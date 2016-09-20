Топ новостей 20 сентября

Дайджест «Полит.ру» – подборка наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в ЕС и США рассказали о претензиях к выборам в Госдуму, в России расследуют убийство лидера «Оплота», после обстрела гуманитарного конвоя в Сирии в США заявили о пересмотре отношений с Россией.

Еврокомиссар Федерика Могерини

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС не признает выборы в Госдуму РФ на территории Крыма. В Госдепе заявили: «Мы признаем, что ЦИК России провел выборы прозрачно, но мы обращаем внимание на выводы в отчете, что "избирательная среда была негативно затронута ограничением фундаментальных свобод и политических прав, строгим контролем над СМИ и ужесточением контроля над гражданским обществом"».

Верховная Рада Украины признала нелегитимными прошедшие к конце прошлой недели выборы в Госдуму РФ: «Не признавать легитимность выборов в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, их результатов и юридических последствий, и соответственно, состава, полномочий, актов и решений Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва».

Основной версией убийства руководителя украинской организации «Оплот» Евгения Жилина является его коммерческая деятельность, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Сборная России по хоккею, Кубок мира в Торонто

Сборная России по хоккею обыграла команду молодых звезд Северной Америки на групповом этапе Кубка мира. Встреча завершилась со счетом 4:3. Первый матч россиян, со сборной Швеции, завершился победой скандинавской команды.

Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев госпитализирован в Турции. Глава республики находится в одной из больниц на Эгейском побережье. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о госпитализации Атамбаева: «Нет, данных нет. Мы желаем скорейшего выздоровления Алмазбеку Шаршеновичу».

Верховный суд России запретил деятельность в стране религиозного объединения «Аум Синрикё». С соответствующим ходатайством в суд обратилась российская Генпрокуратура. Заявление ведомства было удовлетворено по итогам заседания ВС РФ, прошедшего в закрытом режиме.

Официальный представитель госдепа США Джон Кирби сообщил, что Вашингтон переоценит перспективы кооперации с Москвой после обстрела гуманитарного конвоя в Сирии. Кирби заявил, что США «возмущены» инцидентом: «Пункт назначения этого конвоя был известен сирийскому режиму и Российской Федерации. Несмотря на это, гуманитарные работники были убиты, пытаясь обеспечить помощь сирийским гражданам».

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Одна из самых известных пар Голливуда, актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли готовятся к бракоразводному процессу. Как пишут СМИ, поводом для развода стала поездка Питта с друзьями в Хорватию вместо семейного досуга с женой и детьми. По другим данным, у Питта роман с актрисой Марийон Котийяр, из-за которого Джоли и подала на развод.

Двое жителей Забайкальского края пытались продать Центральному разведывательному управлению США (ЦРУ) якобы секретные данные. Житель забайкальского города Борзи в 2015 году написал в ЦРУ письмо с предложением продать ведомству секретную информацию о российских Вооруженных силах. В ответ ЦРУ направило мужчине вопросы, интересующие американскую сторону. Россиянин привлек своего знакомого, проходившего срочную службу в российской армии, при этом не имевшего доступа к секретным данным. В ФСБ подчеркивают: «Все сведения они придумывали».

Жители Забайкалья пытались продать ЦРУ выдуманные военные секреты.ФСБ заметила это и вынесла парням предупреждение https://t.co/ZOyjRdGwpR pic.twitter.com/QPnTn5XSiv — Лентач (@oldLentach) 20 сентября 2016 г.

18 сентября граждане России выбирали депутатов Госдумы нового созыва. «Единая Россия» получит 343 места в Думе, КПРФ – 42, ЛДПР – 39, Справедливая Россия – 23. По одному месту у «Родины» и «Гражданской платформы». Кроме того, в Думу прошел самовыдвиженец Владислав Резник.

В традиционном опросе «Полит.ру» попросил читателей оценить итоги выборов в Госдуму. Большинство респондентов отметили, что довольны результатами выборов.