Видео дня. Вооруженная гумколонна под Алеппо

В Минобороны России представили видеозапись, на которой видно, как гуманитарная колонна ООН свободно перемещается по территории сирийского Алеппо, захваченной боевиками «Исламского государства» (запрещена в РФ).

Информация о перемещении колонны была получена с беспилотников. Представители Минобороны обращают внимание на то, что вместе с колонной идет переброска террористами пикапа с прикрепленным к нему минометом большого калибра.

Генерал-майор Игорь Конашенков заявил: «Неясно, правда, кто кого "прикрывает": миномет – автоколонну с волонтерами "Белых касок", или все же наоборот? И, самое главное, куда исчез этот миномет возле конечного пункта следования автоколонны и по кому вел огонь во время ее стоянки и разгрузки?».