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21 сентября 2016, 10:07
Россия экстремизм
Мария Кравченко

Кратко о неправомерном антиэкстремизме с января по август 2016

Судебная коллегия Свердловского областного суда рассматривает апелляционную жалобу Екатерины Вологжениновой, в ключенной Росинфомониторингом в списко экстремистов.
Судебная коллегия Свердловского областного суда рассматривает апелляционную жалобу Екатерины Вологжениновой, в ключенной Росинфомониторингом в списко экстремистов.
Фото: МЦПЧ

Данный краткий обзор посвящен важнейшим законодательным новациям и статистике уголовного правоприменения в области противодействия экстремизму в период с января по август 2016 года. Здесь Информационно-аналитический центр «Сова» касается только той части законодательства и правоприменительной практики, которая приводит, с его точки зрения, к нарушению прав человека и чрезмерному ограничению гражданских свобод. 

Антиэкстремистское законодательство в первые восемь месяцев 2016 года, как и в предыдущем году, активно использовалось не только против радикальных противников политического режима, но и против граждан, далеких от радикализма, и в ряде случаев применялось явно неправомерно. Этим случаям и посвящен данный  краткий обзор.

По-прежнему велика доля дел, возбужденных по антикстремистским статьям в прямой или косвенной связи с военными действиями в Украине, хотя активная фаза конфликта осталась в прошлом. Но, что интересно, мы почти не увидели какой-то предвыборной специфики в этом правоприменении.

Единственной заметной нормотворческой инициативой в интересующей нас сфере стал в 2016 году «пакет Яровой», зато он привлек внимание общества в степени, не сравнимой с любыми предыдущими антиэкстремистскими пакетами поправок.

«Пакет Яровой» меняет многое. Но наиболее существенные изменения касаются трех сфер.

Первая относится к регулированию интернета, она-то и вызвала резонанс. Поправки предписывают провайдерам всех типов связи хранить информацию о фактах коммуникации граждан в течение одного года, а сами звонки и переписку - до полугода (это вступит в силу только с лета 2018 года), обязывают «организаторов распространения информации в интернете» под угрозой штрафа передавать ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей, а провайдеров - по запросу правоохранительных органов расторгать договоры с абонентами, если в течение 15 суток не будет подтверждена личность пользователя (речь об анонимных симках).

Вторая часть существенно ограничивает миссионерскую деятельность и уже начала активнейшим образом применяться. Поправки по сути позволяют штрафовать за любое религиозное выступление, не санкционированное зарегистристрованным религиозным объединением. Эта часть, предположительно, направлена против салафитской проповеди, но формулировки взяты из давних проектов «борцов с сектами», так что первыми жертвами стали протестанты, кришнаиты и т.д.

Третья часть существенно ужесточает меры наказания за преступления террористической и экстремистской направленности, а также организацию незаконной миграции. Был снижен возраст уголовной ответственности за ряд преступлений (преимущественно, террористической направленности). В УК появились такие сомнительные составы преступлений, как несообщение о преступлении террористической направленности и склонение к организации массовых беспорядков. С нашей точки зрения, правоприменительная практика не давала оснований для всех этих новаций, так что мало оснований думать, что они помогут борьбе с реальными угрозами.

«Пакет Яровой» уже вторгся в сферу права на свободу совести и в область защиты приватности в стране, но он еще затронет и другие права и свободы граждан.

 

Наиболее серьезной формой антиэкстремистского преследования является уголовное, поэтому основное внимание мы здесь уделяем ему.

Мы считаем неправомерными 5 приговоров против 5 человек, вынесенные с начала января по конец августа 2016 года по ст. 282 УК (возбуждение ненависти). Так, в феврале была осуждена домохозяйка Екатерина Вологженинова, которую обвинили по ч. 1 ст. 282 УК в возбуждении ненависти и вражды к представителям власти и «добровольцам из России, воюющим на стороне ополченцев с востока Украины». Поводом для преследования послужили несколько репостов в соцсети «ВКонтакте». Ей было назначено наказание в виде 320 часов обязательных работ с конфискацией ноутбука.

За этот период с одного человека были сняты обвинения по ст. 282 УК, несколько неправомерно возбужденных дел могут быть закрыты в ближайшее время, однако без должных оснований возбуждено около полутора десятков новых дел против приблизительно двух десятков человек.

По ст. 354.1 (реабилитация нацизма) за первые восемь месяцев 2016 года было вынесено два приговора, которые мы считаем неправомерными. Житель Минусинска Г.Назимов был приговорен к 10 месяцам исправительных работ по ч. 3 этой статьи за пост в соцсети, истолкованный правоохранительными органами как оскорбление георгиевской ленты, которая для автора, очевидно, олицетворяла одну из сторон конфликта на Украине. Националист из Перми Владимир Лузгин был оштрафован по ч. 1 указанной статьи на 200 тысяч рублей за републикацию статьи, содержавшей вольную интерпретацию сути пакта Молотова-Риббентропа и спорные утверждения, касавшиеся эпизодов истории бандеровского движения. Нам неизвестны новые дела, возбужденные в рассматриваемый период по данной статье без должных оснований.

По ч. 1 ст. 148 УК, карающей за оскорбление чувств верующих, было вынесено 3 неправомерных приговора, осуждено четыре человека, один из которых отправлен на принудительное лечение. В частности, в Кировской области были приговорены к обязательным работам два человека, повесившие самодельное чучело с оскорбительной надписью на поклонный крест в одной из местных деревень. Неправомерно, с нашей точки зрения, было возбуждено новое громкое дело по этой статье – против «ловца покемонов», блогера-атеиста Руслана Соколовского.

По ст. 280 УК (публичные призывы к экстремистской деятельности) в первой половине 2016 года был вынесен один неправомерный обвинительный приговор. Астраханский националист Игорь Стенин был приговорен по части второй этой статьи к двум годам колонии-поселения за публикацию в соцсети о войне на Украине. Ни одно новое дело, возбужденное за этот период по данной статье, мы не можем назвать однозначно неправомерным.

По ст. 280.1 УК (призывы к сепаратизму) продолжают осуждать людей, не призывавших к противозаконным действиям с сепаратистскими целями, а лишь высказавшихся в пользу сецессии. Андрей Бубеев из Твери был приговорен к двум годам колонии-поселения по совокупности двух уголовных статей, но в частности, за репост статьи Бориса Стомахина о Крыме. Кроме того, было неправомерно возбуждено два новых уголовных дела – в Крыму против зампреда Меджлиса Ильми Умерова за его позицию в отношении присоединения полуострова к России и в Москве против публициста Андрея Пионтковского за высказанную в статье идею о возможном отделении Чечни. 

За первую половину 2016 года суды не вынесли ни одного неправомерного приговора по ст. 282.1 УК (организация экстремистского сообщества и участие в нем) и, насколько нам известно, не возбудили по этой статье ни одного дела безосновательно.

По ст. 282.2 УК (участие в деятельности организации, признанной экстремистской) за эти 8 месяцев был вынесен лишь один неправомерный приговор: в Челябинске суд приговорил Якова Целюка к двум годам лишения свободы условно за причастность к деятельности организации «Нурджулар», которой в действительности в России не существует. По этой статье было возбуждено не менее 3 новых дел против 5 человек.

Отдельно, без учета в общей статистике, отметим 9 приговоров против 24 последователей «Хизб ут-Тахрир», которые были привлечены к ответственности как участники террористической организации по ст. 205.5 УК. Мы считаем эти приговоры неправомерными, поскольку полагаем, что данная радикальная исламистская организация террористической не является. Приговоры по таким делам все более суровы, например, из трех осужденных в августе в Петербурге последователей «Хизб ут-Тахрир» двое получили 17 и 16 лет колонии строгого режима. С января по август 2016 года было возбуждено не менее 15 новых подобных уголовных дел (10 из них – в Татарстане) против как минимум 34 человек.

По ст. 205.2 УК (публичные призывы к террористической деятельности или оправдание терроризма) было неправомерно возбуждено одно уголовное дело – против блогера-националиста Алексея Кунгурова из Тюмени за публикацию статьи о ситуации в Сирии.

В первой половине 2016 года не было вынесено ни одного неправомерного приговора по ст. 213 УК (хулиганство) и ст. 214 УК (вандализм) с учетом мотива ненависти и не было возбуждено ни одного подобного дела.

Можно предварительно заметить, что в сравнении с 2015 годом сократилось число неправомерных приговоров и новых дел по статьям 280 и 282.2 УК, но  одновременно наблюдается некоторый прирост дел  по ч. 1 ст. 148.

Как мы видим, почти весь массив неправомерных антиэкстремистских приговоров составляют теперь приговоры за разного рода «экстремистские высказывания». Если сравнить их количество с общим количеством приговоров за «экстремистские высказывания», мы увидим, что последнее растет настолько стремительно (за январь-август мы знаем о более 170 осужденных), что доля неправомерных приговоров снижается. С другой стороны, среди быстро растущего числа приговоров «за слова» все более заметна большая доля таких, которые вынесены за противоречащие букве закона, но не представляющие значительной общественной опасности высказывания (подробнее см. здесь).

Всего по антиэкстремистским уголовным статьям в январе-августе 2016 года было вынесено 11 неправомерных приговоров в отношении 12 человек, один из которых был отправлен на принудительное лечение. При этом мы знаем как минимум о двух десятках уголовных дел, возбужденных в этот период без должных оснований против почти трех десятков человек. Сравнивая эти цифры с итогами 2015 года, можно сказать, что количество неправомерных приговоров в 2016 году ожидается ниже уровня 2015 года, поскольку в 2015 наблюдалось некоторое снижение количества вновь возбужденных неправомерно уголовных дел. В текущем году эта цифра снова выросла, что не дает строить оптимистические прогнозы.

Наша статистика применения статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), направленных на борьбу с экстремизмом, далеко не полна. По-прежнему, больше всего злоупотреблений связано с применением ст. 20.29 КоАП о массовом распространении экстремистских материалов или их хранении с целью распространения. В рассматриваемый период мы зафиксировали около двух десятков случаев неправомерного наложения штрафов по этой статье на отдельных граждан и организации. Но и по ст. 20.3 КоАП о пропаганде и демонстрировании экстремистской символики с января по август было вынесено не менее 12 необоснованных судебных решений.

В период с января по август 2016 года в Федеральный список запрещенных организаций были включены две общины Свидетелей Иеговы – белгородская и старооскольская, деятельность которых была без всяких оснований запрещена как экстремистская лишь на основании обвинений в распространении столь же безосновательно запрещенной литературы. Кроме того, в список были внесены неправомерные судебные постановления о ликвидации общин Свидетелей Иеговы в Элисте и Орле и мусульманской общины «Мечеть Мирмамеда» в Чапаевске Самарской области. Существенные сомнения вызывает у нас и правовая обоснованность запрета Этнополитического объединения «Русские», хотя члены организации безусловно вели ксенофобную пропаганду.

Громоздкий и изобилующий ошибками Федеральный список экстремистских материалов пополнился с января по август на 593 пункта, стремительно приближаясь к отметке в 4000 пунктов. За это время в него неправомерно было включено около полутора десятков пунктов.

Активно пополняются Единый реестр запрещенных сайтов, заблокированных по решению судов, и список сайтов, заблокированных Генеральной прокуратурой без суда по «закону Лугового», т.е. за призывы к экстремистской деятельности или несанкционированным публичным акциям. Первый из них включает в себя около 570 пунктов с ресурсами, признанными экстремистскими, и пополнился в указанный период приблизительно на полсотни пунктов, около десятка из которых составляют неправомерно запрещенные сайты; во втором около 650 пунктов со страницами, он растет быстрее - пополнился примерно на 350 пунктов за интересующий нас период, - а неправомерно заблокированы были десятки страниц.

Безосновательно попадают под запрет религиозные материалы, материалы политической оппозиции и статьи журналистов, песни и стихи, труды историков и многое другое.

 

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