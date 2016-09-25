Совет Безопасности ООН сегодня соберется на экстренное заседание в связи с обострением ситуации в Алеппонаходящемся в осаде, которую держит правительственная армия Сирии. Спустя сутки после интенсивной бомбардировки, в результате которой десятки человек погибли и около двух миллионов жителей города остались без воды, войска, подчиняющиеся Башару Асаду, продолжают наступление. Сегодня утром они зачистили лагерь палестинских беженцев Хандарат на юго-востоке Алеппо.

Заседание Совбеза назначено на 11:00 по местному времени (18:00 мск). Встреча состоится по инициативе Великобритании, Франции и США. Ожидается, что заседание будет открытым.

В субботу вечером глава европейской дипломатии Федерика Могерини и член Еврокомиссии по гуманитарным вопросам Христос Стилианидис выпустили совместное заявление, в котором они выразили беспокойство по поводу эскалации насилия в Алеппо. В документе отмечается, что, несмотря на попытки международного сообщества установить режим прекращения огня на территории Сирии, за последние 48 часов ситуация в городе резко ухудшилась.

«Страдания мирным гражданам были причинены беспорядочными военными бомбардировками, обстрелами и нападениями, а также лишением поставок гуманитарной помощи, в том числе путем преднамеренной атаки на гуманитарный конвой на прошлой неделе, что теперь привело к перекрытию снабжения водой большинства гражданских лиц в городе. Это является недопустимым нарушением международного гуманитарного права», — говорится в заявлении.

Могерини и Стилианидис также обратились ко всем странам, обладающим влиянием на Асада и на вооруженную оппозицию, с просьбой максимальное воздействовать с целью прекращения боевых действий и обеспечения беспрепятственного доступа жителей города к гуманитарной помощи.

Германия, Италия, США, Франция и Высокий представитель ЕС назвали недопустимой военную операцию сирийской армии в восточной части города, контролируемой повстанцами, и потребовали от ООН реакции на действия официального Дамаска. «Возмутительный обстрел гуманитарного конвоя, публичный отказ от соблюдения режима прекращения огня сирийским режимом, поступающие сведения об использовании химического оружия и поддерживаемая Россией непозволительная военная акция режима в восточном Алеппо явно противоречат российским заявлениям о поддержке дипломатического урегулирования», — сказано в заявлении.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия», заявил, что режим перемирия в Сирии может и должен быть восстановлен только на коллективной основе. «Не мы должны кому-то что-то доказывать в одностороннем порядке, а нам должны доказать, что речь идет об искреннем желании отделить оппозиционеров, которые сотрудничают с американской коалицией, от «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в РФ), затем добить ее, а оппозиционеров сделать частью политического процесса», — сказал глава МИД.

В тексте соглашения о содействии прекращению огня, которое было подписано Россией и США 9 сентября, говорится, что разделение умеренной оппозиции и радикалов из «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусры» остается приоритетной задачей. Это одно из главных требований Москвы.

В четверг, 22 сентября, командование сирийской армии объявило о начале новой наступательной операции на востоке Алеппо. Переговоры о мирном урегулировании конфликта провалились. Встреча Международной группы поддержки Сирии, состоявшаяся 23 сентября в Нью-Йорке, также закончилась безрезультатно. Гуманитарная организация «Врачи без границ» в пятницу заявила, что за два дня жертвами авиаударов в восточной части города стали 23 человека, еще 145 получили ранения.

Наблюдатели признают, что интенсивность и мощность последних атак беспрецедентна даже для такого города, как Алеппо, который перенес одно из самых жестоких сражений за годы гражданской войны. Оппозиция заявляет, что при авиаударах по городу используются зажигательные и бункерные бомбы. Последние могут уничтожать целые дома. При использовании «бункерных бомб» становится сложнее подсчитывать жертвы, поскольку от некоторых тел буквально ничего не остается.

В субботу в результате воздушных ударов погибли около 45 человек. На земле подразделения правительственных войск взяли под контроль лагерь палестинских беженцев Хандарат. За два года это первый район на северо-востоке Алеппо, который удалось захватить силам Асада. Он выходит на ключевую дорогу Кастелло и имеет стратегически важное значение.

Интенсивные воздушные бомбардировки Алеппо и реакция на них вооруженной оппозиции привели к тому, что без воды осталось почти два миллиона жителей. На востоке города была повреждена водонасосная станция Баб-ан-Найраб, снабжавшая водой около 250 тысяч человек. Из-за продолжающихся боевых действий ремонтные бригады не могут добраться до станции. В ответ на это была отключена станция Сулейман аль-Халаби, снабжавшая водой около 1,5 миллиона жителей западной части города, контролируемой правительственными войсками.

«Отсутствие водоснабжения может вызвать катастрофические вспышки заболеваний, связанных с грязной водой. Дети Алеппо и без того переживают чудовищные страдания и живут в постоянном страхе. Лишение их доступа к воде только усугубляет положение», — заявляют в ЮНИСЕФ. Если в западной части города можно пользоваться артезианской водой, то на востоке Алеппо людям приходится добывать воду из загрязненных колодцев.