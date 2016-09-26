Центральный банк разъяснит чиновникам, как лучше проводить словесные интервенции, какие слова и выражения при этом стоит употреблять, а каких нужно избегать. «Каждый чиновник должен понимать меру своей ответственности перед рыночным ценообразованием», — резонно рассказал Reuters один из высокопоставленных собеседников.

Обеспокоенность руководства Центрального банка можно понять: неприятно, когда какой-нибудь министр одним интервью разгоняет инфляцию, битва с которой проходит с таким трудом. Но и сторонников проинфляционной политики не стоит недооценивать: некоторые российские чиновники столь виртуозно пользуются возможностью манипулирования общественным мнением через «слив информации», что еще большой вопрос, что лучше — открытые заявления в телеинтервью или сообщения в принципе неопровергаемых «анонимных источников» в деловых изданиях.