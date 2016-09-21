Затраты на науку в России и ведущих странах мира

В России в 2015 г. объем внутренних затрат на исследования и разработки (ИР) достиг

914.7 млрд руб., что составляет 40.5 млрд долл. США (в расчете по паритету покупательной способности).

По величине данного показателя Россия занимает 9-е место в мире, уступая США,

Китаю, Японии, Германии, Республике Корея, Франции, Индии и Великобритании (рис. 1).

По сравнению с 1995 г. Россия не намного повысила свои позиции в рейтинге ведущих стран мира по величине внутренних затрат на ИР, перейдя с 10-го на 9-е место. Существенно упрочил свои позиции Китай, поднявшись с 7-го на 2-е место благодаря ежегодному приросту затрат на ИР (в среднем на 17.1%). Соответственно, Япония сместилась со 2-го места на 3-е, а Германия — с 3-го на 4-е.

Республика Корея, имевшая за рассматриваемый период среднегодовой прирост затрат, равный 8.1%, улучшила положение в рейтинге, опередив Францию (6-е место) и Великобританию (8-е место). Не удержали своих позиций другие страны, ранее входившие в первую десятку по объему внутренних затрат (по паритету покупательной способности): Италия и Канада. Индия, по которой данные представлены лишь за 2011 г., по абсолютной величине затрат на ИР опережает Великобританию и Россию.

Тенденция динамики затрат на ИР в России в течение последних двух десятилетий совпадает с трендами, характерными для ведущих экономик мира: при росте внутренних затрат на ИР в России за 1995–2015 гг. в 2.6 раза (в постоянных ценах) суммарные расходы на ИР в странах ОЭСР за 1995–2014 гг. увеличились в 1.8 раза, в странах ЕС-28 — в 1.7 раза. При этом ряд стран, включая быстрорастущие экономики, демонстрируют более впечатляющие результаты, например, Китай увеличил затраты за тот же период в 19.9 раза (в постоянных ценах), Республика Корея — в 4.4 раза, Израиль — в 3.4 раза. Для сравнения: в США аналогичный показатель — 1.7 раза, Японии — 1.6 раза.

По показателю удельного веса затрат на науку в ВВП Россия существенно отстает от ведущих стран мира, занимая 34-е место (рис. 2). В пятерку лидеров входят Республика Корея (4.29%), Израиль (4.11%), Япония (3.59%), Финляндия (3.17%) и Швеция (3.16%).





Соотношение внутренних затрат на ИР с ВВП улучшилось как в среднем по странам ОЭСР (с 1.99% в 1995 г. до 2.38% в 2014 г.), так и странам ЕС-28 (с 1.60 до 1.95%) (рис. 3). Существенное (более чем на 1.4 п.п.) увеличение рассматриваемого показателя отмечается в Республике Корея (на 2.09 п.п.), Израиле (на 1.66), Австрии (на 1.56), Китае (на 1.48 п.п.). В России он вырос с 0.85% в 1995 г. до 1.13% в 2015 г.

До 2004 г. Россия по объему внутренних затрат на ИР в ВВП опережала Китай, в последую щие годы данный индикатор в Китае стал выше, чем в России, и в настоящее время (2.05% в 2014 г.) сопоставим с аналогичным показателем в Австралии (2.11%), Сингапуре (2.20%).

1 Или ближайшие годы, по которым имеются данные

Источники: Росстат; базы данных ОЭСР (OECD.Stat), ЮНЕСКО (UIS.Stat),

Евростата.

Расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.