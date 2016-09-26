Споры об эротике

Выставка работ Джока Стерджеса «Без смущения», открывшаяся в Москве в Центре фотографии имени братьев Люмьер 8 сентября, закрыта досрочно в связи с громким скандалом. Решение закрыть выставку было связано с обвинениями в распространении детской порнографии и пропаганде педофилии.

Выставка привлекла общее внимание после того, как в социальных сетях началось обсуждение вопроса, не является ли подборка фото обнаженных детей, которых фотограф снимал в общине хиппи, пропагандой детской порнографии. Высказывания пользователей соцсетей на этот счет различались вплоть до полярности.

Разброс мнений описывается замечаниями от«Художник никому ничего не должен» и «Сколько ханжества в осуждении выставки!» до «А вы фото своих дочерей-внучек там представьте!». Кроме того, есть и достаточно развернутые высказывания с аргументами разного рода.

Татьяна Толстая. Фото с личной страницы в vk.com

Татьяна Толстая, писательница и телеведущая, на своей странице в соцсети Facebook высказала мнение, что защитники выставки пытаются закрыть глаза на тот факт, что фотографии, представленные на выставке, эротичны.

«Про фотографии Стерджеса (голые девочки; выставку хотят запретить).

Среднестатистический защитник Стерждеса (по крайней мере в моей ленте) говорит: "Какая тут педофилия?! Какая эротика? Ничего такого тут нет, это у вас извращенные фантазии, пойдите полечитесь, это прекрасные эстетические фотографии, игра света и тени, ничего такого эротического в голом теле нет, бла-бла".

Среднестатистический защитник – либо слепой, либо ханжа, либо кастрат, либо просто врет в пользу "свободы всего на свете".

Конечно, Стерждес – это эротика. Он весь – про эротику. Его фотоглаз ищет и находит эрос в детях. Потому что он там есть. С какого возраста взрослый глаз находит эрос в детях? Это непростой вопрос. На пляжах Америки двухлетние девочки обязаны носить закрытые купальнички или лифчики, и нам это кажется нелепым, но пуританские правила проводят тут критическую черту очень рано, едва ли не с рождения. Глупо? Мне кажется, что глупо, вам кажется, что глупо, давайте назначим возраст, начиная с которого это не глупо. Пять? Двенадцать? Восемьдесят?

А мусульмане хотят, чтобы женского тела вообще не было видно, чтобы волосы были тщательно укрыты. Есть ли эрос в волосах, или это "эстетика"? Конечно, есть, но на наш европейский взгляд не так, чтобы уж очень. Обритые наголо, кстати, тоже страшно привлекательны.

Вообще, от "привлекательности" до "влечения" – один шаг, а тут уже и эротика, а тут уже и проблемы – где начинается порно, чем порно отличается от эротики (а х** знает, честно и буквально говоря), а чем плохо порно, а тут и законы, в разных обществах разные.

Зачем вы таращите либеральные свои глаза и напираете с шаткими аргументами про то, что тут якобы, в этих фотографиях, никакой эротики нет? Вы кого обманываете? Это Эрос, он прекрасен, он опасен, он – для кого-то – мучителен, желанен и недоступен. Это про вас фотографии. Про вас. Не про девочек, девочки те давно выросли, состарились, как Лолита (или, по-вашему Лолита тоже не про эрос?). Это ваши потаенные, отрицаемые вами желания, страхи, запреты. Вы боитесь изнывать открыто. Вы называете эрос "извращенными фантазиями".

Локоны и ляжки. И взгляд – еще в себя, еще не на вас. Невинность, еще не знающая, что такое невинность. Не проснувшаяся еще женственность. Когда она проснется, вы будете называть ее порочностью.

Стерждес – прекрасный художник. Может быть, как раз вам-то его работы показывать и не надо. Не в коня корм.»

Фотовыставка "Джок Стерджес. Без смущения". Центр фотографии им. братьев Люмьер, 25 сентября 2016. Фото: Алексей Абанин/Коммерсантъ

Сергей Медведев, политолог, журналист, теле- и радиоведущий, кандидат исторических наук, профессор НИУ Высшая школа экономики, заместитель декана по международным связям факультета прикладной политологии НИУ ВШЭ, отреагировал на ее слова следующим образом:

«Татьяна Толстая написала пост, высмеивающий "либералов" (как всегда, вымышленных – никаких либералов в России нет, просто это слово заменяет презрительных советских "интеллихентов"), выступивших в защиту Стерджеса. По ее мнению, поддержанному пятью или десятью тысячами лайков, девочки Стерджеса – это эротические объекты, и слюнявые "либералы" боятся себе признаться в своей похоти. А по моему мнению, ее пост – апофеоз совковой пошлости.

Девочки Стерджеса целомудренны в своей пробуждающейся сексуальности, они начинают осознавать свое тело, свою женственность, одновременно ее стыдятся и предъявляют миру, скрываются и открываются, и эта мерцающая диалектика трогательна, непорочна и чиста – как чисто пробуждение весенней природы, раскрывающиеся листочки. Видеть в этом эротику или хуже того – порнографию, педофилию – настоящая патология. Стерджес не случайно снимал в коммунах хиппи и нудистов, которые, преодолевая табуированность наготы, одновременно преодолевали и ее эротичность, наш похотливый дифференцирующий взгляд. Не знаю, как вас, а меня никогда не возбуждали ни общие сауны (обычное дело в Скандинавии, Германии, Голландии), ни нудистские пляжи: там тело освобождено не только от одежды, но и от присваивающего и дискриминирующего эротического взгляда, тело там просто тело, а не объект желания. То же и девочки Стерджеса – сексуальные (те, что старше), но не вожделенные.

Настоящая порнография не в них, а в миллионах российских (и не только – индийских, латиноамериканских – но я лучше знаю про российских) девочек, которых отдают в фигурное катание, танцы, эстраду, конкурсы красоты (вот где ад!), облекают в обтягивающие трико с открытыми спинами, накрашивают лица и ногти, заставляют повторять взрослые движения, которые основаны на механике соблазна. Да что там танцы, просто матери делают из своих девочек 5+ лет куколок и мини-женщин, красят им ногти, обряжают в прозрачное с люрексом, подводят глаза, сколько раз наблюдал такое на улицах и в особенности почему-то в торговых центрах (настоящий инкубатор семейных практик). Мне это больше всего напоминает ту накрашенную девочку-проститутку из сна Свидригайлова, что он видит перед самоубийством и что, видимо, было образом, всю жизнь преследовавшим самого Достоевского. Потому что порнография – это объективация и сексуализация человека, принуждение к сексуальности при помощи внешних средств, а у Стерджеса – улыбка природы без тени насилия, тело как факт, а не объект в игре.

И именно поэтому, даже в самых опасных и контроверзных снимках, он преодолел пошлость, а Татьяна Толстая в нее опустилась.

PS Предваряя возможный вопрос, я считаю "Лолиту" и в особенности "Камеру обскура" порнографией, но совершенно не поводом их запрещать. Набоков более умозрителен и механистичен и потому порнографичен, его герои конструируют чужую сексуальность – Лолиты, Магды. А вот, например, Бунин органичен, и его девочки из "Темных аллей" возникают из природы, они сексуальны и чисты, и бездеятельный герой лишь с удивлением и благодарностью принимает их неожиданную сексуальность в дар. И да, девочки Стерджеса – бунинские, а не набоковские, а всем почему-то на ум приходит одна Лолита.»

Вообще пост Татьяны Толстой многими был принят в штыки. Михаил Соколов, политический обозреватель «Радио Свобода», например, считает, что высказывание Толстой было продиктовано желанием «встроиться во властную схему» «по примеру предка - А.Н. Толстого, показавшего, как вести успешный бизнес с тоталитарным режимом». В то же время ряд пользователей соцсетей отмечают, что позиции Медведева и Толстой вовсе не противоположны, и, по всей видимости, причиной резких замечаний стало некоторое недопонимание.

Иеродиакон Феодорит. Фото с личной страницы в vk.com

Ситуацию оценивают не только со светской позиции. Так, иеродиакон Феодорит (Сенчуков) Украинской православной церкви, высказался по поводу выставки так: «Я на пресловутой выставке не был. Говорю сразу – про нее и не знал, пока скандал не учинился. А как учинился – увидел картинки.

И вот что я про эти картинки скажу... Как мужик. Не как иеромонах.

Чтобы увидеть здесь педофилию – надо самому быть педофилом. Потому что нормального мужика детские чресла не возбуждают с точностью до никак. Ну, или младшим подростком, которого даже дупло старого дуба в повести А.С. Пушкина "Дубровский" возбуждает.

Женщин это, кстати, тоже касается. Лесбиянка-педофилка – тьфу! какая гадость! Привет Мизулиной!

Так что, видишь педофилию – беги к сексопатологу. Пока не поздно...

Сразу оговорюсь – относятся ли эти картинки к порнографическим материалам с изображениями несовершеннолетних - решать суду. Есть ст 242.1 УК РФ , а там такие строки: "Не являются материалами и предметами с порнографическими изображениями несовершеннолетних материалы и предметы, содержащие изображение или описание половых органов несовершеннолетнего, если такие материалы и предметы имеют историческую, ХУДОЖЕСТВЕННУЮ или КУЛЬТУРНУЮ ценность либо предназначены для использования в научных или медицинских целях либо в образовательной деятельности в установленном федеральным законом порядке." (выделено мной). Вот пусть назначают экспертизу, и решают по закону.

А как иеромонах скажу другое.

Недушеполезно ни ходить на эти выставки, ни возмущаться ими. Выставка не на Красной площади проходит, имеет ограничение 18+, случайно ее увидеть нельзя. Вот и не ходите.

Dixi»

Добавим, что детский омбудсмен Анна Кузнецова 24 сентября призвала провести прокурорскую проверку выставки. Она назвала жутким тот факт, что экспозиция фотографа, работы которого Роскомнадзор признал детской порнографией, является частью культурной жизни Москвы. Член Совета федерации Елена Мизулина также сочла необходимым высказаться. Она-то и назвала выставку пропагандой педофилии и заявила о необходимости срочно закрыть ее.

После возникновения угрозы закрытия выставки на сайте Центра прокомментировали ситуацию так: «В СМИ появилась ложная информация, о том, что на выставке «Без смущения» Джока Стерджеса представлена детская порнография. Мы хотим это опровергнуть. Фотографии детей, представленных на нашей выставке, соответствуют закону Российской Федерации и нормам приличия».

Тем не менее, выставка была закрыта. Член Общественной палаты Антон Цветков, принимавший решение о закрытии выставки, объяснил, что даже если в снимках нет ничего запретного, все равно не совсем правильно, что такая выставка проходит в трех минутах от Кремля, сообщила радиостанция «Эхо Москвы».

Сам Стерджес сказал, что удивлен и расстроен досрочным закрытием выставки. «Мне грустно, поскольку я хотел сделать прекрасное шоу. Мои работы выставляют множество галерей в разных странах. Такого никогда не случалось в моей работе, где бы то ни было в мире», – приводит слова фотографа телеканал РЕН ТВ.

