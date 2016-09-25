В Аммане застрелен известный иорданский журналист и писатель Нахед Хаттар. Убийца расстрелял его прямо на ступенях Дворца правосудия, где он должен был предстать перед судом. Хатар был обвинен в оскорблении религии после того, как опубликовал в Facebook антиджихадистскую карикатуру. В последнее время писатель получал множество угроз от сторонников радикальных исламистских движений.

Хаттар был убит тремя выстрелами в голову. Он пришел в суд в сопровождении двух братьев и друга, им удалось поймать убийцу и передать его полиции. Агентство Petra со ссылкой на источник в службе безопасности сообщает, что убийцей оказался 39-летний проповедник, служивший в местной мечети. По словам очевидцев, преступник был одет в традиционную арабскую дишдашу, которую носят ультраконсервативные мусульмане-салафиты, придерживающиеся «пуританской версии» ислама и отвергающие западный образ жизни.

56-летний Хаттар, христианин по вероисповеданию и сторонник президента Сирии Башара Асада, был задержан 13 августа после того, как разместил в Facebook карикатуру, на которой изображен бородатый мужчина (джихадист) в раю, окруженный женщинами и едой. Он курит кальян и просит бога принести ему еще вина и орехов. Вскоре Хаттар удалил публикацию и принес извинения. Тем не менее, суд приговорил его к тюремному сроку, посчитав, что карикатура «порочит Аллаха», оскорбляет ислам и религиозные символы. Даже в тюрьме писатель неоднократно получал угрозы от разъяренных мусульман.

Сам Хаттар объяснял, что не пытался оскорбить чувства верующих, а хотел высмеять фундаменталистских суннитских радикалов, их представления о боге и рае. Он обвинил своих исламистских противников в использовании этой карикатуры для сведения счетов с ним. В начале сентября Хаттар был освобожден из тюрьмы.

Секулярные и либеральные авторы писали, что арест Хаттара является нарушением свободы слова, другие утверждали, что писатель пересек красную линию, поскольку в мусульманской стране, высмеивание бога и пророка (найденное ими в карикатуре) должно быть табу.

Семья Хаттара возложила ответственность за его смерть на премьер-министра Иордании Хани Мульки. «Премьер-министр был первым, кто подстрекал против Нахеда. Он распорядился об аресте и привлек Нахеда к суду за публикацию карикатуры, он настроил общество против Нахеда, что привело к убийству», — заявил двоюродный брат Хаттара.

Иорданские власти осудили убийство писателя. «Закон будет строго применен в отношении того, кто совершил это преступление и ударит железным кулаком по любому, кто попытается нарушить права других граждан», — сказал представитель правительства Мохаммад Момани. Даже исламистская группа «Братья мусульмане» предостерегла от попыток спровоцировать религиозную или сектантскую напряженность в стране. Христиане в Иордании являются религиозным меньшинством, но при этом обладают широким политическим и экономическим влиянием.

Палестинский журналист, директор Community Media Network Дауд Куттаб назвал пугающей ситуацию, в которой «люди с мнениями, которые нам или государству не нравятся, могут быть убиты». «Это очевидный случай интеллектуального террора. Это страшная ситуация для людей, которые верят в свободу мысли и мнениях, в право на выражение своего мнения», — сказал Куттаб Al Jazeera.