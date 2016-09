«Коммерсантъ» в статье «Шифр и меч» пишет, что ФСБ собирается взять интернет-трафик на контроль.

Занять у банка только по паспорту будет невозможно, утверждается в статье «Кредит только при СНИЛС».

95% субъектов малого и среднего бизнеса — микропредприятия, утверждается в статье «Малый бизнес оказался мелким».

«Ведомости»: «"Альфа-банк" не дает "Открытию" получить дополнительные средства на санацию "Траста"». По жалобе «Альфы» Генпрокуратура потребовала от ЦБ отменить повторный конкурс.

«Возвращение к прогрессивной шкале подоходного налога несет риски»: администрировать его сложно, зарплаты могут уйти в тень, а пострадает средний класс.

«Минфин хочет предложить масштабную налоговую реформу в нефтяной отрасли», причем реформа может перекроить нефтяной рынок.

РБК в статье «Невыездная надбавка» пишет, почему почти 300 тысяч проживающих за рубежом пенсионеров остались без разовой выплаты.

К чему приведет атака на гумконвой в Сирии, написано в статье «Красный крест на перемирии».

Почему 1,5 миллиона россиян проигнорировали выборы одномандатников, написано в статье «Избирательные избиратели».

«Известия»: «Минфин отказался включить в бюджет план поддержки отраслей». Предложение заложить в трехлетку средства на развитие промышленности внес Минпромторг, но финансовое ведомство выступило против.

«Зеркало Flibusta заблокируют»: Мосгорсуд вынес решение по ограничению доступа на постоянной основе для Flibusta.is.

«Дальний Восток предлагают заселить жителями юга России»: в октябре президенту представят проект колонизации малонаселенных районов страны.

«Газета.ru» в статье «Египет готовится взлететь» пишет: российские авиакомпании начали подавать заявки на выполнение полетов в Египет.

«Моя жена тайком договорилась о встрече с Путиным»: Юрий Лужков о том, как отметит 80-летний юбилей.

The Economist про дорожное движение в ЮВА. «Вождение во Вьетнаме: Под завязку» (Driving in Vietnam: Clogged up). Вождение во Вьетнаме становится кошмаром. Автомобили забивают большие города.

«Разрушители шаблонов: Поколение новой энергии» (The disrupters: New power generation). Материал посвящен вопросам о том, какие новые технологии следует считать действительно прорывными и каковы бизнес-модели их развития.

Bloomberg: «Трейдеры держат пари против фунта в ожидании решения ФРС» (Traders Are Betting Against the Pound Ahead of the Fed Decision). Фунт стерлингов упал до месячного минимума, после того как европейские лидеры стали ужесточать риторику, говоря о последствиях выхода Британии из блока.

«У Британии "ни в коем случае" не получится в случае с Brexit'ом усидеть на двух стульях» (UK Has ‘No Chance’ of Having Brexit Cake and Eating It). Европейские лидеры считают, что Британия не сможет одновременно сохранить доступ к единому рынку ЕС и остаться при своей миграционной политике.

The Wall Street Journal: «Россия и сирийский режим отрицают, что они совершили атаку на гуманитарный конвой» (Russia, Syrian Regime Deny Carrying Out Aid Convoy Attack). Как минимум 12 человек, в том числе волонтеров и водителей грузовиков, погибли от авиаудара, ответственность за который США возлагают на правительство президента Сирии Башара Асада.

«Как полиция выследила подозреваемого во взрыве бомбы в Нью-Йорке» (How Police Tracked Down New York City Bombing Suspect). Власти при помощи технологий, ухищрений и удачи нашли и арестовали человека, который подозревается в подрыве самодельной бомбы на Манхеттане.