В Сибири выборы в региональные парламенты проходили в четырех субъектах федерации. Кое-где выборы были интересными: например, на выборах в Госдуму в Алтайском край «Единая Россия» набрала меньше, чем в каком-либо другом регионе — на региональных выборах результат партии власти также оставил желать лучшего.

На выборах в Заксобрание Алтайского края ЕР получила всего 34,08% — даже меньше, чем по федеральному округу. На втором месте оказалась ЛДПР (21,18%), но коммунисты от нее отстали не сильно (21,01%). Наконец, в ЗакС прошел список «Справедливой России» (17,41%). Единственная партия, которая не прошла пятипроцентный барьер — «Яблоко», у нее 3,13%. Победа в большинстве одномандатных округов, правда, все-таки обеспечит «Единой России» большинство в ЗакСе. Из 34 одномандатных округов только в двух победу удалось одержать представителям «Справедливой «России», и в одном — выдвиженцу от ЛДПР. Явка с трудом перевалила за 40%.

Провести день голосования тихо и мирно, правда, не удалось. Во вторник стало известно, что Следственный комитет проводит проверку по сообщению о возможном нарушении избирательного законодательства 18 сентября. Заявление написал член избирательной комиссии с правом совещательного голоса. «По предварительным данным, 18 сентября 2016 года около 8 часов утра неустановленные лица у входа в парк в Индустриальном районе Барнаула, собрав группу людей, провели инструктаж по получению ими на избирательных участках бюллетеней для голосования с проставленными отметками о выборе кандидата в депутаты. Благодаря вмешательству общественности и органов внутренних дел указанные действия были пресечены на стадии приготовления», — говорится в сообщении СК.

Заявление о фальсификации на избирательном участке в Барнауле. Фото: Александр Лебедев

В воскресенье припугнуть алтайских организаторов каруселей даже была вынуждена Элла Памфилова, она пригрозила отменить результаты выборов. Сейчас, правда, об отмене результатов выборов, вроде бы, уже не говорят.

Чуть получше, хотя и не сильно, у «Единой России» в Омской области. Там при явке в 38,2% партии власти удалось набрать 36,3% голосов, почти ровно столько же партия получила в регионе и на федеральных выборах. КПРФ отстала всего на несколько процентов, у коммунистов 29,48%. На третьем месте ЛДПР с 16,31%, на четвертом — «Справедливая Россия» с результатом в 8,55%. Остальным партиям не удалось набрать даже 3% голосов.

В одномандатных округах единороссам было сложно составить конкуренцию. В 22 округах только в двух выиграли не представители партии власти — и то, это были самовыдвиженцы.

В Красноярском крае у «Единой России» не все так плохо, но и успехом результаты по единому округу не назовешь. На федеральных выборах ЕР получила чуть более 40%, а ее выдвиженцы победили во всех четырех одномандатных округах. На выборах депутатов Заксобрания «Единая Россия» набрала 38,55%. ЛДПР получила поддержку 20,24% избирателей, КПРФ — 14,67%, а «Справедливая Россия» — 5,44%. В ЗакС также прошли «Патриоты России», у них 6,5%. В 22 одномандатных округах победили 19 единороссов, два члена ЛДПР и один самовыдвиженец. В двух двухмандатных округах, которые образованы на севере края, победили четыре единоросса. Явка — 36,4%.

Лучше всего в Сибири региональная кампания у ЕР прошла в Томской области. Там при явке в 34% «Единая Россия» получила 43% голосов. Результат ЛДПР в воскресенье — 21,53%, коммунистов — 16,5%, «Справедливой России» — 7,86%. Больше 3% смогло набрать только «Яблоко», у него 3,55%.

Никаких проблем с оппозиционными фракциями, опять же, не будет — все победители в одномандатных округах являются выдвиженцами «Единой России».