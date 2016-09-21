Региональные и федеральные выборы прошли, подсчитаны почти все голоса — осталось, возможно, только довезти несколько десятков протоколов из отдаленных посольств. Теперь в российской прессе стараются осознать произошедшее и сделать хоть какие-то прогнозы.

Например, «Известия» попытались подсчитать, какие перемены ждут Совет Федерации. Верхняя палата парламента, напомним, формируется следующим образом: каждый регион отправляет туда двух представителей. Один от парламента, причем он должен быть региональным или муниципальным депутатом. Второй — от губернатора, причем каждый кандидат в губернаторы должен идти на выборы с тремя кандидатами на членство в СФ. Оказалось, что пятеро из семерых избранных губернаторов намерены сменить представителей своих регионов.

Среди известных «новичков» есть много политиков федерального уровня. Тульский губернатор Алексей Дюмин планирует отправить в Совет Федерации Дмитрия Савельева, который представлял область в шестой Думе.

Дмитрий Савельев. Фото: tula.er.ru

Еще одним «тяжеловесом» в Совфеде может стать Владимир Лукин, который является одним из кандидатов на включение в СФ от избранного губернатора Тверской области Игоря Рудени. Людмила Нарусова может вернуться в СФ в качестве представителя Тывы.

Новых сенаторов могут дать Ульяновская область (ожидается, что ее губернатора будет представлять пока еще вице-губернатор Александр Якунин), а также Коми, от нее в СФ, как ожидается, попадет депутат Госсовета республики Дмитрий Шатохин.

Чаще, впрочем, в прессе пытаются понять, почему результаты выборов оказались именно такими. Политолог Александр Макаркин, например, в «Ведомостях» пишет об электоральных признаках усталости общества. По мнению автора, явка по стране снизилась не только из-за отъезда части избирателей на садовые участки. «Дело и в том, что общество все более устает. Уже давно прошла эйфория 2014 года, когда обитатели осажденной крепости ожидали новых побед над супостатами. Ушли в историю и ожидания, что осада даст шанс для внутреннего развития: то ли закрытую четверть века назад кузницу восстановим, то ли новую сыроварню откроем. Все чаще стали вспоминать цитату покойного российского премьера о том, что хотели как лучше, а получилось как всегда», — считает Макаркин.

В статье на соседней полосе утверждается, в целом, очевидная вещь: итоги выборов в Госдуму развяжут власти руки при принятии сложных решений, не исключено, что дело вновь дойдет и до изменения Конституции.

РБК обращает внимание на то, что полтора миллиона россиян проигнорировали выборы одномандатников в Госдуму. Из опубликованных ЦИКом данных следует, что в целом в России за одномандатников не голосовали 2,8% (1,48 млн человек) избирателей. Причем половина из них голосовала на участках по открепительным удостоверениям (получивший открепительное и голосующий не в своем округе не выбирает одномандатника).

Тревожная статья размещена в «Новой газете». Социолог Левада-центра рассказал о том, как протест рабочих приходит на смену протесту среднего класса. «Сейчас мы видим, что все показатели опять идут вниз. Доверие правительству, партии власти ушло на докрымский уровень. У Путина тоже уже не 89%, а 80. Оценки экономической ситуации хуже, чем в 2009 году. Все указывает на то, что эффект Крыма заканчивается, и мы входим в период всё большего недовольства. Кто будет кристаллизовать вокруг себя это недовольство — неизвестно, и, возможно, сама власть еще с ностальгией будет вспоминать мирные протесты 2011 года», — сказал в интервью социолог.