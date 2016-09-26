Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
27 сентября 2016, вторник, 00:44
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

С 2017 года владельцев незарегистрированной недвижимости будут ее лишать
Виктор Рейн: В области есть потенциал для развития малоэтажного строительства
Инвестиции в экономику Тюменской области выросли до 129 миллиардов рублей
Фестиваль «Этнолайф»: мастер-классы, музыка и еда разных народов
Водителя с марихуаной в машине выдало поведение
В Новосибирской области завершен основной этап Всероссийской сельскохозяйственной переписи
Сплошной фальсификат: масло из тюменских магазинов не прошло проверку
Угнанный в июне в Советском районе автомобиль найден
Скоро в школу: где и как выбирают одежду тюменские старшеклассники
«Зоосад»: абиссины – любимцы фараонов!
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
26 сентября 2016, 19:01
армия гособоронзаказ наука ракета
Антон Быков

Гиперзвук. Новая эра вооружений

Запуск ракеты с военного корабля.
Запуск ракеты с военного корабля.
Фото: U.S. Pacific Command Follow

В начале следующего десятилетия в России должны появиться первые результаты ведущихся разработок гиперзвукового оружия, заявил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов. Российская военная промышленность работает в этом перспективном направлении параллельно с Китаем и США, которые обещают к 2020 году запустить серийное производство межконтинентальных гиперзвуковых ракет.

«Сейчас этому направлению уделяется должное внимание, что не может не радовать. Ведется ряд проектов с Фондом перспективных исследований при Военно-промышленной комиссии», — сказал Обносов в интервью «Коммерсанту». Отвечая на вопрос о примерных сроках появления первых образцов гиперзвукового оружия, глава КТРВ предположил, что это произойдет в начале следующего десятилетия.

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» является одной из крупнейших структур в российском оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Она объединяет 32 предприятия, специализирующихся на производстве высокоскоростных управляемых ракет, управляемых авиабомб, торпедного вооружения, управляемых ракет для систем ПВО, ракетно-космической техники и радиоэлектронного вооружения. Несмотря на кризис, дела у корпорации идут неплохо. Каждый год ее финансовые показатели растут в среднем на 20-30%. Выручка корпорации в 2015 году составила 160 миллиардов рублей, чистая прибыль — более 14 миллиардов рублей.

Продукция КТРВ активно используется с самого начала операции российских воздушно-космических сил в Сирии. В связи с выполнением гособоронзаказа и освоением производства новых изделий, некоторым предприятиям КТРВ пришлось перейти на работу в три смены. Если раньше большую часть доходов компании приносили экспортные поставки, то сейчас, по оценкам Обносова, 60-70% от совокупной выручки составляет доля государственного оборонного заказа. При этом объем экспорта, после вхождения в корпорацию НПО Машиностроения, также вырос.

В рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса до 2020 года» за последние три года КТРВ закончила испытания 14 новых изделий. По плану, к 2020 году в России должно быть заменено 70% военной техники. К тому времени инженеры и разработчики должны завершить работу над гиперзвуковым оружием. КТРВ наиболее активно лоббирует гиперзвук. Обносов уверен, что развитие гиперзвуковых технологий даст огромный положительный эффект для всех отраслей науки.

Спустя полвека с момента, когда СССР и США начали работу над созданием гиперзвукового вооружения, можно сказать, что прогресс в этом направлении достигается крайне медленными темпами. В 2000 году американские военные приняли концепцию «глобального молниеносного удара», которая предусматривает массированный удар по инфраструктуре противника в любой точке земли в течение одного часа. По-прежнему для Пентагона скорость остается одним из приоритетных направлений. Крупнейшие промышленные компании США работают над гиперзвуковыми технологиями. На сегодняшний день освоены полеты со скорость 3,5-5 маха (4284-6120 км/ч), однако при переходе к скоростям свыше 6 М возникают проблемы с двигательной установкой и перегревом оборудования.

Экспериментальный гиперзвуковой БПЛА впервые был испытан в США в 2001 году. Аппарат X-43 был создан по программе NASA Hyper-X, но испытание модели закончилось неудачно. В штатном режиме полет удалось провести только спустя три года. Наиболее продолжительный полет продемонстрировала гиперзвуковая крылатая ракета X-51Waverider, которая разрабатывается в рамках концепции «глобального молниеносного удара». В 2013 году она провела в воздухе шесть минут, за которые развила скорость 5,1 маха и пролетела расстояние в 426 километров.

 
X-51A Waverider. Графика: U.S. Air Force

В России, по словам Обносова, этому направлению также уделяется достаточно внимания. КТРВ ведет ряд проектов совместно с Фондом перспективных исследований при Военно-промышленной комиссии. «Поверьте, у нас уже есть интересные результаты по этому направлению», — отметил глава корпорации.

Ранее в интервью RNS Обносов прогнозировал, что к началу 2020-х годов в России могут быть разработаны гиперзвуковые средства поражения, способные достигать скорости 6-7 Махов (свыше 7000 км/ч). Тогда он объяснял, что такие ракеты существенно ослабят возможности сил ПРО предполагаемого противника. По словам Обносова, в проекте создания гиперзвуковых ракет участвуют несколько десятков профильных НИИ и промышленных предприятий.

В 70-е годы в МКБ «Радуга», который сейчас входит в КТРВ, стартовала научно-исследовательская работа по изучению возможности создания крылатой ракеты, способной набирать скорость 5 М и выше. Активизация разработки гиперзвукового оружия в СССР произошла после того, как 1983 году президент США Рональд Рейган объявил о начале программы Стратегическая оборонная инициатива (СОИ), известная также как программа «звездные войны».  

«СССР ответила на СОИ целым рядом симметричных и ассиметричных шагов. Среди них был «Альбатрос» (ракетная система), который в более поздних публикациях называли Проект 4202», — пишет военный эксперт Московского центра Карнеги Владимир Дворкин. Он утверждает, что программа по созданию «Албатроса» не закончилась с распадом СССР, но продолжается до сих пор. Целью сверхсекретной программы 4202» является получение стратегического ударного вооружения, способное значительно увеличить возможности ракетные войска стратегического назначения.

Утверждается, что первые летные испытания ракетного комплекса «Альбатрос» были проведены в 1991-1992 годах, а затем в 2001 и 2004 годах. Теоретически конструкция комплекса выглядит следующим образом: на участке разгона межконтинентальная баллистическая ракет типа УР-100Н УТТХ запускает планирующий крылатый боевой блок на высоту 80-90 км, которые затем начинает под малым углом разворачиваться к поверхности Земли и ускоряться на траектории снижения, планируя на гиперзвуковой скорости на межконтинентальную дальность. Блок с ядерным зарядом должен был совершать быстрые поперечные маневры уклонения от наземных средств ПРО.

Сейчас в России созданы и проходят этап испытаний как минимум две гиперзвуковые ракеты: противокорабельная крылатая ракета «Циркон» комплекса 3К-22, которую разрабатывает НПО Машиностроения (входит в КТРВ), а также экспортный вариант ракеты «Брамос». Ожидается, что испытания «Циркона» будут завершены в следующем году, а в 2018 году уже будет запущено серийное производство.

 
Ракеты Брамос и Брамос-М на международной выставкие вооружений Def Expo 2014. Фото: Anirvan Shukla

Кроме того, летом 2015 года американские СМИ со ссылкой на военно-аналитический центр JanesInformationGroupписали о проводимых Россией испытаниях гиперзвукового летательного аппарата Ю-71, который является частью проекта «4202». Считается, тем не менее, что тон в разработке гиперзвуковой техники задают США. Согласно стратегическому плану по НИОКР американских ВВС, к 2020 году должно быть разработано гиперзвуковое ударное вооружение в виде крылатой ракеты с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем. К 2030 году Пентагон планирует создать разведывательный гиперзвуковой самолет.

В Москве, как пишет Дворкин, разработка американцами межконтинентального гиперзвукового оружия вызывает особую тревогу: «Многие российские руководители и специалисты полагают, что гиперзвуковое оружие в случае его развертывания Соединенными Штатами самым серьезным образом повысит эффективность концепции глобального удара и даст Вашингтону возможность нанести обезоруживающий неядерный удар по стратегическим ядерным силам России».

Третий ключевой участник «гиперзвуковой гонки» — это Китай. В 2013 году он начал испытывать планирующую из космоса ракету WU-14 с заявленной скоростью 10 М. Предположительно, серийное производство ракеты будет запущено к 2020 году.

 
WU-14

По мнению Обносова, нет смысла сравнивать темпы разработки гиперзвукового оружия с США и Китаем: «Что-то у них лучше, что-то у нас. Просто нужно понимать, что данная тема требует основательного и комплексного подхода. Здесь нужно вкладывать большие ресурсы в исследовательскую работу и натурные эксперименты. Но ожидаемые результаты будут того стоить». 

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Владимир Маркин
Маркин опроверг подачу Бастрыкиным прошения об отставке
Наталья Поклонская
Поклонская подала в отставку с поста прокурора Крыма
Флаг Сирии
В Сирии заявили о наличии записи разговоров военных США с боевиками ИГ
Голосование в Европарламенте
Комитет ЕП поддержал введение безвизового режима с Украиной
Игроки российской сборной по футболу
Объявлен список футболистов сборной России на матч с Коста-Рикой
00:40 Мемория. Регина Збарская
26.09 21:01 Полиция не нашла фотографий обнаженных детей на выставке Стерджеса
26.09 20:47 Политсовет ПАРНАСа отказался исключить Яшина из партии
26.09 20:45 Зама Мединского заподозрили в злоупотреблениях при заключении контрактов на реставрацию
26.09 20:37 В «Джебхат ан-Нусре» рассказали о военной помощи из США

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Регина Збарская
Регина Збарская
27 сентября 1935 года родилась Регина Збарская, манекенщица, легенда советского подиума
26.09 20:31 Ле Пен пообещала признать Крым российским на посту президента Франции
26.09 20:27 Алексей Бобровский рассказал о жидких кристаллах
26.09 20:16 Исландские пилоты сообщили о сближении с бомбардировщиками из РФ
26.09 20:06 В Россельхознадзоре пообещали частично снять эмбарго на овощи и фрукты из Египта
26.09 19:46 СМИ объяснили ошибочные сообщения об отставке Бастрыкина
26.09 19:38 Обливший мочой фотографии Стерджеса крымчанин получил семь суток
26.09 19:27 «Дыра» в ВПБ составила 6,7 млрд рублей
26.09 19:17 Комитет Европарламента поддержал введение безвизового режима с Украиной
26.09 19:11 В Москве вводился план «Перехват» из-за «стреляющего» свадебного кортежа
26.09 19:09 ProScience-Театр открывает новый сезон
26.09 19:05 ЦБ объяснил необходимость «методичек» для чиновников
26.09 18:48 Власти Сирии заявили о наличии записи разговоров военных США с боевиками ИГ
26.09 18:45 В Екатеринбурге предложили установить «левитирующие» скамейки
26.09 18:30 Маркин опроверг подачу Бастрыкиным прошения об отставке
26.09 18:22 Поклонская подала в отставку с поста прокурора Крыма
26.09 18:19 Проигравший в покер 25 млн долларов должник Кобзона получил шесть лет
26.09 18:14 Бастрыкин подал в отставку с поста главы СКР
26.09 18:00 Минюст предложил сделать обязательным согласие родителей на брак до 16 лет
26.09 17:45 В Минобороны заявили о сходстве реакции Украины на катастрофы «Боинга» и Ту-154
26.09 17:23 Песков счел ситуацию с сирийским урегулированием аморфной
26.09 17:20 Структуру белков будет определять рентгеновский лазер
26.09 17:00 В МИД РФ предрекли долгий срок операции в Сирии
26.09 16:53 Людмила Нарусова стала сенатором от Тувы
26.09 16:46 На здании МИД в Москве начали демонтировать шпиль
26.09 16:35 В Иране выпустили первые кредитные карты
26.09 16:34 Адвокат Захарченко опроверг связь подзащитного с деньгами РЖД
26.09 16:24 Глава Минобрнауки приостановила процесс объединения вузов
26.09 16:12 Мединский опроверг отношение Минкульта к выставке Стерджеса в Москве
26.09 15:50 Лавров рассказал об отказе американских военных подчиняться Обаме
26.09 15:45 Кобзон назвал Крым непосильной ношей для бюджета РФ
26.09 15:27 Объявлен список футболистов сборной России на матч с Коста-Рикой
26.09 15:11 Васильева предложила вернуть уборку в классах и сельские бригады
26.09 14:59 Касперская опровергла приписанное ей заявление о дешифровке трафика
26.09 14:54 В Китае начал работу крупнейший в мире радиотелескоп
26.09 14:33 Росавтодор предложил отменить льготы в системе «Платон»
26.09 14:27 Минобрнауки резко сократит число учебников по каждому предмету
26.09 14:09 Песков назвал гипертрофированными оценки последствий законов Яровой
26.09 14:00 Песков прокомментировал информацию о возможном назначении Кириенко
26.09 13:48 Индия успешно запустила восемь спутников
26.09 13:45 СМИ рассказали о «методичке» Центробанка для кремлевских чиновников
26.09 13:29 Люди использовали краситель индиго уже 6000 лет назад
26.09 13:24 SpaceX провела испытания двигателя для полета к Марсу
26.09 13:06 СМИ раскрыли подробности брачного контракта Джоли и Питта
26.09 12:50 С октября ОСАГО будут оформлять на бланках нового образца
26.09 12:39 СМИ рассказали о связи полковника Захарченко с хищениями в РЖД
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.