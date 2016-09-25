Подводные археологи, исследующие знаменитое место крушения античного корабля у острова Антикитера, обнаружили там останки одного из моряков.

История этих исследований началась весной 1900 года, когда две лодки ловцов губок с острова Сими встали на якорь у острова Антикитера, чтобы переждать плохую погоду. Несколько ныряльщиков решили посмотреть на морское дно возле острова. И вот Илиас Стадиатис, поднявшись на поверхность, рассказал, что увидел на дне остатки затонувшего корабля, и показал товарищам поднятую им руку бронзовой статуи. В ноябре того же года капитан судна ловцов губок Димитриос Контос сообщил о находке греческим властям. К острову было отправлено судно греческого королевского военного флота «Микали» для проведения водолазных работ. В течение последующих нескольких месяцев его сменили пароход «Сирос» и эсминец «Эгиалея». Груз с затонувшего корабля находился на глубине от 42 до 50 метров. Достаточного снаряжения для подводных работ найдено не было. На нескольких водолазов был всего один водолазный шлем, в котором они по очереди опускались на дно на десять минут дважды в день. Условия работы были тяжелыми, двое водолазов тяжело пострадали из-за кессонной болезни, а один погиб.

В 1902 году работы были продолжены. В итоге в руках ученых оказались ценные находки, среди которых были бронзовые статуи, получившие названия «Антикитерский эфеб» и «Голова философа», а также 36 мраморных скульптур («Гефест», «Одиссей», «Диомед», «Аполлон», три статуи лошадей), остатки бронзовой лиры, фрагменты изделий из стекла. Из корабельного оборудования, помимо фрагментов корпуса, археологи обнаружили несколько свинцовых труб, служивших для слива воды за борт и части свинцовой обшивки. Все находки были доставлены в Национальный археологический музей в Афинах.

Статуя «Антикитерского эфеба». По предположениям ученых, это может быть или Персей, держащий голову Медузы, или же Парис с яблоком

«Голова философа»

Следующий этап изучение затонувшего корабля начался в 1953 году, когда там совершил непродолжительное погружение Жак-Ив Кусто. В 1976 году по приглашению греческого правительства Кусто вновь посетил Антикитеру уже с полномасштабной экспедицией, продлившейся несколько месяцев. Его команде под руководством греческого археолога Лазароса Колоноса удалось поднять со дна около 300 предметов, в том числе четыре доски корабельного корпуса, кувшины, бронзовые и серебряные монеты, отдельные куски бронзы, скульптуры из бронзы и мрамора, части золотых украшений. Тогда же впервые были обнаружены останки некоторых из плывших на корабле людей.

Самым знаменитым предметом, поднятым со дна, стал так называемый «Антикитерский механизм». В 1902 году археолог Валериос Стаис, директор Национального музея, рассматривал поднятые со дна бронзовые фрагменты, и обнаружил, что некоторые из них не являются частью скульптуры. Поскольку среди покрытой морскими отложениями бронзы были видны шестерни, он впервые предположил, что эти куски представляют собой части какого-то механизма.

Один из фрагментов Антикитерского механизма

Серьезное исследование механизма начал в 1950-х годах англичанин Дерек Прайс. Физик по образованию, он стал известным историком науки. Прайс изучил сохранившиеся фрагменты механизма при помощи рентгеновских лучей и предложил вариант его изначальной конструкции. Устройство, в которое входило более тридцати шестерней и циферблаты со стрелками, предназначалось для определения положения небесных тел. Уточненную реконструкцию механизма представил в 1997 году специалист по механическим приборам из Лондонского музея науки Майкл Райт. Он установил, что механизм позволял для выбранной даты определять фазу Луны и положение относительно “неподвижных звезд” Солнца, Луны, Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна, а также предсказывать солнечные и лунные затмения.

Упоминания о подобном приборе нашлись и у античных авторов. Цицерон в сочинении «О природе богов» писал об устройстве, созданном ученым Посидонием: «…шар (sphaera), что недавно изготовил наш друг Посидоний, шар, отдельные обороты которого воспроизводят то, что происходит на небе с Солнцем, Луной и пятью планетами в разные дни и ночи…». В другой работе Цицерона («О государстве») рассказывается об изобретении аналогичного прибора Архимедом.

Последние результаты работы исследователей Антикитерского механизма были представлены в публикациях журнала Nature 2006 и 2008 годов. Сейчас найденный на морском дне механизм и созданная учеными функционирующая версия его реконструкции экспонируются в афинском Национальном археологическом музее в Афинах.

Реконструкции передней и задней панелей механизма с циферблатами

Вариант действующей модели Антикитерского механизма

Схема взаимодействия шестеренок в Антикитерском механизме

При помощи радиоуглеродного датирования деревянных частей корабля и анализа формы греческих букв, нанесенных на Антикитерский механизм, ученые относили время его создания к 150 – 100 годам до н. э. Недавно Кристиан Карман и Джеймс Эванс подошли к определению возраста аппарата с другой стороны. Они исследовали часть Антикитерского механизма, которая служила для предсказания затмений. Теоретической основой такого предсказания был сарос – период, в ходе которого порядок солнечных и лунных затмений повторяется. Он был обнаружен еще астрономами древнего Вавилона. Сарос равен 223 синодическим месяцам (периодам между двумя одинаковыми фазами Луны), что составляет 6585,3213 дня. На практике древнегреческие астрономы использовали также экселигмос – период равный трем саросам. Экселигмос удобен, так как составляет целое число дней. Как определили Карман и Эванс, устройство предсказания затмений в Антикитерском механизме будет давать наиболее точные результаты, если в качестве «нулевой точки» отсчета сароса будет выбран день 12 мая 205 года до н.э. Это позволило им предположить, что прибор был создан в конце III – начале II века до н.э. Следует, однако, учитывать, что обнаруженный факт определяет скорее не дату создания конкретного устройства, найденного впоследствии на дне Эгейского моря, а дату разработки его конструкции античным астрономом. Корабль же у острова Антикитера затонул около 65 года до н. э.

С 2012 года работа подводных археологов на месте кораблекрушения снова возобновилась. Проект «Возвращение в Антикитеру» был организован совместно министерством культуры Греции и Океанографическим институтом в Вудс-Холе (Woods Hole Oceanographic Institution, WHOI), в нем принимают участие ученые из разных стран.

Летом 2014 года ученые при помощи стереокамер, установленных на автономном подводном аппарате составили трехмерную карту района кораблекрушения. Затем начались погружения аквалангистов, которые сумели найти несколько новых артефактов. Но из-за плохой погоды исследования пришлось свернуть раньше срока. Зато в 2015 году удалось работать долго, и подводные археологи нашли более 50 предметов, в том числе бронзовые подлокотники (возможно, часть трона), остатки костяной флейты, фишки от древней настольной игры, а также некоторые элементы конструкции самого судна.

В нынешнем сезоне самая интересная находка была сделана 31 августа. На дне археологи обнаружили остатки человеческого скелета. На данный момент на поверхность удалось поднять кости черепа, часть челюсти с тремя зубами, несколько ребер, длинные кости ног, две бедренные кости. Некоторые фрагменты все еще остаются под водой. Останки не были повреждены рыбами и другими морскими обитателями или же снесены течением воды, так как после кораблекрушения они были закрыты толстым слоем обломков мрамора.

Исследование останков на дне

Руководители экспедиции Теотокис Теодулу (Theotokis Theodoulou) и Брендан Фоли (Brendan Foley) пригласили для исследования останков Ханса Шредера (Hannes Schroeder), специалиста по анализу древней ДНК из Музея естественной истории в Копенгагене. Отправляясь в путь, Шредер сомневался в осуществимости выделения ДНК из костей, пролежавших две тысячи лет на дне моря. Но после осмотра костей он изменил свое мнение, посчитав, что они очень хорошо сохранились. Ученый возлагает особую надежду на так называемые каменистые части височных костей. В этих утолщенных местах ДНК сохраняется лучше, чем в других костях скелета или в зубах. Ученый сможет приступить к выделению и анализу ДНК сразу после того, как получит разрешение от греческих властей.

Ханс Шредер, Теотокис Теодулу и Брендан Фоли осматривают кости

Изучив ДНК погибшего, можно будет определить, какими были черты его внешности, например, цвет глаз и волос, установить, откуда он происходит. Пока же по данным внешнего осмотра костей можно сказать лишь, что это был молодой мужчина.