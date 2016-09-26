В начале следующего десятилетия в России должны появиться первые результаты ведущихся разработок гиперзвукового оружия, заявил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов. Российская военная промышленность работает в этом перспективном направлении параллельно с Китаем и США, которые обещают к 2020 году запустить серийное производство межконтинентальных гиперзвуковых ракет.

«Сейчас этому направлению уделяется должное внимание, что не может не радовать. Ведется ряд проектов с Фондом перспективных исследований при Военно-промышленной комиссии», — сказал Обносов в интервью «Коммерсанту». Отвечая на вопрос о примерных сроках появления первых образцов гиперзвукового оружия, глава КТРВ предположил, что это произойдет в начале следующего десятилетия.

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» является одной из крупнейших структур в российском оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Она объединяет 32 предприятия, специализирующихся на производстве высокоскоростных управляемых ракет, управляемых авиабомб, торпедного вооружения, управляемых ракет для систем ПВО, ракетно-космической техники и радиоэлектронного вооружения. Несмотря на кризис, дела у корпорации идут неплохо. Каждый год ее финансовые показатели растут в среднем на 20-30%. Выручка корпорации в 2015 году составила 160 миллиардов рублей, чистая прибыль — более 14 миллиардов рублей.

Продукция КТРВ активно используется с самого начала операции российских воздушно-космических сил в Сирии. В связи с выполнением гособоронзаказа и освоением производства новых изделий, некоторым предприятиям КТРВ пришлось перейти на работу в три смены. Если раньше большую часть доходов компании приносили экспортные поставки, то сейчас, по оценкам Обносова, 60-70% от совокупной выручки составляет доля государственного оборонного заказа. При этом объем экспорта, после вхождения в корпорацию НПО Машиностроения, также вырос.

В рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса до 2020 года» за последние три года КТРВ закончила испытания 14 новых изделий. По плану, к 2020 году в России должно быть заменено 70% военной техники. К тому времени инженеры и разработчики должны завершить работу над гиперзвуковым оружием. КТРВ наиболее активно лоббирует гиперзвук. Обносов уверен, что развитие гиперзвуковых технологий даст огромный положительный эффект для всех отраслей науки.

Спустя полвека с момента, когда СССР и США начали работу над созданием гиперзвукового вооружения, можно сказать, что прогресс в этом направлении достигается крайне медленными темпами. В 2000 году американские военные приняли концепцию «глобального молниеносного удара», которая предусматривает массированный удар по инфраструктуре противника в любой точке земли в течение одного часа. По-прежнему для Пентагона скорость остается одним из приоритетных направлений. Крупнейшие промышленные компании США работают над гиперзвуковыми технологиями. На сегодняшний день освоены полеты со скорость 3,5-5 маха (4284-6120 км/ч), однако при переходе к скоростям свыше 6 М возникают проблемы с двигательной установкой и перегревом оборудования.

Экспериментальный гиперзвуковой БПЛА впервые был испытан в США в 2001 году. Аппарат X-43 был создан по программе NASA Hyper-X, но испытание модели закончилось неудачно. В штатном режиме полет удалось провести только спустя три года. Наиболее продолжительный полет продемонстрировала гиперзвуковая крылатая ракета X-51A Waverider, которая разрабатывается в рамках концепции «глобального молниеносного удара». В 2013 году она провела в воздухе шесть минут, за которые развила скорость 5,1 маха и пролетела расстояние в 426 километров.

В России, по словам Обносова, этому направлению также уделяется достаточно внимания. КТРВ ведет ряд проектов совместно с Фондом перспективных исследований при Военно-промышленной комиссии. «Поверьте, у нас уже есть интересные результаты по этому направлению», — отметил глава корпорации.

Ранее в интервью RNS Обносов прогнозировал, что к началу 2020-х годов в России могут быть разработаны гиперзвуковые средства поражения, способные достигать скорости 6-7 Махов (свыше 7000 км/ч). Тогда он объяснял, что такие ракеты существенно ослабят возможности сил ПРО предполагаемого противника. По словам Обносова, в проекте создания гиперзвуковых ракет участвуют несколько десятков профильных НИИ и промышленных предприятий.

В 70-е годы в МКБ «Радуга», который сейчас входит в КТРВ, стартовала научно-исследовательская работа по изучению возможности создания крылатой ракеты, способной набирать скорость 5 М и выше. Активизация разработки гиперзвукового оружия в СССР произошла после того, как 1983 году президент США Рональд Рейган объявил о начале программы Стратегическая оборонная инициатива (СОИ), известная также как программа «звездные войны».

«СССР ответила на СОИ целым рядом симметричных и ассиметричных шагов. Среди них был «Альбатрос» (ракетная система), который в более поздних публикациях называли Проект 4202», — пишет военный эксперт Московского центра Карнеги Владимир Дворкин. Он утверждает, что программа по созданию «Албатроса» не закончилась с распадом СССР, но продолжается до сих пор. Целью сверхсекретной программы 4202» является получение стратегического ударного вооружения, способное значительно увеличить возможности ракетные войска стратегического назначения.

Утверждается, что первые летные испытания ракетного комплекса «Альбатрос» были проведены в 1991-1992 годах, а затем в 2001 и 2004 годах. Теоретически конструкция комплекса выглядит следующим образом: на участке разгона межконтинентальная баллистическая ракет типа УР-100Н УТТХ запускает планирующий крылатый боевой блок на высоту 80-90 км, которые затем начинает под малым углом разворачиваться к поверхности Земли и ускоряться на траектории снижения, планируя на гиперзвуковой скорости на межконтинентальную дальность. Блок с ядерным зарядом должен был совершать быстрые поперечные маневры уклонения от наземных средств ПРО.

Сейчас в России созданы и проходят этап испытаний как минимум две гиперзвуковые ракеты: противокорабельная крылатая ракета «Циркон» комплекса 3К-22, которую разрабатывает НПО Машиностроения (входит в КТРВ), а также экспортный вариант ракеты «Брамос». Ожидается, что испытания «Циркона» будут завершены в следующем году, а в 2018 году уже будет запущено серийное производство.

Ракеты Брамос и Брамос-М на международной выставкие вооружений Def Expo 2014. Фото: Anirvan Shukla

Кроме того, летом 2015 года американские СМИ со ссылкой на военно-аналитический центр Jane’sInformationGroupписали о проводимых Россией испытаниях гиперзвукового летательного аппарата Ю-71, который является частью проекта «4202». Считается, тем не менее, что тон в разработке гиперзвуковой техники задают США. Согласно стратегическому плану по НИОКР американских ВВС, к 2020 году должно быть разработано гиперзвуковое ударное вооружение в виде крылатой ракеты с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем. К 2030 году Пентагон планирует создать разведывательный гиперзвуковой самолет.

В Москве, как пишет Дворкин, разработка американцами межконтинентального гиперзвукового оружия вызывает особую тревогу: «Многие российские руководители и специалисты полагают, что гиперзвуковое оружие в случае его развертывания Соединенными Штатами самым серьезным образом повысит эффективность концепции глобального удара и даст Вашингтону возможность нанести обезоруживающий неядерный удар по стратегическим ядерным силам России».

Третий ключевой участник «гиперзвуковой гонки» — это Китай. В 2013 году он начал испытывать планирующую из космоса ракету WU-14 с заявленной скоростью 10 М. Предположительно, серийное производство ракеты будет запущено к 2020 году.

WU-14

По мнению Обносова, нет смысла сравнивать темпы разработки гиперзвукового оружия с США и Китаем: «Что-то у них лучше, что-то у нас. Просто нужно понимать, что данная тема требует основательного и комплексного подхода. Здесь нужно вкладывать большие ресурсы в исследовательскую работу и натурные эксперименты. Но ожидаемые результаты будут того стоить».