выборы в Госдуму РФ: «Не признавать легитимность выборов в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, их результатов и юридических последствий, и соответственно, состава, полномочий, актов и решений Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва».

. @verkhovna_rada adopted resolution calling #Duma elections in #Crimea illegal.Speaker calls #EP to supp this stance pic.twitter.com/0TA9dlPqjP

Основной версией убийства руководителя украинской организации «Оплот» Евгения Жилина является его коммерческая деятельность, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Сборная России по хоккею обыграла команду молодых звезд Северной Америки на групповом этапе Кубка мира. Встреча завершилась со счетом 4:3. Первый матч россиян, со сборной Швеции, завершился победой скандинавской команды.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев госпитализирован в Турции. Глава республики находится в одной из больниц на Эгейском побережье. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о госпитализации Атамбаева: «Нет, данных нет. Мы желаем скорейшего выздоровления Алмазбеку Шаршеновичу».

Верховный суд России запретил деятельность в стране религиозного объединения «Аум Синрикё». С соответствующим ходатайством в суд обратилась российская Генпрокуратура. Заявление ведомства было удовлетворено по итогам заседания ВС РФ, прошедшего в закрытом режиме.

Официальный представитель госдепа США Джон Кирби сообщил, что Вашингтон переоценит перспективы кооперации с Москвой после обстрела гуманитарного конвоя в Сирии. Кирби заявил, что США «возмущены» инцидентом: «Пункт назначения этого конвоя был известен сирийскому режиму и Российской Федерации. Несмотря на это, гуманитарные работники были убиты, пытаясь обеспечить помощь сирийским гражданам».

We are outraged that a @UN/@SYRedCrescent aid convoy was attacked in Orem, rural #Aleppo, #Syria.

Humanitarian workers are #NotATarget