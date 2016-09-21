Англоязычные СМИ, в том числе вполне солидные, оживленно обсуждают развод популярных голливудских персонажей Анджелины Джоли и Брэда Питта. Крупные издания посвящают этой теме длинные материалы с приложением документов, выстраиванием хронологий и некоторые даже с попытками выведения морали.

Guardian дает довольно сухую, но подробную подборку цитат и сведений со ссылками на источники. О том, что Анджелина Джоли подала на развод, известно от ее адвоката. Адвокат сообщил об этом во вторник, объяснил, что это решение принято ради семейного благополучия, что Джоли комментировать ничего не будет и просит оставить на это время ее частную жизнь в покое. Также приводится цитата из журнала People, который опубликовал заявление Брэда Питта о том, что это всё очень печально, но благополучие детей прежде всего. После этого следует некоторое количество домыслов (со ссылками) и их опровержений (тоже со ссылками) на тему смешения и разграничения сценической и внесценической жизни героев материала.

Обложка журнала с анонсом бракоразводного процесса Питта и Джоли. Январь 2016. Фото: torbakhopper

CNN подходит к теме с большой обстоятельностью. Первым делом сообщается, что развод мотивируется неразрешимыми противоречиями, а брак, согласно поданным документам, длился два года и один месяц (поженились в августе 2014 г., развелись 15 сентября 2016 г.). Там же закладывается потенциальная тема для следующего сюжета: раздел имущества и права доступа к детям, коих, считая приемных, сейчас шесть человек. К этому прилагаются сканы поданных для развода документов.

После этого приводится хроника развития сюжета начиная с 2004 г., когда появились первые сплетни на тему «брэнджелины», как его стали называть таблоиды. В хронику входят усыновления/удочерения и рождения детей, превентивная операция Джоли (высокий риск рака груди), съемки в фильмах и участие в благотворительности.

Брэд Питт и Анджелина Джоли. 2011. Фото: GabboT

"Три няньки обо всём рассказали!" - обложка популярного журнала, ноябрь 2015. Фото: torbakhopper

The Atlantic подходит к теме обобщающе и моралистически (мораль и обобщение относятся не к персонажам, а к авторам, которые про них пишут). Текст начинается с сентенции: «Разводы случаются, и когда это происходит, расставание – почти всегда продукт некой сложной комбинации факторов, которые приводят в недоумения всех, кто имеет к этому отношение, в том числе и разводящуюся пару». Это предисловие к тому, чтобы предать суровой критике таблоиды, которые вечно все упрощают и транслируют шаблоны.

Дальше следует длинный список пороков, которые таблоиды приписывают Джоли и которыми они мотивируют развод. В числе пороков: «Анджелина каждую ночь пьет вино», «Анджелина почти не ест», «Анджелина постоянно курит», «Анджелина потеряла вес», «Анджелина набрала вес» и многие другие. По большей части, подчеркивает автор, согласно таблоидной картине мира, в ситуации развода виновата женщина (внутри брака – недостаточно качественная жена, снаружи – соблазнительница и разрушительница семьи). И этот шаблон они используют с большой последовательностью, подгоняя под него практически любые факты.