Топ новостей 21 сентября

Дайджест «Полит.ру» – подборка наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня ФСБ предложила раскрыть весь интернет-трафик российских пользователей, Владимир Маркин ушел из СК, а США обвинили Россию в бомбардировке гуманитарного конвоя ООН в Сирии.

ФСБ, Минкомсвязи и Минпромторг предложили расшифровывать весь интернет-трафик в реальном времени, чтобы не хранить терабайты информации, как предлагают поправки Яровой, и фильтровать информацию по подозрительным словам. Однако интернет-омбудсмен уже заявил, что это невозможно, так как дискредитирует платежные системы и онлайн-банкинг, а подобных технологий просто нет.

Владимир Маркин подал заявление об уходе из Следственного комитета. «Теперь могу официально сказать, что я принял решение завершить работу в Следственном комитете, и подал рапорт об отставке по собственному желанию», — заявил он. 23 ноября Маркину исполнится 60 лет,после чего он не смог быть дальше занимать свою должность.

У россиянки Виктории Медведевой финские власти изъяли троих детей. Всех их поместили в приют при том, что россиянка лишь временно работает в стране и имеет только гражданство своей страны. Поводом стало якобы жестокое обращение с малолетними. Новый детский омбудсмен пообещала разобраться в ситуации и уже обратилась в МИД РФ.

Американские военные чиновники считают, что гуманитарный конвой под Алеппо разбомбили российские Су-24. Это могли подтвердить данные разведки, согласно которым, ВКС находились в небе над конвоем. Однако в Минобороны РФ заявили, что Россия ни при чем, а также приложили видео с беспилотника, на котором видно, что мимо конвоя свободно проезжает пикап с минометом. А правительство ФРГ отметило, что доказательств воздушной атаки нет.

Парламент Евросоюза призвал филиппинского президента Родриго Дутерте прекратить кровавые убийства наркоторговцев,а также осудил методы его борьбы с наркоторговлей в стране. «Я прочитал осуждение ЕС, я говорю им: идите к черту», — заявил в ответ Дутерте.

Duterte literally gives the finger to the EU on live TV over drug war human rights criticisms https://t.co/6ZrijvU141 pic.twitter.com/udpxVCdtie