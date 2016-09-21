Топ новостей 21 сентября

Дайджест «Полит.ру» – подборка наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня ФСБ предложила раскрыть весь интернет-трафик российских пользователей, Владимир Маркин ушел из СК, а США обвинили Россию в бомбардировке гуманитарного конвоя ООН в Сирии.

ФСБ, Минкомсвязи и Минпромторг предложили расшифровывать весь интернет-трафик в реальном времени, чтобы не хранить терабайты информации, как предлагают поправки Яровой, и фильтровать информацию по подозрительным словам. Однако интернет-омбудсмен уже заявил, что это невозможно, так как дискредитирует платежные системы и онлайн-банкинг, а подобных технологий просто нет.

Вопрос тех, кто оправдывает контроль трафика "Если тебе нечего скрывать, то чего ты боишься?", хочу адресовать обладателям 6метровых заборов — Bob Farber (@Bobchensk) 21 сентября 2016 г.

Если "интернет возник как спецпроект ЦРУ, так и развивается", а Клименко — советник по развитию интернета, то значит Клименко — агент ЦРУ? — Боевая фурфура (@dm_e) 21 сентября 2016 г.

Владимир Маркин подал заявление об уходе из Следственного комитета. «Теперь могу официально сказать, что я принял решение завершить работу в Следственном комитете, и подал рапорт об отставке по собственному желанию», — заявил он. 23 ноября Маркину исполнится 60 лет,после чего он не смог быть дальше занимать свою должность.

Решение об уходе окончательное, но до Указа продолжаю работать. Так что не расслабляйтесь... 😉 — Владимир Маркин (@VladimirMarkin) 21 сентября 2016 г.

Владимир Маркин списал рапорт об отставке — Петр Кузнецов (@peterkuznetsov) 21 сентября 2016 г.

Уходя в отставку, Владимир Маркин, опровергавший ранее слухи о своей отставке, опроверг слухи об отставке Александра Бастрыкина. — Дядюшка Шу (@Shulz) 21 сентября 2016 г.

Уходя в отставку Владимир Маркин пропел: вижу тень наискосок рыжий берег с полоской ила я готов целовать песок ЗА ШАКРО МОЛОДЫМ КРАСИВЫМ — Сталингулаг (@StalinGulag) 21 сентября 2016 г.

У россиянки Виктории Медведевой финские власти изъяли троих детей. Всех их поместили в приют при том, что россиянка лишь временно работает в стране и имеет только гражданство своей страны. Поводом стало якобы жестокое обращение с малолетними. Новый детский омбудсмен пообещала разобраться в ситуации и уже обратилась в МИД РФ.

В Финляндии ко всем семьям относятся одинаково https://t.co/DjtJKgJF8h — Finland in Moscow (@EmbFinMoscow) 21 сентября 2016 г.

Американские военные чиновники считают, что гуманитарный конвой под Алеппо разбомбили российские Су-24. Это могли подтвердить данные разведки, согласно которым, ВКС находились в небе над конвоем. Однако в Минобороны РФ заявили, что Россия ни при чем, а также приложили видео с беспилотника, на котором видно, что мимо конвоя свободно проезжает пикап с минометом. А правительство ФРГ отметило, что доказательств воздушной атаки нет.

Парламент Евросоюза призвал филиппинского президента Родриго Дутерте прекратить кровавые убийства наркоторговцев,а также осудил методы его борьбы с наркоторговлей в стране. «Я прочитал осуждение ЕС, я говорю им: идите к черту», — заявил в ответ Дутерте.

Duterte literally gives the finger to the EU on live TV over drug war human rights criticisms https://t.co/6ZrijvU141 pic.twitter.com/udpxVCdtie — Jack Hewson (@jack_s_hewson) 21 сентября 2016 г.

Владимир Путин предложил освободить самозанятых граждан, частных предпринимателей, на два года от налогов и обязательных взносов, а также внести поправки в законы, чтобы они не оказались в числе незаконных предпринимателей. Президент назвал бюрократические нагрузки на самозанятых граждан «избыточными», и указал, что именно из-за них многие вынуждены оставаться в тени.

Похоже, если что-то и будет расти в экономике России в ближайшее время, то разве что налоги. — Boris B Kim (@borisbkim) 21 сентября 2016 г.

Для управления системой учетов пенсионных взносов могут создать единого пенсионного администратора в форме акционерного общества. Герман Греф предложил создать в рамках АО платный сервис для НПФ по ведению пенсионных счетов, а для пользователей - личные кабинеты. Организация структуры может обойтись в 10 млрд рублей. Между тем, последний опрос показал, что пенсионеры неочень довольны нововведениями в системе выплат - лишь 1% из них обрадовала единовременная выплата вместо индексации.

Россияне стремительно беднеют. Денег хватает только на еду или даже на нее не хватает pic.twitter.com/EQNTRTa8Rc — Ведомости (@Vedomosti) 21 сентября 2016 г.

Адвокатская палата Московской области лишила статуса адвоката Игоря Трунова из-за нарушения им норм профессиональной этики. Трунов будет обжаловать решение. Он отметил, что преследование началось после его заявления о том, что «есть коррупция в рядах адвокатуры, есть "адвокаты-несуны" которые являются посредниками между правоохранительными органами и недобросовестными клиентами».

Владимир Путин потребовал от властей активнее реагировать «на хамство и безобразия» на дорогах. «Уже и не хочется об этом говорить, сколько хамства на дорогах и всяких безобразий», — отметил он. Президент призвал к 2025 году привести в нормальное состояние 85% дорог в крупных городах и предоставить россиянам возможность следить за расходованием средств.

Анджелина Джоли заявила, что ее супруг Брэд Питт опасен для их детей и плохой отец. Она обвинила супруга в неумении управлять своим гневом, который усиливается при употреблении алкоголя и запрещенных препаратов. Сам Питт, как выяснилось, узнал о разводе всего за день и просил не предавать его огласке и не трогать детей. На разрыв уже отреагировала экс-супруга Питта Дженифер Энистон. «Да, это ваша карма», — заявила она.