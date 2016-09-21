ЕС и США сочли российские выборы в Государственную думу легитимными и прозрачными, хотя и не признали их результаты на территории Крыма, который они считают нелегально присоединенным. Комментаторы в англоязычных СМИ обсуждают контекст выборов и заодно используют эту тему как повод для критики своих собственных кандидатов.

The Economist отмечает, что «очередная победа партии Владимира Путина» на выборах закономерна. Люди, объясняет автор, осознают, что страна находится в тяжелом положении, цены растут, и коррупция процветает, однако они боятся резких перемен. В сущности, итог выборов был очевиден заранее. Большинство голосов получила партия власти «Единая Россия», также в парламент прошли три «послушные системные оппозиционные партии», в то время как две либеральные и не прокремлевские партии «Яблоко» и ПАРНАС в Думу не попали. В любом случае, отмечает автор, это не так важно, потому что Дума независимо от состава депутатов делает так, как ей велит Кремль.

Голосование на выборах в Госдуму VII созыва . Тверская область. Фото: tver.er.ru

Гораздо более показательным индикатором автор считает явку избирателей, которая оказалась рекордно низкой с распада Советского Союза. Особенно впечатляющую политическую пассивность проявили Москва и Санкт-Петербург, где сосредоточен урбанистический средний класс. В Москве в этот раз проголосовало 35% жителей, в то время как на выборах в 2011 г. явка составила 66%. Эта картина, комментирует автор, отражает апатию и чувство бесправия в российском обществе.

Кремль, отмечает автор, тоже постарался сделать так, чтобы выборы прошли без эксцессов. Для этого, в частности, их переместили с декабря на сентябрь, чтобы у людей, вернувшихся из отпусков, было мало времени на то, чтобы включиться в политический контекст. Все это не означает, по мнению автора, что граждане России довольны нынешним положением дел. Экономический кризис ощущается повсеместно. Российский центробанк предсказывает, что в этом году рост ВВП составит 0,7% - после того как в прошлом году он упал на 3,7%.

Эти парламентские выборы в России, заключает автор, превратились негласным образом в референдум о Путине. По итогам этого референдума, Путин сохраняет высокую популярность, несмотря на то, что у местных администраций рейтинг падает. В условиях нейтрализованной оппозиции, которая к тому же погрязла во внутренних конфликтах, действительно, выбора не остается.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев в штабе партии «Единая Россия». Фото: er.ru

Wall Street Journal пишет, что предсказуемая победа «Единой России» готовит почву для победы Путина на президентских выборах в 2018 г. Также, по мнению автора, результат российских парламентских выборов представляет собой образец «предопределяемой демократии». Как и автор материала в The Economist, комментатор в WSJ отмечает низкую явку, которую отчасти объясняет смещением голосования на сентябрь. Все это, объясняет WSJ, имело целью избежать протестов, как было в 2011 г.

Особенно энергично автор подчеркивает, что в этот раз проблема выборов была не в фальсификациях, а в том, что их хорошо подготовили с прицелом на требуемый результат. В частности, государственные СМИ открыто агитировали за прокремлевские партии и ничего не писали про оппозиционных кандидатов. Из всего этого автор выводит мораль для «западных фанатов Путина, которые любят говорить о его популярности у себя в стране» (камень в огород республиканского кандидата в президенты США Дональда Трампа). Мораль состоит в том, что популярность у Путина искусственная и, следовательно, неправильная.