Во вторник началась и в среду должна закончиться очередная встреча руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США. По итогам этой встречи процентная ставка может быть поднята либо может остаться неизменной. СМИ в ожидании итогов обсуждают перспективы. Большинство комментаторов склоняются к тому, что ставку не повысят.

Business Insider пишет, что наиболее показательное для прогнозов свидетельство – это выступление на прошлой неделе одной из управляющих ФРС, которая заявила, что поднимать ставку в скором времени рискованно. Это, конечно, было высказывание всего лишь одного из представителей руководства, однако в речи фигурировали аргументы, которые ФРС едва ли может проигнорировать.

Например, оговаривался тот момент, что хотя ФРС оценивает состояние рынка труда оптимистически, тем не менее, он еще не оказывает серьезного воздействия на инфляцию. Кроме того, экономика растет очень медленно, и повышение ставки сейчас для нее может стать лишним стрессом. Также сохраняет актуальность фактор, отмечавшийся ранее главой ФРС Джанет Йеллен: риски, связанные со слишком быстрым повышением ставки, опаснее, чем риски, связанные с чрезмерной осторожностью. Последнее объясняется тем, что поднять ставку ФРС может без труда, а вот опустить ее обратно, если что-то пойдет не так, она уже так просто не сможет.

Автор также отмечает, что и после ноябрьской встречи, несмотря на то, что она состоится уже после президентских выборов (то есть определенности будет больше), повышение ставки маловероятно. Маловероятно потому, что на то время не запланировано пресс-конференции, как следовало бы ожидать в случае ожидаемых судьбоносных решений. Кроме того, нет обновлений в графиках, показывающих прогнозы по дальнейшим повышениям ставки. Таким образом, у ФРС останется только декабрьская встреча как последний шанс повысить ставку в 2016 г.

The Economist также выражает надежду, что американский центробанк не повысит ставку после нынешней встречи. Ястребы утверждают, отмечает автор, что если ФРС будет слишком долго не повышать ставку, ожидая подъема инфляции выше 2%, то это приведет не к инфляции, а к рецессии. Инфляция в итоге не то что не повысится, а, наоборот, снизится. Но это, считает автор, маловероятная перспектива, потому что инфляция сейчас настолько низкая, что опускаться ей уже некуда.

Wall Street Journal практически уверен, что ставку на этом этапе не поднимут. Главным образом, в применении к этой встрече нужно отслеживать сигналы о том, какой динамики следует ожидать в последующие месяцы и годы. В первую очередь, это может быть сигнал о том, ждать ли повышения ставки в этом году, скорее всего в декабре.

Этот год, комментирует WSJ, был непростым для мировой экономики. Прежде всего, это связано с тревогой по поводу экономического спада в Китае, а также с британским референдумом о выходе из ЕС. В США также имела место тревога по поводу неизменно низкой инфляции и не самых радужных показателей на рынке труда. В принципе, этого достаточно для ФРС, чтобы сослаться на слишком высокие риски даже при довольно стабильной картине на настоящий момент.