Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
21 сентября 2016, среда, 16:04
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

С 2017 года владельцев незарегистрированной недвижимости будут ее лишать
Виктор Рейн: В области есть потенциал для развития малоэтажного строительства
Инвестиции в экономику Тюменской области выросли до 129 миллиардов рублей
Фестиваль «Этнолайф»: мастер-классы, музыка и еда разных народов
Водителя с марихуаной в машине выдало поведение
В Новосибирской области завершен основной этап Всероссийской сельскохозяйственной переписи
Сплошной фальсификат: масло из тюменских магазинов не прошло проверку
Угнанный в июне в Советском районе автомобиль найден
Скоро в школу: где и как выбирают одежду тюменские старшеклассники
«Зоосад»: абиссины – любимцы фараонов!
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
21 сентября 2016, 13:31
Новые технологии, инновации Сколково
Мария Блохина

Конференция IASPв Москве: инновации, технопарки и глобальный разум

Дмитрий Медведев на конференции технопарков
Дмитрий Медведев на конференции технопарков
Фото: Sk.ru

В Москве открылась 33-я Всемирная конференция IASP, которая уже побила собственный рекорд по числу участников. В день открытия мероприятие посетили премьер-министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, а также прошел круглый стол с участием заместителя председателя правительства Аркадия Дворковича.

В этом году Россия принимает 33-ю Всемирную конференцию Международной ассоциации технопарков и зон инновационного развития (IASP). Это ежегодное мероприятие, направленное на формирование и укрепление деловых связей, и в нашей стране оно проходит впервые. Сеть участников ассоциации по всему миру расширяется с каждым годом, появляются представители новых технопарков и территорий инноваций из разных стран. В этот раз число делегатов, прибывших на конференцию, стало рекордным для IASP — более 1700 человек из 70 стран мира.

33-ю конференцию организовал Инновационный центр «Сколково» совместно с АО «РВК», Научным парком МГУ и Технопарком «Строгино», также активную поддержку оказало правительство Москвы.  

Тема конференции в этом году определена как «Глобальный разум». Эта концепция подразумевает объединение инновационного сообщества с целью интернационализации, устойчивого развития и роста, а также уравновешивания экономических и социальных потребностей во всем мире. Тема глобализации, интернационализации и объединения инновационного сообщества красной нитью прошла через большинство уже состоявшихся событий конференции.

Особенностью мероприятия в этом году стала возможность для делегатов назначить деловую встречу с потенциальными партнерами. Такая функция доступна через сайт конференции и через мобильное приложение, и только за первый день работы было назначено более полутора тысяч встреч между делегатами. Предполагается, что это сыграет свою роль в процессе эффективного и плодотворного укрепления деловых связей между представителями технопарков из разных городов и стран.

Главный, второй, день конференции начался с церемонии открытия. Представляя принимающую сторону и правительство Москвы, с коротким приветственным словом выступила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. «Москва рассматривает высокотехнологичную индустрию как драйвер развития современной городской экономики. За последние годы мы сформировали качественную инновационную инфраструктуру с десятками технопарков», – сказала она, добавив, что за последние полтора года Москва в пять раз увеличила количество технопарков на своей территории, привлекая частные инвестиции в развитие промышленности. Сейчас в столице действуют 26 технопарков, и 14 из них являются участниками IASP, остальные планируют вступить в ассоциацию.

Также на открытии выступил президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг. Он особенно подчеркнул, что сегодня как никогда важно ощущать, что Россия является частью мирового инновационного сообщества, и поэтому необходимо поддерживать и развивать международные связи. «Фонд «Сколково» изначально развивался как международный проект, для нас чрезвычайно важно чувствовать, что мы являемся частью глобальной инновационной экономики. Сегодня создавать передовые инновационные продукты в одиночестве невозможно, мы это понимаем и высоко ценим международное сотрудничество и партнерство», — сказал Вексельберг.

Виктор Вексельберг: "Для нас это огромное и очень важное событие". Фото: Sk.ru

Фонд «Сколково» успешно продолжает налаживать связи с зарубежными партнерами. Так, 20 сентября, сразу после открытия конференции, фондом было подписано несколько документов о сотрудничестве: это соглашение с компанией BIOCUBAFARMA об открытии уже в следующем году в ИЦ «Сколково» Центра Кубинских Технологий; соглашение с компанией BioCity Technopark (Finland)  о строительстве финского биотехнологического технопарка на территории иннограда, а также соглашение с Иранским Университетом АЗАД об открытии в «Сколково» Центра исследований и разработок.

В качестве приглашенного спикера на открытии выступил Саку Туоминнен, бизнесмен из Финляндии, основавший проект HundrED. Он прочитал мини-лекцию, которая была посвящена стимулированию дальнейшего развития инноваций через развитие образования. Его HundrED строится на идее собрать сотню инноваций в области начального и среднего школьного образования, которые потом можно будет внедрять в школах по всему миру. По словам спикера, за время работы проекта в Финляндии удалось собрать уже 75 таких инноваций. 

В этот же день утром состоялось пленарное заседание на тему «Научные и технологические парки и зоны инновационного развития: коллективное мышление», в котором приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правительства России Дмитрий Медведев. Градоначальник выступал первым и рассказал об успехах Москвы в вопросах технологического развития:  «Москва является одной большой инновационной территорией. В Москве трудятся около 300 тысяч исследователей в десятках университетов, академических и прикладных институтах, крупных высокотехнологичных предприятиях, которые выпускаются все: от автомобилей до космических ракет», — сказал мэр, также отметив, что число точек технологического развития в городе продолжает расти.

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев прибыл на пленарное заседание позже и выступил с заключительным словом. Он обратил внимание на то, что за последние годы как в Москве, так и во всей стране в целом, было сделано многое для развития инноваций: «Сегодня без новых идей, без новых технологий, без объединения усилий науки, образования, бизнеса сложно представить современную и диверсифицированную экономику, экономику, в основе которой лежат результаты интеллектуального труда, научные достижения и прорывные технологии. Сам факт нашей встречи — свидетельство тому, что мы двигаемся по этому пути», — сказал председатель правительства. В качестве наиболее яркого примера он привел Фонд «Сколково», резидентами которого сегодня являются более 1500 компаний из 65 регионов страны.

«Уровень сложности технологических решений постоянно растет, для эффективного внедрения разработки часто нужны знания из самых разных дисциплин, для того, чтобы воплотить идею в продукт требуется специализированное оборудование, и деньги, конечно. Далеко не каждый стартап может приобрести их самостоятельно, поэтому институт технологических парков как раз помогает начинающим предпринимателям получать доступ к подобной инфраструктуре», — заметил премьер. Он также добавил, что на сегодняшний день технопарк представляет собой целый набор сопутствующих сервисов: это поддержка в проведении исследований, экспертиза в области маркетинга, правовая поддержка, реклама и социальная площадка, собирающая представителей университетского сообщества, научных центров, венчурных фондов и индустриальных компаний. Мероприятия, подобные конференции IASP, позволяют вывести эти коммуникации на международное измерение, что позволяет сравнивать между собой различные модели организации и функционирования технопарков и перенимать только лучшее, полагает Дмитрий Медведев.

Одним из главных событий этого дня конференции стал круглый стол «Инновационные территории – точки роста российской экономики», на котором члены правительства России, руководители IASP в различных регионах, а также представители технопарков из разных стран обсуждали актуальные вопросы экономики технологических парков и территорий инновационного развития.

Основное внимание было уделено «Сколково» как ключевому представителю инновационных территорий в России. В частности, высокую оценку работе Фонда дал президент американской компании Ann Arbor SPARK Пол Крутко. Он поделился впечатлением от посещения «Сколково», отметив, что в России есть понимание, какие ресурсы необходимы для того, чтобы компании могли жить и развиваться, и как правильно создавать экосистему. «Путешествуя по разным странам, я замечал, что иногда создается парк, но при этом забывается о том, что нужно обслуживать компании, в итоге в парке неудобно работать и жить. Здесь, в «Сколково», я был приятно удивлен, что вы строите дома, то есть можно и жить, и работать. Это очень правильно, потому что создается экосистема, есть все для полноценной работы, и сейчас мы во многом пытаемся сделать то же самое», — сказал Крутко. 

Заместитель министра финансов РФ Андрей Иванов, участвовавший в дискуссии, рассказал, что в правительстве четко определена позиция относительно Фонда «Сколково», и ведомство является своего рода бэк-офисом проекта. «В качестве своей задачи мы видим в первую очередь — обеспечение его ресурсно, чтобы он достиг всех результатов, с которыми мы давно определились, зафиксировали, и как всем известно в нашей стране, Фонд системно перевыполняет. Это касается и количества участников, и объемов привлекаемых инвестиций, это касается и качества среды, о котором уже говорилось, и мы благодарны нашим коллегам, что за такой короткий промежуток времени эти особенности проекта уже удалось заметить», — отметил заместитель министра.

Иванов также рассказал, что сейчас подготовлена новая модель дальнейшего развития «Сколково», и теперь планируется создать поток проектов внутри «Сколково», то есть не заниматься акселерацией единичных проектов, а создать такую систему сервисов, чтобы у участников была возможность получить большие инвестиции со всего мира в свои проекты. «Для этих целей мы меняем стратегию проекта, подготовили изменения в закон, который регламентирует деятельность «Сколково», и вносим их сейчас в правительство, создаем региональные представительства, которые помогут нам доносить все многообразие наших сервисов до потенциальных, грубо говоря, клиентов. Мы не собираемся в очередной раз устраивать девелоперские проекты. У нас очень модно строить технопарки, но нам кажется, что сейчас должна быть следующая стадия. Мы должны измерять успешность таких технопарков объемом привлекаемых инвестиций и динамикой развития проектов. Мы считаем, что у нас не только хорошее настоящее, которым мы гордимся, и о котором все говорят, но и интересное будущее», — поделился заместитель министра финансов Андрей Иванов.

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович в заключение дискуссии высказал мнение, что инновационная экономика — это ключ для роста, и Россия в этом вопросе не является исключением, так как без инноваций невозможны высокие темпы роста промышленности. «Любая экономика, которая не инвестирует в инновации, не может быть устойчивой по определению», — заметил Дворкович.

Говоря об инновационной промышленной эволюции он особенно подчеркнул тот факт, что она не приводит к сокращению рабочих мест, как могло бы показаться, наоборот, в России инновации способствуют их созданию: «Еще 5-7 лет назад практически никто не знал, что такое стартапы, их было всего несколько десятков на всю страну. Сегодня стартапами создано более 50 тысяч рабочих мест, из них 17 тысяч — в «Сколково». Научные парки создают новые города, новые инженерные системы, жилые кварталы. Нам нужны новые территории, чтобы развивать идеи и создавать новые продукты», — резюмировал зампред правительства.

Конференция IASP проработает еще несколько дней, а затем дискуссия будет продолжена через месяц — на форуме «Открытые инновации», который в этом году впервые состоится в Технопарке «Сколково» 26-28 октября.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Владимир Маркин
Маркин подал в отставку
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев
Интернет-омбудсмен назвал расшифровку трафика пользователей недопустимой
Хранилище газа
Украинский ВС отказал «Газпрому» в рассмотрении дела о штрафе
Гуманитарный конвой ООН в Сирии
Правительство ФРГ опровергло бомбардировку конвоя в Сирии с воздуха
Родриго Дутерте.
Президент Филиппин «послал к черту» Евросоюз
15:58 Маркин прокомментировал слухи об уходе Бастрыкина из СКР
15:42 Просмотр грустных фильмов укрепляет социальные связи и помогает переносить боль
15:42 Сбербанк сделает посещение Пушкинского и Русского музеев бесплатным
15:30 Трамп проигнорировал предложение Порошенко встретиться
15:23 Депутат-телеведущий поставил скрепы выше благополучия страны

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Юз Алешковский
Юз Алешковский. 2007.
21 сентября 1929 года родился Юз Алешковский, писатель и бард.
15:16 Экспертиза «Полит.ру»: Политологи пытаются объективировать данные по голосованию за ЕР
14:57 Правительство ФРГ опровергло бомбардировку конвоя в Сирии с воздуха
14:53 Суд разрешил Вадиму Самойлову исполнять песни «Агаты Кристи»
14:45 Прокуратура Татарстана объявила конкурс поделок о Нюрнберге
14:40 Эксперт Георгий Чижов: Позиция Турции по Крыму не зависит от ее отношений с Россией
14:35 На посольство Израиля в Турции совершено нападение
14:30 Маркин подал в отставку
14:16 Виновная в ДТП с двумя жертвами дочь депутата гордумы Иркутска покинула колонию
14:07 Сирийский военный самолет разбился к северу от Дамаска
13:52 Северокорейский интернет открылся всему миру
13:50 Пресс-служба президента Киргизии рассказала о состоянии его здоровья
13:49 Минстрой предложил отказаться от бесплатной приватизации жилья
13:29 Украинский Верховный суд отказал «Газпрому» в рассмотрении дела о штрафе
13:28 Немецкие инвесторы потребовали от Volkswagen 8,2 млрд евро
13:27 Глава ВТБ опроверг наличие у Путина миллиардов
13:13 Президент Филиппин «послал к черту» Евросоюз
12:59 СМИ узнали о планах МЭР держать цену за доллар на уровне 65 рублей до 2019 года
12:50 Анджелина Джоли назвала Питта плохим отцом
12:20 Лавров провел первые переговоры с новым главой МИД Великобритании
12:20 Украина согласилась на досудебные переговоры с Россией по долгу
12:12 Ефимова продаст подаренный за олимпийские победы BMW
12:12 Устойчивость тихоходок к радиации определяется одним геном
11:57 Интернет-омбудсмен назвал расшифровку трафика пользователей недопустимой
11:51 В ВЭБе началось сокращение персонала
11:50 Глава разведки США возложил ответственность на Россию за хакерские атаки
11:37 Васильева вернет в школы астрономию
11:32 Дженнифер Энистон объяснила кармой развод Питта и Джоли
11:21 Замене индексации пенсий единовременной выплатой обрадовался 1% россиян
11:11 Эксперт Алексей Муравьев: Запрет «Аум Синрикё» не имеет отношения к религии
11:04 Исследователи мозга собрались в Нью-Йорке
11:04 С 2017 года банки будут требовать СНИЛС при оформлении кредитов
10:53 СМИ узнали о поводе для встречи Жилина и его убийцы
10:52 Правительство одобрило увеличение рекламы в печатных СМИ
10:33 Бывшего президента Бразилии да Силва обвинили в коррупции и взятках
10:28 Гуцериевы решили продать московские отели «Hilton» и «Holiday Inn»
10:10 Дальний Восток предложено заселить жителями юга России
10:07 Правительству предложили создать единого пенсионного администратора
10:06 Оказавший сопротивление боевику полицейский стал героем посмертно
09:48 Россияне стали меньше тревожиться из-за роста цен
09:41 В Opera включили функцию для входа на заблокированные сайты
09:26 В России заблокируют зеркало сайта Flibusta
09:14 Губернатор Югры уволила своего заместителя Путина
09:11 США пообещали Украине 1 млрд долларов кредитных гарантий
09:03 Умер режиссер «8-й мили»
09:00 СМИ сообщили о попытках ФСБ контролировать весь интернет-трафик
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.