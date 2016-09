«Коммерсантъ» в статье «На России срывают перемирие» пытается объяснить, почему ситуация в Сирии стала новым испытанием для отношений Москвы и Запада.

«Топ-менеджерам ГК "Ренова" готовят сообщников»: передача дела Евгения Ольховика и Бориса Вайнзихера в Москву обусловлена новыми вещественными доказательствами.

ЦБ готов на треть сократить число микрофинансовых компаний, утверждается в статье «Займы до расплаты».

«Ведомости» сообщают: «Владимир Путин распорядился не повышать налоги ни на бизнес, ни на граждан». Из этого делается вывод: бюджет будет больше занимать и сокращать расходы.

«Региональные лоббисты, спикер из Кремля и другие особенности нижней палаты седьмого созыва» - про это написано в статье «Как будет работать новая Госдума».

Другая статья о новом парламенте называется «"Единая Россия" поделится с оппозицией руководящими постами». Комитетов в Госдуме станет меньше, а их начальников проверят на конфликт интересов.

РБК в статье «С новой пенсией» пишет о деталях предлагаемой пенсионной реформы, которые опубликовали Минфин и Банк России.

«Вернулись после Крыма»: на Консультативный совет по иностранным инвестициям впервые с 2014 года приедут почти все.

Как единороссы делят новые посты в Госдуме, написано в статье «Поклонская придет к депутатам с проверкой».

Почему ЦБ предложил заменить обязательные накопления добровольными, рассказал «Известиям» зампред Центробанка Владимир Чистюхин.

«Электронные деньги будут хранить данные о прежних владельцах»: Проект российских разработчиков позволит повысить безопасность в банковской сфере и радикально ускорить перевод денежных средств.

«Заемщики смогут соглашаться на проверку СНИЛС из дома»: до конца 2016 года завершится тестирование схемы получения по SMS разрешения россиян на запрос сведений о состоянии их счетов в ПФР.

«Газета.ru» в статье «Праздник сербского непослушания» пишет о том, что в Боснии и Герцеговине состоялся референдум о празднике, который определит будущее сербского населения страны.

Чем объясняется реакция Турции на российские выборы в Крыму, написано в статье «Крымский голос Эрдогана».

The Economist пытается разобраться с будущем британской двухпартийной системы. «Британская политика: Что будет дальше с лейбористами?» (British politics: What next for Labour?). Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин переизбран и даже получил больше полномочий. Умеренным лейбористам это не нравится.

«Вооруженные силы Индии: огнестрел и гхи» (India’s armed forces: Guns and ghee). Стратегическое положение Индии многим кажется уязвимым. У нее есть два больших соседа — Китай и Пакистан. У обоих есть ядерное оружие, и они между собой союзники.

Bloomberg: «Джонсон в Британии говорит, что Россия, возможно, совершила военные преступления» (U.K.’s Johnson Says Russia May Have Committed War Crimes). Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон заявил, что Россия в Сирии, возможно, совершила военные преступления. Британское правительство присоединилось к четырем другим мировым державам, предупреждающих, что их терпение в отношении Москвы на исходе.

«Победа Корбина не решает проблемы британской Лейбористской партии» (Corbyn Victory Leaves Little Resolved for U.K. Labour Party). Переизбрание Джереми Корбина лидером британской Лейбористской партии не разрешила противоречия между ним и членами его партии в парламенте.

The Wall Street Journal: «Арестован подозреваемый в стрельбе в торговом центре в штате Вашингтон» (Washington State Mall Shooting Suspect Arrested). По итогам напряженной охоты, длившейся сутки, арестован человек, подозреваемый в расстреле пятерых в торговом центре.

«Нефтепроизводители уловили готовящийся рост спроса со стороны китайских "чайников"». (Oil Producers Tap Brewing Demand From China’s ‘Teapots’). Частные нефтеперерабатывающие предприятия в Китае, также именуемые «чайниками», сейчас становятся едва ли не важнейшей силой на нефтяном рынке. ОПЕК возлагает на них большие надежды в плане увеличения экспорта.