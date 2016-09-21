Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
21 сентября 2016, среда, 18:04
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

С 2017 года владельцев незарегистрированной недвижимости будут ее лишать
Виктор Рейн: В области есть потенциал для развития малоэтажного строительства
Инвестиции в экономику Тюменской области выросли до 129 миллиардов рублей
Фестиваль «Этнолайф»: мастер-классы, музыка и еда разных народов
Водителя с марихуаной в машине выдало поведение
В Новосибирской области завершен основной этап Всероссийской сельскохозяйственной переписи
Сплошной фальсификат: масло из тюменских магазинов не прошло проверку
Угнанный в июне в Советском районе автомобиль найден
Скоро в школу: где и как выбирают одежду тюменские старшеклассники
«Зоосад»: абиссины – любимцы фараонов!
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
21 сентября 2016, 16:50
интернет Ирина Яровая Минкомсвязи Минпромторг ФСБ
Антон Быков

Поисковик Яровой

Молодые люди со смартфонами в вагоне метро.
Молодые люди со смартфонами в вагоне метро.
Сафрон Голиков/Коммерсантъ

К ноябрю в правительстве обещали подготовить поправки к «пакету Яровой», которые должны сделать концепцию двух «антитеррористических» законов более понятной. А пока ФСБ, Минпромторг и Минкомсвязь пытаются найти техническое решение проблемы доступа к сетевому трафику россиян. Как стало известно «Коммерсанту», министерства отбросили идею хранить огромные массивы информации, разобраться в которой будет не проще, чем найти иголку в стоге сена. Вместо этого они предлагают использовать точечную дешифровку подозрительных пользователей, которые привлекли внимание правоохранительных органов. У спецслужб есть альтернативное предложение: расшифровывать весь трафик в режиме реального времени и анализировать его посредством ключевых параметров, например, по слову «бомба».

 
Реакция сети

Согласно пакету «антитеррористических поправок», уже подписанных президентом, операторы связи обязаны хранить данные о переписке и разговорах пользователей в течение полугода. С 20 июля организаторы распространения информации, использующие «дополнительное кодирование» электронных сообщений, такие как Google, «Яндекс», Mail.ru Group, Telegram, Whatsapp, Facebook, «ВКонтакте» и другие, должны сдавать ключи шифрования по требованию ФСБ. Кроме того, что для реализации «пакета Яровой» необходимо организовать хранение гигантского объема данных, дешифровка сетевого трафика в половине случаев просто невозможна, для этого нужно внедрять новые методы шифрования.

«Иностранные компании этому требованию просто не подчинятся, а российские, может, и сдадут ключи после многочисленных требований. Но в интернете огромное количество сайтов, которые не являются организаторами распространения информации и используют защищенное https-соединение. Без расшифровки трафика не всегда можно понять, на какой сайт заходил пользователь, не говоря о том, что он там делал», — объяснил один из собеседников «Коммерсанта».

В администрации президента понимают, что хранить эксабайты шифрованного траффика бессмысленно — «в нем ничего не найдешь», поэтому ФСБ вместе с профильными ведомствами устроили мозговой штурм, чтобы определить рациональные и, главное, реализуемые методы расшифровки сетевого трафика. Как один из вариантов, предлагается установить на сетях операторов оборудование, способное выполнять MITM-атаку (Man in the Middle, Человек посередине), утверждают двое источников газеты.

MITM — это метод компрометации связи, при котором злоумышленник (в данном случае государство) вклинивается между корреспондентами и становится скрытым участником обмена сообщениями. Для пользователя это оборудование прикидывается запрошенным сайтом, а для сайта — пользователем. Таким образом, пользователь устанавливает SSL-соединение со «скрытым» оборудованием, а оно — с сервером, к которому обращался пользователь. Злоумышленник может расшифровывать весь проходящий трафик, удалять или искажать информацию.

 
Организация MITM-атаки. MITM-атака. Видеоматериалы 30-го Всемирного конгресса хакеров. Фото: mike

Например, Алиса хочет признаться в любви Бобу, но она слишком стесняется, чтобы сделать это на свидании, поэтому решает написать электронное сообщение. Мэлори, которая тоже влюблена в Боба, не хочет, чтобы он получил это сообщение. С помощью двух разных типов шифрования она устанавливает соединение с каналом Алисы и Боба, так что они не могут догадаться о присутствии третьего — «человека посередине».  Теперь все сообщения, которые Боб и Алиса посылают друг другу проходят через Мэлори, и она может либо следить за их перепиской, либо корректировать ее в своих интересах.

Чтобы браузер не сообщал о небезопасном соединении, в доверенные корневые центры сертификации на компьютере пользователя должен быть добавлен российский удостоверяющий центр УЦ. О том, что в администрации президента обсуждается возможность создания УЦ для выдачи российским интернет-сайтам SSL-сертификатов, сообщалось еще в феврале 2016 года. Предполагается, что этот криптографический протокол должен быть добавлен в доверенные корневые центры сертификации во всех популярных браузерах: Google Chrome, Mozilla, Opera, Firefox.

Для анализа нешифрованного и уже расшифрованного трафика планируется использовать DPI-системы (Deep Packet Inspection), которые применяются операторами, например для URL-фильтрации по спискам запрещенных Роскомнадзором сайтов, говорят собеседники «Коммерсанта», знакомые с межведомственным обсуждением. Один из них утверждает, что в «дорожной карте» по импортозамещению телекоммуникационного оборудования в России на 2016-2020 годы, появилось предложение законодательно обязать всех операторов связи, в том числе частных, использовать только российское оборудование и софт для выполнения функции DPI.

Технология Deep Packet Inspection способна осуществлять глубокую проверку и фильтрацию сетевых пакетов по их содержимому. Каждый пакет данных обладает заголовком — набором служебной информации, которую анализирует сетевое оборудование. В отличие от брандмауэров, DPI обрабатывает не только заголовок, но и непосредственно данные, содержащиеся в пакете.

Гендиректор Qrator Labs Александр Лямин утверждает, что дальнейшие действия с этой информацией ограничивается лишь фантазией заказчика: «Это может быть как банальные поиск по ключевым словам, так и построение полного профиля поведения пользователя с оценкой его психологического состояния и выявления вкусовых предпочтений и склонностей».

По словам гендиректора РДП РУ Сергея Никулина, сейчас в разработке находится система DPI, которая позволит определять до шести тысяч протоколов, то есть все имеющиеся на сегодняшний день. Он также отметил, что если использовать эту систему «во зло», то можно «шпионить за всеми абонентами провайдеров, у которых такие системы установлены, что порождает риски нарушения конституционных прав граждан и государственной безопасности».

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в интернете Дмитрий Мариничев считает, что идея расшифровки всего интернет-трафика россиян дискредитирует цифровые технологии и средства передачи информации, препятствуя их развитию в повседневной жизни людей и фактически тормозит их присутствие в жизни людей.

«Это, мне кажется, утопическая идея. Это технологически достаточно сложно и близко к невозможному. Конечно же, можно законом обязать устанавливать на конечных устройствах дешифраторы, и тогда автоматически государство получит контроль над всем трафиком, над всеми сообщениями, которые есть и будут в нашей стране у наших граждан. Но я повторюсь, это крайне не позитивный трен, и он в целом не может привести ни к каким хорошим последствиям», — сказал Мариничев в интервью Life.

По мнению интернет-омбудсмена, с таким же успехом можно обязать граждан сдать ключи от квартир или просто их не запирать, но дело в том, что информация так же является имуществом, которое человек имеет право охранять. «В Советском Союзе вскрывали всю корреспонденцию, которая идет за рубеж, например, читали письма, где-то ставили на кухне жучки и микрофоны, тотально за всем следили. Сейчас это очень похоже, но только на новом технологическом уровне», — заключил Мариничев.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Владимир Маркин
Маркин подал в отставку
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев
Интернет-омбудсмен назвал расшифровку трафика пользователей недопустимой
Табличка на двери магазина
Путин призвал освободить частных предпринимателей от налогов на два года
Гуманитарный конвой ООН в Сирии
Правительство ФРГ опровергло бомбардировку конвоя в Сирии с воздуха
Родриго Дутерте.
Президент Филиппин «послал к черту» Евросоюз
17:47 ФАС пообещала увеличивать штрафы Google каждые две недели
17:42 Новейший эсминец ВМС США дал течь перед принятием в эксплуатацию
17:34 Экспертиза «Полит.ру»: Отмена налога для самозанятых – серьезная альтернатива росту налогов
17:28 В подмосковной электричке безбилетник начал стрельбу
17:24 Пауки-самцы выбирают незрелых партнерш и избегают съедения

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Юз Алешковский
Юз Алешковский. 2007.
21 сентября 1929 года родился Юз Алешковский, писатель и бард.
17:10 Игоря Трунова лишили статуса адвоката
17:01 Росфинмониторинг счел вывоз капитала через банки признаком развитой экономики РФ
16:54 Будущий депутат петербургского ЗакСа отказался отвечать на большинство вопросов интервью
16:46 Клименко заявил о праве доступа государства к данным граждан
16:41 Подписано рамочное соглашение о разведении сил в Донбассе
16:29 У берегов Египта затонуло судно с 600 мигрантами
16:26 Путин призвал освободить частных предпринимателей от налогов на два года
16:12 Путин потребовал от МВД активнее реагировать на хамство на дорогах
16:07 Эксперт Никита Белоголовцев: Бывших спортсменов часто привлекают на «декоративные» должности
15:58 Маркин прокомментировал слухи об уходе Бастрыкина из СКР
15:42 Просмотр грустных фильмов укрепляет социальные связи и помогает переносить боль
15:42 Сбербанк сделает посещение Пушкинского и Русского музеев бесплатным
15:30 Трамп проигнорировал предложение Порошенко встретиться
15:23 Депутат-телеведущий поставил скрепы выше благополучия страны
15:16 Экспертиза «Полит.ру»: Политологи пытаются объективировать данные по голосованию за ЕР
14:57 Правительство ФРГ опровергло бомбардировку конвоя в Сирии с воздуха
14:53 Суд разрешил Вадиму Самойлову исполнять песни «Агаты Кристи»
14:45 Прокуратура Татарстана объявила конкурс поделок о Нюрнберге
14:40 Эксперт Георгий Чижов: Позиция Турции по Крыму не зависит от ее отношений с Россией
14:35 На посольство Израиля в Турции совершено нападение
14:30 Маркин подал в отставку
14:16 Виновная в ДТП с двумя жертвами дочь депутата гордумы Иркутска покинула колонию
14:07 Сирийский военный самолет разбился к северу от Дамаска
13:52 Северокорейский интернет открылся всему миру
13:50 Пресс-служба президента Киргизии рассказала о состоянии его здоровья
13:49 Минстрой предложил отказаться от бесплатной приватизации жилья
13:29 Украинский Верховный суд отказал «Газпрому» в рассмотрении дела о штрафе
13:28 Немецкие инвесторы потребовали от Volkswagen 8,2 млрд евро
13:27 Глава ВТБ опроверг наличие у Путина миллиардов
13:13 Президент Филиппин «послал к черту» Евросоюз
12:59 СМИ узнали о планах МЭР держать цену за доллар на уровне 65 рублей до 2019 года
12:50 Анджелина Джоли назвала Питта плохим отцом
12:20 Лавров провел первые переговоры с новым главой МИД Великобритании
12:20 Украина согласилась на досудебные переговоры с Россией по долгу
12:12 Ефимова продаст подаренный за олимпийские победы BMW
12:12 Устойчивость тихоходок к радиации определяется одним геном
11:57 Интернет-омбудсмен назвал расшифровку трафика пользователей недопустимой
11:51 В ВЭБе началось сокращение персонала
11:50 Глава разведки США возложил ответственность на Россию за хакерские атаки
11:37 Васильева вернет в школы астрономию
11:32 Дженнифер Энистон объяснила кармой развод Питта и Джоли
11:21 Замене индексации пенсий единовременной выплатой обрадовался 1% россиян
11:11 Эксперт Алексей Муравьев: Запрет «Аум Синрикё» не имеет отношения к религии
11:04 Исследователи мозга собрались в Нью-Йорке
11:04 С 2017 года банки будут требовать СНИЛС при оформлении кредитов
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.