Обыски в офисе Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) прошли в рамках уголовного дела о драке фанатов ЦСКА и «Спартака» в январе этого года, заявил глава организации Александр Шпрыгин, задержанный вчера сотрудниками правоохранительных органов в отеле Holiday Inn во время конференции Российского футбольного союза (РФС). По словам Шпрыгина, во время обысков не было найдено ничего противозаконного, у следователей к нему и к его организации вопросов нет.

В пресс-службе МВД вчера подтвердили, что задержание Шпрыгина связано с уголовным делом о массовой драке фанатов, которая произошла в центре Москвы 31 января. Ранее глава ВОБ уже допрашивался по этому делу в качестве свидетеля. Источник ТАСС утверждал, что на этот раз ему вменяется статья 213 УК (хулиганство).

Сразу после задержания Шпрыгина доставили в офис ВОБ для проведения следственных действий. Как пишет «Спорт-экспресс», обыски помещения продолжались около восьми часов. В какой-то момент из здания «выскочил» человек в маске с рюкзаком, спрятанным под куртку. Он оттолкнул репортеров и убежал во дворы, где его подобрала белая LADA Priora без номеров. Кто это был, журналистам выяснить не удалось.

По другим данным, Шпрыгин был задержан в связи с поведением российских болельщиков в Марселе во время чемпионата Европы летом этого года. Глава РФС Виталий Мутко заявил, что в отношении Шпрыгина ведется работа по запросу правоохранительных органов Германии и Франции. Вчера конференция РФС исключила ВОБ из рядов союза.

«ВОБ долгие годы был партнером РФС, мы его поддерживали организационно, финансово. Но мы должны были реагировать после получения таких реакций от ФИФА и УЕФА. На чемпионате Европы во Франции мы увидели, что практически все правление ВОБ было задержано. Сейчас идет работа, как мне сказали, по тем делам. Сейчас происходит всплеск насилия на стадионах. В этом плане у нас изменилось отношение, они подвели РФС», — сказал Мутко.

Российские фанаты участвовали в уличных беспорядках в Марселе перед матчем группового турнира чемпионата Европы между сборными России и Англии. После матча они устроили беспорядки на трибунах. В результате трое россиян были приговорены к тюремным срокам от одного до двух лет. Двое осужденных — Алексей Ерунов и Сергей Горбачев — входили в центральный совет ВОБ. Во Францию они прилетели на зафрахтованном организацией самолете. Путешествие оплачивалось за счет РФС. Сам Шпрыгин был задержан французской полицией по подозрению в координации действий Ерунова и Горбачева. Позже 20 человек, включая главу ВОБ, были выдворены из страны, однако Шпрыгн это не смутило, и на заключительную игру со сборной Уэльса он вернулся в Лилль на автомобиле из Барселоны.

«Шпрыгин допустил неуважение к РФС и лично ко всем нам. Он был выдворен из Франции, но вернулся назад и пришел на стадион. Разобрались откуда у него билет. Все эти люди будут наказаны. Это подстава всего российского футбола. Они нас подвели. Решение такое — попросили все руководство ВОБ уйти в отставку. На ближайшей конференции ВОБ будет исключен из состава РФС», — говорил в июле Мутко.

Как пишет «Новая газета», за событиями в Марселе пристально следили сотрудники центра по борьбе с экстремизмом (Центр «Э»). Оперативников заинтересовали также финансовые взаимоотношения ВОБ и РФС. По данным Росфинмониторинга, в период 2015-2016 годов РФС перечислила на три счета ВОБ в общей сложности 15 миллионов рублей за услуги «по организации перформанса и обеспечения безопасности на стадионе» во время игр квалификационного этапа к Евро-2016. Треть этой суммы была выплачена перед поездкой во Францию. «С учетом отсутствия масштабного перформанса данный факт может свидетельствовать о возможном нецелевом использовании денежных средств и злоупотреблениях со стороны должностных лиц ВОБ и РФС в ходе финансово-хозяйственной деятельности», — цитирует газета материалы Центра «Э».

Кроме того, Шпрыгин является помощником депутата Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева и проходит по делу о нападении на журналиста «Новой газеты» Глеба Лиманского. Издание пытается добиться привлечения Шпрыгина к ответственности за порчу личного имущества и рукоприкладства по отношению к журналисту.