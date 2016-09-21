Благодаря получению «Единой Россией» подавляющего большинства в Государственной Думе у Кремля появилась возможность обеспечить принятие даже самых сложных решений, включая изменение Конституции, отмечают политологи. Многие из них рассматривают вероятность того, что в числе этих решений могут оказаться и досрочные выборы президента страны.

Преобладание ЕР в новом парламенте позволяет менять даже основной закон страны, ее Конституцию «в любом направлении». И такие перемены состоятся, если это понадобится исполнительной власти и лично президенту России Владимиру Путину, заявил газете «Ведомости» профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов. Издание не уточнило, для чего могло бы потребоваться изменение Конституции.

Ряд политологов полагают, что необходимость внести в нее изменения может быть связана с возможностью проведения досрочных выборов главы государства. Эти темы широко обсуждаются в социальных сетях.

Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы 18 сентября 2016. Фото: kremlin.ru

«Президентские выборы могут состояться весной 2017 года. С этим и связано запланированное масштабное кадровое обновление. Более того, возможна неожиданная "загогулина" с кандидатом № 1», – такой прогноз дал на своей странице в социальной сети Facebook Валерий Соловей, историк, политаналитик, профессор и заведующий кафедрой связей с общественностью МГИМО, предсказавший за почти три недели назначение Андрея Вайно руководителем Администрации президента.

Объясняя, почему кандидатом № 1 может стать не очевидный кандидат, эксперт уточнил: «Денег нет – и не будет. Отношения с Западом лишь ухудшаются. Кому-то надо взять на себя неблаговидную роль.»

Он также резюмировал все известные ему утечки и слухи относительно возможных перестановок во власти и выделил, в частности, такие выводы: в Кремле пока еще «не решен принципиальный вопрос, проводить президентские выборы в 2018 или на год раньше и кто именно станет кандидатом № 1» и «Дмитрий Медведев может пойти на повышение. Но в случае понижения его устраивает только «Газпром» и ничего другого». При этом эксперт подчеркнул, что ситуация остается «очень динамичной».

По его оценке ситуации, сложившейся после парламентских выборов, «приблизительно через год в стране начнется качественно новая динамика и откроется окно возможностей». «Результаты вчерашних выборов и избранный на них парламент не будут иметь ровно никакого значения», – написал он 19 сентября. С чем может быть связана эта «качественно новая динамика» и «окно возможностей», Соловей не пояснил.

Дмитрий Медведев и Владимир Путин в штабе "Единой России". 18 сентября 2016. Фото: kremlin.ru

Обсуждая возможность переноса выборов президента и появления неожиданного кандидата на этот пост, Дмитрий Лурье, член партии «Демократический выбор», абсолютный чемпион интеллектуального турнира «Своя игра» 2011 года, выразил сомнения в вероятности такого развития событий:

«Это вряд ли. Там и с переносом президентских выборов на осень 2017 года есть проблема: зачем было продлевать полномочия президента до шести лет, если потом выборы переносить на более ранний срок?

С переносом выборов Госдумы с декабря на сентябрь столь значимой эта проблема не была – перенесли всего на три месяца. И достаточно строго, хотя и формально обосновали этот перенос – для преодоления коллизии между сроком полномочий Думы и введённом ею же "единым днём голосования".

Причём оформили это решением КС, чтобы не было процедурных вопросов.»

Политолог Александр Кынев, руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики, доцент департамента политической науки Факультета социальных наук НИУ ВШЭ, на своей странице в Facebook указал, что не считает перенос выборов президента России возможным по целому ряду причин.

«По поводу фантазий про досрочные выборы президента. Юридически досрочные выборы президента невозможны – это значит, что Путину надо уходить в отставку и премьер станет врио президента (самому уйти и остаться при этом ио невозможно). Причем чтобы иметь право баллотироваться, перед этим придется менять закон о выборах президента (см цитату ниже – нужно менять статью 6, которая запрещает участвовать в выборах лицу, из-за отставки которого они проводятся). Это единственный возможный сценарий.

Когда выборы Госдумы РФ переносили, Конституционный суд указал, что перенос возможен на незначительный период – речь шла о трех месяцах (год под "незначительный" как-то совсем не попадает) однократно и "в конституционно значимых целях". Не забывайте: легитимность – это вопрос и международного правового статуса главы государства.

КОНСТИТУЦИЯ РФ Статья 92

1. Президент Российской Федерации приступает к исполнению полномочий с момента принесения им присяги и прекращает их исполнение с истечением срока его пребывания в должности с момента принесения присяги вновь избранным Президентом Российской Федерации.

2. Президент Российской Федерации прекращает исполнение полномочий досрочно в случае его отставки, стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия или отрешения от должности. При этом выборы Президента Российской Федерации должны состояться не позднее трех месяцев с момента досрочного прекращения исполнения полномочий.

3. Во всех случаях, когда Президент Российской Федерации не в состоянии выполнять свои обязанности, их временно исполняет Председатель Правительства Российской Федерации. Исполняющий обязанности Президента Российской Федерации не имеет права распускать Государственную Думу, назначать референдум, а также вносить предложения о поправках и пересмотре положений Конституции Российской Федерации.

СТАТЬЯ 6 Закона о выборах Президента

пункт 3 Гражданин Российской Федерации, замещавший должность

Президента Российской Федерации и досрочно прекративший исполнения полномочий Президента Российской Федерации в случае отставки, стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия или отрешения от должности, не может быть выдвинут кандидатом на выборах, назначенных в связи с досрочным прекращением им исполнения своих полномочий.»

Михаил Соколов, журналист, кандидат исторических наук, сотрудник «Радио Свобода», наоборот, склонен считать такое развитие событий возможным. «И не такое выделывали. Стыда-то нет. Поправят закон. Разрешат провоцирующему досрочные выборы исполнять обязанности, как в случае с губернаторами. Зорькин в КС разъяснит: не запрещено, значит разрешено. А народу, не имеющему правосознания, юридические тонкости до фонаря», – пишет он.

«Тут, конечно, надо Конституцию править. Но для этого есть большинство ЕР», – добавляет эксперт, обсуждая тему. Он напоминает, что «так поступили со сроками полномочий ГД и президента. Прошло.»

Возражая сторонникам теории о возможном переносе выборов, Александр Кынев объясняет свою позицию тем, что президент России обязан учитывать и то, как именно воспримут его действия международное сообщество: «Он не может идти на рискованные юридически шаги в отношении собственного статуса, так как есть международное право и международные избирательные стандарты».

В то же время политический обозреватель и аналитик Кирилл Рогов видит в ситуации повод для изменения Конституции, но, по его собственным словам, не уверен, что этот вопрос уже является актуальным: «Это повод затеять масштабные переделки в Конституции, заодно вставив и новую норму. Т.е. я не уверен, что эта затея на повестке, но, в принципе, такой вираж вполне в традиции», – уточняет он.