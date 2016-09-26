Выборы прошли, «Единая Россия» получила в седьмой Думе конституционное большинство в 343 места. Сейчас вовсю идет другой процесс, ничуть не менее интересный, а для кого-то — куда более значимый. Раздел думских постов.

Та часть работы Государственной Думы, которая попадает в репортажи центральных телеканалов, не так много кого интересует — исход голосований в дни пленарных заседаний предрешен, несмотря на веселую и иногда звучащую содержательно дискуссию.

Во всех современных парламентах ключевую роль играют многочисленные комитеты, каждый из которых занимается своим направлением. Именно на их заседаниях члены комитетов, представители заинтересованных ведомств и лоббистских структур обсуждают каждый законопроект, пытаются отстоять новые регуляции, или, напротив, не допустить их введения.

Круглый стол комитета ГД по делам общественных объединений и религиозных организаций. Фото: www.komitet2-22.km.duma.gov.ru

После обсуждения члены комитета голосуют за рекомендацию принятия законопроекта — и палата всегда к этой рекомендации прислушивается. Поэтому фигура главы комитета так много значит — часто именно этот человек, обладая определенным административным талантом, может «завернуть» почти любой законопроект. Если, он, конечно, не внесен в Думу непосредственно Кремлем или при его поддержке, президентские проекты, все-таки, как правило, проходят через Думу без значимых поправок.

Именно поэтому после новостей о назначении Вячеслава Володина на пост спикера все с таким вниманием следят за распределением комитетов в Думе — от этого зависит, будет иметь Володин реальное влияние на происходящее в парламенте, или станет лишь номинальной фигурой.

По информации РБК в руководстве «Единой России» уже определились со структурой седьмой Думы. В ней будет 26 комитетов вместо 30. Причем половина комитетов, 13 из 26, должны будут возглавить представители оппозиционных партий. По пять комитетов «отдаются» ЛДПР и КПРФ, которые имеют почти одинаковое количество мандатов (42 и 39 соответственно) и три комитета «уйдут» справедливороссам, у которых 23 мандата. Эту схему распределения подтвердил РБК секретарь генсовета ЕР Сергей Неверов.

Сергей Неверов. Фото: er.ru

Сокращение числа комитетов Неверов объяснил двумя причинами.

Первая — отсутствие необходимости создавать их под конкретных депутатов. Так, комитет по конституционному законодательству возглавлял Владимир Плигин — но в новом составе Думы его нет, так что его комитет будет объединен с комитетом по гражданскому и уголовному законодательству.

Вторая — необходимость разгрузки аппарата. Лидеры оппозиционных партий попросили президента увеличить число помощников и сотрудников аппарата фракций, но дополнительного финансирования в бюджете не предусмотрено — зато можно перевести сотрудников упраздненных комитетов на новые направления.

Павел Крашенинников. Фото: szrf.km.duma.gov.ru

Кандидатуры некоторых глав комитетов уже определены. Так, объединенный комитет по конституционному, гражданскому и уголовному законодательству возглавит Павел Крашенинников — сейчас он глава комитета по гражданскому законодательству. Главой комитета по безопасности, скорее всего, станет бывший замглавы Следственного комитета России Василий Пискарев. На пост председателя комиссии по контролю за достоверностью декларирования доходов депутатов предложат экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую.

Комитет по международным делам может возглавить член ЛДПР Леонид Слуцкий — но если его кандидатуру по каким-либо причинам заблокирует МИД, то он останется во главе комитета по делам СНГ, а прочими международными делами займется Вячеслав Никонов.

Возможно, комитет по делам ЖКХ возглавит избравшаяся от СР Галина Хованская, хотя ее деятельность устраивает далеко не всех профильных чиновников.

Официально консультации по разделу комитетов начнутся в понедельник. Пока же известно, что на совместном заседании высшего и генерального советов «Единой России» определила, кого рекомендует в Думе на руководящие посты. Спикером, как и предлагал президент, станет Вячеслав Володин, его первым замом останется Александр Жуков, а простыми замами станут Ирина Яровая (в шестой Думе — глава комитета по безопасности), Петр Толстой (только что избранный телеведущий), Сергей Неверов, а также Владимир Васильев, который сохранит за собой место главы думской фракции единороссов. Заместителем по законопроектной деятельности станет Андрей Исаев, который в Думе прошлого созыва был вице-спикером.