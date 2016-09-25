Страсти по Стерджесу

В Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве 8 сентября открылась выставка работ американского фотографа Джока Стерджеса под названием «Без смущения». Выставка привлекла к себе особое внимание, однако предметом обсуждения стали не художественные особенности работ, а потенциальная криминальная составляющая – организаторов выставки обвинили в демонстрации порнографической продукции.

Началось, как водится, с социальных сетей, причем пользователи с особо активной гражданской позицией не просто изливали возмущение, но и делились работами Стерджеса, которые считают примером детской порнографии.

Официальные лица среагировали «оперативно» – выставка открылась, напомним, еще 8 сентября, однако лишь 23-го, после «волны» в соцсетях, возмущение и негодование выразила сенатор Елена Мизулина: «Эта выставка — публичная демонстрация материалов с детской порнографией, что запрещено российским законодательством».

И напрасно куратор выставки Наталья Григорьева подчеркивает: «Несмотря на то, что в работах Джока Стерджеса действительно часто присутствует обнаженная натура, на выставке в Галерее Люмьер "голых детей" нет. Обнаженные модели в экспозиции — это взрослые совершеннолетние женщины, а фотографии детей соответствуют нормам приличия и законам Российской Федерации. Экспозиция открыта уже три недели, и до вчерашнего дня ни один посетитель не увидел в выставке пропаганды педофилии».

Судя по заявлению Мизулиной о том, что «работы с изображением обнаженных маленьких девочек, представленные на выставке <…> самая настоящая пропаганда педофилии», принципу «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» она предпочла вариацию на тему «Пастернака не читал, но осуждаю».

Следом за Мизулиной «своевременно» обратила внимание на выставку и недавно назначенная уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Детскому омбудсмену стало «просто жутко», что такая выставка «может иметь место в "культурной" жизни нашей столицы». Причем «тех девочек, чьи фото демонстрируются на этой злосчастной выставке», Кузнецовой «только жаль», а вот на упоминание ветеранов уполномоченный по правам детей отреагировала более бурно: «"Льготы для ветеранов ВОВ", которые предусмотрены для посетителей этого действа, выглядят, как минимум, издевкой и только подчеркивают цинизм происходящего».

Мизулина и Кузнецова пообещали прокурорскую проверку организаторам, впрочем, выставка закрылась и без вмешательства правоохранительных органов. Поспособствовали «общественники» – «Офицеры России» не стали дожидаться прокурорской проверки и прочих официальных действий и своими силами перекрыли вход на выставку. А прибывший в Центр фотографии руководитель организации, он же председатель комиссии Общественной палаты по безопасности, Антон Цветков вскоре после этого сообщил, что организаторы решили закрыть выставку «в ходе обсуждения ситуации». Куратор выставки уточнила, что организаторы не хотят проблем для Центра из-за одной выставки.

Тем не менее, на момент публикации материала на официальном сайте Центра в разделе «Выставки» экспозиция Стерджеса значится с пометкой «Идет сейчас», а также с соответствующей закону маркировкой 18+ и ремаркой: «В СМИ появилась ложная информация, о том, что на выставке "Без смущения" Джока Стерджеса представлена детская порнография. Мы хотим это опровергнуть. Фотографии детей, представленных на нашей выставке, соответствуют закону Российской Федерации и нормам приличия. Обнаженные модели в экспозиции – это взрослые совершеннолетние женщины».

Стоит отметить, что подобные скандалы Стерджесу не в новинку. Фотограф заработал неоднозначную репутацию, на протяжении 30 лет снимая семьи нудистов из Франции, Калифорнии, Северной Ирландии, причем он фотографировал и несовершеннолетних членов семей.

Стерджесу доставалось и на родине, в демократично-толерантных Соединенных Штатах, о чем напомнила Мизулина: «Еще в девяностых годах прошлого века правоохранительные органы США совместно с ФБР производили обыски в студии автора и арест его работ и фототехники». Правда, сенатор не стала рассказывать, что действия полиции и ФБР впоследствии были признаны незаконными, суд не выдвинул в отношении Стерджеса никаких обвинений, а популярность фотографа после этого лишь возросла.

Однако Стерджес сетовал, что теперь так и не узнает истинную причину популярности своих работ – художественная ценность или скандалы с «клубничным» оттенком: «Меня будто обокрали, и я никогда не смогу вернуть украденное».

Искусство или порнография – для некоторых этот вопрос в отношении работ Стерджеса остается открытым, несмотря на то, что фотограф имеет степень магистра искусств и выпустил более десятка монографий, а его снимки находятся в коллекциях Музея современного искусства и Метрополитен-музея в Нью-Йорке, Национальной библиотеки в Париже, франкфуртского Музея современного искусства.

«Например, античное искусство многим может показаться порнографическим, обнаженные статуи Венеры Милосской или Аполлона», – отметил в интервью РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский, который сомневается в перспективности уголовного преследования организаторов выставки.

Сразу вспоминается фиговый листочек на причинном месте Аполлона на фронтоне Большого театра, появившийся после реконструкции здания, и депутатское письмо главе Центробанка с просьбой перепечатать сторублевки с греческим богом в непотребном виде, и требование петербурженки «одеть» копию Давида работы Микеланджело, чтобы не смущать детей…

В случае со Стерджесом сомневающимся помог Роскомнадзор, официально объявив некоторые работы американского фотографа детской порнографией, – эти снимки Стерджеса подлежат удалению с сайтов по требованию ведомства.