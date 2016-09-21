Новость дня

Муниципалитет Ярославля на заседании в среду утвердил Владимира Слепцова первым заместителя мэра города. За Слепцова свои голоса отдали 33 депутата, еще один воздержался.

Кандидатура Слепцова на пост в мэрии была предложена и.о. губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым. Он лично представил его депутатам ярославского муниципалитета.

Владимир Слепцов родился в 1972 году в Ярославле, в 1993 окончил факультет физического воспитания ЯГПУ, работал инспектором РОВД Ленинского района Ярославля до 1996 года. С 1996 по 2008 годы работал в администрации Ленинского района Ярославля. В 2008 году стал заместителем мэра Ярославля. В мае 2013 года курировал подготовку к 700-летию Сергия Радонежского в должности первого замглавы Сергиева Посада. В ноябре 2014 года утвержден на должность главы руководителя администрации Химок. В августе 2015 назначен на должность глав городского округа Химки.

Владимир Слепцов. Фото: www.city-yar.ru

Антиновость дня

Жители Братска и Усть-Илимска на севере Иркутской области жалуются на сильное задымление от лесных пожаров. Пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщает в среду, что в ходе мониторинга качества воздуха выявлено превышение ПДК взвешенных веществ, формальдегида, диоксида серы и оксида углерода в двух жилых районах Братска.

Кроме того, мониторинг качества воздуха в связи с задымленностью организован в городах Усть-Илимск, Усть-Кут и в Нижнеилимском районе Иркутской области. Хотя там превышения ПДК вредных веществ пока не зарегистрировано.

Непонятная новость дня

Власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют для борьбы с коррупцией среди госслужащих начать использовать полиграф, сообщается на сайте регионального департамента общественных и внешних связей.

Отмечается, что по мнению главы региона этот механизм необходимо провести через общественное обсуждение до конца октября текущего года, «после чего приступить к его непосредственному внедрению».

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«Объединение Краснодарский чай» планирует вложить в развитие чайных плантаций в Краснодарском крае более 250 млн рублей, сообщает министерство сельского хозяйства региона.

«У нас большие планы, мы намерены восстанавливать заброшенные плантации, построить в Сочи новое, оснащенное современным оборудованием предприятие по переработке чайного листа», — приводятся слова гендиректора компании Серафима Тимченко.

Чайная плантация в окрестностях аула Ахинтам Лазаревского района Сочи. Фото: Akhintam

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Сервис по заказу такси Uber начал работать в Воронеже. «Uber сотрудничает исключительно с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Автомобили должны быть в хорошем состоянии, это должны быть нестарые иномарки или новые отечественные авто, такие как Lada X-Ray или Lada Vesta», — сообщил региональный директор по развитию компании Uber в России Михаил Фишер.

«Воронеж стал 17-м по счету городом, где есть Uber, в ближайшее время — возможно до конца года — мы появимся еще и в Волгограде», — поделился дальнейшими планами директор по внешним связям России и СНГ Uber Александр Костиков.

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил провести аудит интеллектуальной собственности на предприятиях республики, так как считает неоцененными эти активы.

«У ряда компаний отсутствует понимание важности данного вопроса. В результате их стоимость является недооцененной. На ведущих предприятиях республики доля интеллектуальной собственности в совокупных активах остается невысокой. Мы явно недооцениваем свой потенциал. Предприятиям необходимо капитализировать интеллектуальные активы, ставить уникальные разработки на баланс. Это значительный резерв для роста кредитного рейтинга и инвестиционной привлекательности», — заявил Минниханов, обращаясь с ежегодным посланием к Госсовету Татарстана.