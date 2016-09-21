Выборы в Госдуму: взгляд с Запада
ЕС и США сочли российские выборы в Государственную думу легитимными и прозрачными, хотя и не признали их результаты на территории Крыма, который они считают нелегально присоединенным. Комментаторы в англоязычных СМИ обсуждают контекст выборов и заодно используют эту тему как повод для критики своих собственных кандидатов.
The Economist отмечает, что «очередная победа партии Владимира Путина» на выборах закономерна. Люди, объясняет автор, осознают, что страна находится в тяжелом положении, цены растут, и коррупция процветает, однако они боятся резких перемен. В сущности, итог выборов был очевиден заранее. Большинство голосов получила партия власти «Единая Россия», также в парламент прошли три «послушные системные оппозиционные партии», в то время как две либеральные и не прокремлевские партии «Яблоко» и ПАРНАС в Думу не попали. В любом случае, отмечает автор, это не так важно, потому что Дума независимо от состава депутатов делает так, как ей велит Кремль.
Гораздо более показательным индикатором автор считает явку избирателей, которая оказалась рекордно низкой с распада Советского Союза. Особенно впечатляющую политическую пассивность проявили Москва и Санкт-Петербург, где сосредоточен урбанистический средний класс. В Москве в этот раз проголосовало 35% жителей, в то время как на выборах в 2011 г. явка составила 66%. Эта картина, комментирует автор, отражает апатию и чувство бесправия в российском обществе.
Кремль, отмечает автор, тоже постарался сделать так, чтобы выборы прошли без эксцессов. Для этого, в частности, их переместили с декабря на сентябрь, чтобы у людей, вернувшихся из отпусков, было мало времени на то, чтобы включиться в политический контекст. Все это не означает, по мнению автора, что граждане России довольны нынешним положением дел. Экономический кризис ощущается повсеместно. Российский центробанк предсказывает, что в этом году рост ВВП составит 0,7% - после того как в прошлом году он упал на 3,7%.
Эти парламентские выборы в России, заключает автор, превратились негласным образом в референдум о Путине. По итогам этого референдума, Путин сохраняет высокую популярность, несмотря на то, что у местных администраций рейтинг падает. В условиях нейтрализованной оппозиции, которая к тому же погрязла во внутренних конфликтах, действительно, выбора не остается.
Wall Street Journal пишет, что предсказуемая победа «Единой России» готовит почву для победы Путина на президентских выборах в 2018 г. Также, по мнению автора, результат российских парламентских выборов представляет собой образец «предопределяемой демократии». Как и автор материала в The Economist, комментатор в WSJ отмечает низкую явку, которую отчасти объясняет смещением голосования на сентябрь. Все это, объясняет WSJ, имело целью избежать протестов, как было в 2011 г.
Особенно энергично автор подчеркивает, что в этот раз проблема выборов была не в фальсификациях, а в том, что их хорошо подготовили с прицелом на требуемый результат. В частности, государственные СМИ открыто агитировали за прокремлевские партии и ничего не писали про оппозиционных кандидатов. Из всего этого автор выводит мораль для «западных фанатов Путина, которые любят говорить о его популярности у себя в стране» (камень в огород республиканского кандидата в президенты США Дональда Трампа). Мораль состоит в том, что популярность у Путина искусственная и, следовательно, неправильная.