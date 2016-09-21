В Москве открылась 33-я Всемирная конференция IASP, которая уже побила собственный рекорд по числу участников. В день открытия мероприятие посетили премьер-министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, а также прошел круглый стол с участием заместителя председателя правительства Аркадия Дворковича.

В этом году Россия принимает 33-ю Всемирную конференцию Международной ассоциации технопарков и зон инновационного развития (IASP). Это ежегодное мероприятие, направленное на формирование и укрепление деловых связей, и в нашей стране оно проходит впервые. Сеть участников ассоциации по всему миру расширяется с каждым годом, появляются представители новых технопарков и территорий инноваций из разных стран. В этот раз число делегатов, прибывших на конференцию, стало рекордным для IASP — более 1700 человек из 70 стран мира.

33-ю конференцию организовал Инновационный центр «Сколково» совместно с АО «РВК», Научным парком МГУ и Технопарком «Строгино», также активную поддержку оказало правительство Москвы.

Тема конференции в этом году определена как «Глобальный разум». Эта концепция подразумевает объединение инновационного сообщества с целью интернационализации, устойчивого развития и роста, а также уравновешивания экономических и социальных потребностей во всем мире. Тема глобализации, интернационализации и объединения инновационного сообщества красной нитью прошла через большинство уже состоявшихся событий конференции.

Особенностью мероприятия в этом году стала возможность для делегатов назначить деловую встречу с потенциальными партнерами. Такая функция доступна через сайт конференции и через мобильное приложение, и только за первый день работы было назначено более полутора тысяч встреч между делегатами. Предполагается, что это сыграет свою роль в процессе эффективного и плодотворного укрепления деловых связей между представителями технопарков из разных городов и стран.

Главный, второй, день конференции начался с церемонии открытия. Представляя принимающую сторону и правительство Москвы, с коротким приветственным словом выступила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. «Москва рассматривает высокотехнологичную индустрию как драйвер развития современной городской экономики. За последние годы мы сформировали качественную инновационную инфраструктуру с десятками технопарков», – сказала она, добавив, что за последние полтора года Москва в пять раз увеличила количество технопарков на своей территории, привлекая частные инвестиции в развитие промышленности. Сейчас в столице действуют 26 технопарков, и 14 из них являются участниками IASP, остальные планируют вступить в ассоциацию.

Также на открытии выступил президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг. Он особенно подчеркнул, что сегодня как никогда важно ощущать, что Россия является частью мирового инновационного сообщества, и поэтому необходимо поддерживать и развивать международные связи. «Фонд «Сколково» изначально развивался как международный проект, для нас чрезвычайно важно чувствовать, что мы являемся частью глобальной инновационной экономики. Сегодня создавать передовые инновационные продукты в одиночестве невозможно, мы это понимаем и высоко ценим международное сотрудничество и партнерство», — сказал Вексельберг.

Виктор Вексельберг: "Для нас это огромное и очень важное событие". Фото: Sk.ru

Фонд «Сколково» успешно продолжает налаживать связи с зарубежными партнерами. Так, 20 сентября, сразу после открытия конференции, фондом было подписано несколько документов о сотрудничестве: это соглашение с компанией BIOCUBAFARMA об открытии уже в следующем году в ИЦ «Сколково» Центра Кубинских Технологий; соглашение с компанией BioCity Technopark (Finland) о строительстве финского биотехнологического технопарка на территории иннограда, а также соглашение с Иранским Университетом АЗАД об открытии в «Сколково» Центра исследований и разработок.

В качестве приглашенного спикера на открытии выступил Саку Туоминнен, бизнесмен из Финляндии, основавший проект HundrED. Он прочитал мини-лекцию, которая была посвящена стимулированию дальнейшего развития инноваций через развитие образования. Его HundrED строится на идее собрать сотню инноваций в области начального и среднего школьного образования, которые потом можно будет внедрять в школах по всему миру. По словам спикера, за время работы проекта в Финляндии удалось собрать уже 75 таких инноваций.

В этот же день утром состоялось пленарное заседание на тему «Научные и технологические парки и зоны инновационного развития: коллективное мышление», в котором приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правительства России Дмитрий Медведев. Градоначальник выступал первым и рассказал об успехах Москвы в вопросах технологического развития: «Москва является одной большой инновационной территорией. В Москве трудятся около 300 тысяч исследователей в десятках университетов, академических и прикладных институтах, крупных высокотехнологичных предприятиях, которые выпускаются все: от автомобилей до космических ракет», — сказал мэр, также отметив, что число точек технологического развития в городе продолжает расти.

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев прибыл на пленарное заседание позже и выступил с заключительным словом. Он обратил внимание на то, что за последние годы как в Москве, так и во всей стране в целом, было сделано многое для развития инноваций: «Сегодня без новых идей, без новых технологий, без объединения усилий науки, образования, бизнеса сложно представить современную и диверсифицированную экономику, экономику, в основе которой лежат результаты интеллектуального труда, научные достижения и прорывные технологии. Сам факт нашей встречи — свидетельство тому, что мы двигаемся по этому пути», — сказал председатель правительства. В качестве наиболее яркого примера он привел Фонд «Сколково», резидентами которого сегодня являются более 1500 компаний из 65 регионов страны.

«Уровень сложности технологических решений постоянно растет, для эффективного внедрения разработки часто нужны знания из самых разных дисциплин, для того, чтобы воплотить идею в продукт требуется специализированное оборудование, и деньги, конечно. Далеко не каждый стартап может приобрести их самостоятельно, поэтому институт технологических парков как раз помогает начинающим предпринимателям получать доступ к подобной инфраструктуре», — заметил премьер. Он также добавил, что на сегодняшний день технопарк представляет собой целый набор сопутствующих сервисов: это поддержка в проведении исследований, экспертиза в области маркетинга, правовая поддержка, реклама и социальная площадка, собирающая представителей университетского сообщества, научных центров, венчурных фондов и индустриальных компаний. Мероприятия, подобные конференции IASP, позволяют вывести эти коммуникации на международное измерение, что позволяет сравнивать между собой различные модели организации и функционирования технопарков и перенимать только лучшее, полагает Дмитрий Медведев.

Одним из главных событий этого дня конференции стал круглый стол «Инновационные территории – точки роста российской экономики», на котором члены правительства России, руководители IASP в различных регионах, а также представители технопарков из разных стран обсуждали актуальные вопросы экономики технологических парков и территорий инновационного развития.

Основное внимание было уделено «Сколково» как ключевому представителю инновационных территорий в России. В частности, высокую оценку работе Фонда дал президент американской компании Ann Arbor SPARK Пол Крутко. Он поделился впечатлением от посещения «Сколково», отметив, что в России есть понимание, какие ресурсы необходимы для того, чтобы компании могли жить и развиваться, и как правильно создавать экосистему. «Путешествуя по разным странам, я замечал, что иногда создается парк, но при этом забывается о том, что нужно обслуживать компании, в итоге в парке неудобно работать и жить. Здесь, в «Сколково», я был приятно удивлен, что вы строите дома, то есть можно и жить, и работать. Это очень правильно, потому что создается экосистема, есть все для полноценной работы, и сейчас мы во многом пытаемся сделать то же самое», — сказал Крутко.

Заместитель министра финансов РФ Андрей Иванов, участвовавший в дискуссии, рассказал, что в правительстве четко определена позиция относительно Фонда «Сколково», и ведомство является своего рода бэк-офисом проекта. «В качестве своей задачи мы видим в первую очередь — обеспечение его ресурсно, чтобы он достиг всех результатов, с которыми мы давно определились, зафиксировали, и как всем известно в нашей стране, Фонд системно перевыполняет. Это касается и количества участников, и объемов привлекаемых инвестиций, это касается и качества среды, о котором уже говорилось, и мы благодарны нашим коллегам, что за такой короткий промежуток времени эти особенности проекта уже удалось заметить», — отметил заместитель министра.

Иванов также рассказал, что сейчас подготовлена новая модель дальнейшего развития «Сколково», и теперь планируется создать поток проектов внутри «Сколково», то есть не заниматься акселерацией единичных проектов, а создать такую систему сервисов, чтобы у участников была возможность получить большие инвестиции со всего мира в свои проекты. «Для этих целей мы меняем стратегию проекта, подготовили изменения в закон, который регламентирует деятельность «Сколково», и вносим их сейчас в правительство, создаем региональные представительства, которые помогут нам доносить все многообразие наших сервисов до потенциальных, грубо говоря, клиентов. Мы не собираемся в очередной раз устраивать девелоперские проекты. У нас очень модно строить технопарки, но нам кажется, что сейчас должна быть следующая стадия. Мы должны измерять успешность таких технопарков объемом привлекаемых инвестиций и динамикой развития проектов. Мы считаем, что у нас не только хорошее настоящее, которым мы гордимся, и о котором все говорят, но и интересное будущее», — поделился заместитель министра финансов Андрей Иванов.

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович в заключение дискуссии высказал мнение, что инновационная экономика — это ключ для роста, и Россия в этом вопросе не является исключением, так как без инноваций невозможны высокие темпы роста промышленности. «Любая экономика, которая не инвестирует в инновации, не может быть устойчивой по определению», — заметил Дворкович.

Говоря об инновационной промышленной эволюции он особенно подчеркнул тот факт, что она не приводит к сокращению рабочих мест, как могло бы показаться, наоборот, в России инновации способствуют их созданию: «Еще 5-7 лет назад практически никто не знал, что такое стартапы, их было всего несколько десятков на всю страну. Сегодня стартапами создано более 50 тысяч рабочих мест, из них 17 тысяч — в «Сколково». Научные парки создают новые города, новые инженерные системы, жилые кварталы. Нам нужны новые территории, чтобы развивать идеи и создавать новые продукты», — резюмировал зампред правительства.

Конференция IASP проработает еще несколько дней, а затем дискуссия будет продолжена через месяц — на форуме «Открытые инновации», который в этом году впервые состоится в Технопарке «Сколково» 26-28 октября.