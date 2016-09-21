Выборы в Государственную Думу позади. Наш аналитик Василий Измайлов размышляет о некоторых особенностях прошедших выборов.

«Продолжаем подводить итоги, и после первых цифр приходит пора первых выводов. Не хочется повторять то, что говорят все, но так или иначе придется, поскольку это такая неизбежная ритуальная структура.

Первое. Много и долго мы говорили о том, что ключевым условием легитимизации результатов выборов является высокая явка. У меня складывается ощущение, что это условие не достигнуто, причин этому две. Первая — это абсолютные цифры, которые получили все без исключения партии, если сравнить количество проголосовавших за них с результатом выборов 2011 года, то можно увидеть, что все без исключения получили существенно меньше голосов: кто-то — в полтора раза, кто-то — в два раза и так далее.

Вторая причина — это история с нарастанием избирательной активности ближе к концу голосования. Если сравнить цифры, которые Избирком обнародовал на 10, 12, 15, 18 часов, то можно увидеть, что почти 25%-рост зафиксирован за последние два часа голосования. Невозможно ничего утверждать наверняка, но известно, что, например, в старомосковском варианте демократии при Юрие Михайловиче Лужкове основные вбросы делались именно с 17 до 20, и тому есть многочисленные подтверждения. Очень не хочется верить в то, что на сей раз было именно так, мы этого утверждать и не будем. Но кто знает? Может быть люди спали-спали-спали по всей стране, а потом вдруг встали, в них пробудился гражданский инстинкт и в последние два часа они решили пойти проголосовать. Каждый может верить в ту историю, версию и интепретацию, в какую он хочет.

Но на самом деле даже не об этом речь, она о том, что, перейдя на технологию «засушенной явки», которую администраторы выборов освоили очень хорошо за все эти годы единого дня голосования, и действительно она очень удобна, с точки зрения обеспечения нужного результата. Мы пришли к тому, что те люди, которые занимаются процессом — избирательные технологи, идеологи избирательные кампаний — практически отказываются от работы с городским населением. Посмотрите на явку в Москве, в Петербурге, в Екатеринбурге, не смотрел на явку в Самаре, но думаю, что там то же самое, и вы увидите, что явка существенно ниже подавляющего большинства всех предшествующих кампаний. Это говорит о том, что администраторам, организаторам и технологам этих выборов городскому населению сказать нечего, а это в свою очередь вступает в очень жесткий диссонанс с экономическими интересами развития страны, потому что, с точки зрения экономики, все настолько нехорошо, что мы должны поощрять всякую инициативу и опираться на те оставшиеся — в том числе интеллектуальные — ресурсы, что у нас есть. А с точки зрения избирательной истории, мы поступаем совершенно иным образом, и в общем-то во многом (повторяю еще раз, это мое личное убеждение, оно спорно, но оно такое) именно потому, что те люди, которые занимаются избирательными кампаниями, в общем-то ленивоваты, если не сказать ленивы. Они не заморачиваются, потому что в их условиях ограниченного финансирования нужно дать внятный результат, и самый простой путь — любой технолог вам скажет — работать со своими и отчасти как-то иногда агитировать тех, кто колеблется. Ну, вот мы и видим, кто такие «свои», как с ними работают и насколько агитируют тех, кто колеблется.

Дальше возникает большой соблазн поговорить о том, кем мы хотим стать: хотим мы стать, условно говоря, современной державой, или, как говорил наш постоянный и любимый автор Виталий Аркадьевич Найшуль, «заводоуправлением», или же мы хотим стать Зимбабве. Ну, конечно, как бы соблазнительно оно ни выглядело, выбор этот искусственен, поскольку жизнь богаче всех наших представлений о ней, и в какой-то момент мы можем стать Зимбабве, в какой-то момент — Португалией, в какой-то момент — Канадой, а в какой-то, наоборот, — Сингапуром. К сожалению, то, что мы увидели сегодня, заставляет нас предполагать, что наш русский Сингапур несколько отдаляется по времени и месту. История России дает нам многочисленные примеры того, как в самые безнадежные ситуации обнаруживались самые неожиданные возможности. Наша ситуация совершенно не безнадежна, хотя и безрадостна, и возможностей к ее исправлению она предоставляет достаточно», — сказал Василий Измайлов.

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