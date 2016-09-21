Bloomberg выяснил, что Минэкономразвития хочет заложить в трехлетний бюджет курс доллара на уровне 64-65 рублей. Иными словами в ведомстве, которое отвечает в правительстве за макроэкономическое прогнозирование, уверены в фундаментальной стабильности рубля.

Это выглядит особенно забавно, если вспомнить, что МЭР является защитником проинфляционной политики (пусть и не в масштабах Глазьева и Ко), которая ведет к ослаблению рубля. То есть, получается, Улюкаев хочет девальвировать рубль, но в бюджет закладывает удивительную стабильность национальной валюты.

В принципе, это отлично иллюстрирует качество экономических прогнозов от российского правительства. Теперь осталось понять, можно ли доверять Центральному банку, который обещает снизить инфляцию до 4% к концу 2017 года.