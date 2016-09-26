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26 сентября 2016, 09:30
администрация президента Вячеслав Володин Госдума Сергей Кириенко
Василий Измайлов

«Внутреннюю политику России ждут очень интересные времена»

Сергей Кириенко на саммите Брикс.
Сергей Кириенко на саммите Брикс.
Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Сменить Вячеслава Володина на посту первого заместителя руководителя администрации президента и куратора внутренней политики предстоит, скорее всего, Сергею Кириенко, генеральному директору «Росатома». Такую информацию распространил 24 и 25 сентября ряд российских СМИ.

В частности, информационное агентство РБК, ссылаясь три источника, близких к Кремлю, и один источник в правительстве, утверждало, что именно Кириенко является основным кандидатом на пост первого замглавы администрации президента, который курирует внутриполитический блок.

Напомним, Володин избран в Госдуму и, вероятнее всего, станет ее спикером. В пятницу, 23 сентября, президент Владимир Путин обратился к лидерам думских фракций с просьбой поддержать кандидатуру Володина на пост председателя нижней палаты. Те эту идею публично поддержали.

 
Встреча Владимира Путина с лидерами партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму. 23 сентября 2016. Фото: kremlin.ru

Другими кандидатами на пост первого замглавы президентской администрации СМИ назвали начальника управления общественных проектов Кремля Павла Зеньковича, губернатора Московской области Андрея Воробьева, генерального директора ВГТРК Олега Добродеева и секретаря Общественной палаты, сопредседателя центрального штаба ОНФ Александра Бречалова. Однако все сходились на том, что, скорее всего, кресло Володина займет именно Кириенко.

Пресс-секретарь Кириенко Сергей Новиков назвал сообщения о возможном новом назначении Кириенко слухами и заявил, что их он не комментирует. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал эти сообщения как «новую версию».

Между тем стоит оценить, к каким последствиям может привести возвращение Сергея Кириенко в власть, с учетом того, что на посту, о котором идет речь, нельзя работать без собственной команды. Такое мнение высказал аналитик «Полит.ру» Василий Измайлов.

«Главное событие последних дней – это почти оформленное назначение Сергея Кириенко на должность куратора внутренней политики администрации президента России. Формально остается много вопросов: как будет назваться его должность – так ли, иначе ли, чем называлась должность Вячеслава Володина; насколько приход в администрацию Сергея Кириенко будет способствовать перегруппировки тех или иных сил; насколько содержательной окажется его деятельность в новом качестве… И, думаю, каждая из этих проблематик достойна отдельного разговора.

Про другое хочется сказать. Надеюсь, «Полит.ру» и на этот раз будет поддерживать репутацию самого передового и остро мыслящего издания России.

Сергей Кириенко приходит в администрацию президента на такую должность, где нельзя обойтись без своей команды. Или же, говоря более правильными словами, нельзя обойтись без людей, которые составляют команду.

Я уже писал о том, что команда Вячеслава Володина – это команда, которая оставляла много вопросов. Если говорить о моем мнении, то я бы охарактеризовал эту команду как собрание людей, которые очень, очень, очень уступали своему шефу во всех профессиональных качествах.

Опять-таки, неправильно было бы сейчас говорить, верно или неверно поступал бывший первый замглавы президентской администрации. Он поступал так, как поступал, система работала – значит, наверно, формально он прав.

Господин Кириенко приходит на свою должность с определенной репутацией (опять-таки, мы не готовы оценивать, какова эта репутация). При этом надо очень четко понимать, что это человек совершенно внеидеологичный. Не сам по себе внеидиологичный, а с точки зрения того, как его воспринимают элиты. Поскольку его «правое» прошлое, как мне кажется, уже давно забыто. И, что самое главное, как мне кажется, оно давно забыто им самим.

 
Сергей Кириенко осматривает Курчатовский источник синхротронного излучения. Москва, 2006. Фото: Руслан Кривобок / Commons:RIA Novosti

Поэтому линия понятна: чистый технократ Вайно, под ним – точно такой же чистый технократ Кириенко. Они должны сработаться, как нам кажется сегодня; у них нет непреодолимых противоречий, как нам кажется сегодня; и это довольно логично – опять же, как нам кажется сегодня.

Возникает вопрос: а кто под Кириенко? Этот вопрос, как кажется мне, очень важен.

Не секрет, что внутренняя политика – вещь, как и вся политика, довольно затратная, требующая серьезных и правильно вложенных денег. Владислав Юрьевич Сурков смог построить систему, которая была достаточно эффективной и требовала значимого количества денег. Это нормально, в этом нет никакого криминала.

Вячеслав Викторович Володин перестроил систему, и она, в силу изменившихся обстоятельств, могла работать на меньшем количестве денег.

Может быть, есть люди, которые будут читать это и хохотать в голос, говорить: «Ха-ха, это там-то было много, а здесь мало? Мы-то знаем, как оно есть!». Вполне возможно, что так и есть, я совершенно не готов утверждать, что знаю истину в какой-то инстанции. Но резонно предположить, что фактический секвестр предполагал секвестр расходов на внутреннюю политику.

А дальше возникает тот самый наш вопрос. Поскольку господин Кириенко возглавляет известную корпорацию (не будем говорить какую, каждый может сам посмотреть – это, в общем-то, секрет Полишинеля), а региональной политикой в этой корпорации занимаются очень интересные люди. Вот там действительно есть команда.

Оставлю интригу – не буду называть фамилии. Но можно зайти на сайт государственной корпорации «Росатом» и посмотреть, кто руководит департаментом по работе с регионами и кто является ближайшими сотрудниками человека, который этим департаментом руководит.

 
Начальник управления по работе с регионами ГК "Росатом" Александр Харичев (справа) в Железногорске. Август 2016. Фото:  “Город и горожане” 

Это очень интересные люди: люди не без дарования, люди яркие, люди, занимавшие достаточно высокие посты в старой, еще «сурковской» конфигурации; занимавшиеся избирательным процессом почти на всей территории России и, что характерно, обладающие весьма своеобразной репутацией. Ни в коем случае не хочу ничего утверждать, но злые языки поговаривают, что это команда, состоявшая из трех человек, была в полном составе исключена из администрации президента в связи с утратой доверия. Поскольку в какой-то момент, говорят, они настолько увлеклись сбором денег с регионов, – в своих, естественно, целях – что это привлекло внимание всех, даже видавших виды администраторов и управленцев.

И существует довольно высокая вероятность того, что первым и естественным следствием возможного назначения Сергея Владиленовича на этот пост будет являться «перетаскивание» своих региональных управленцев на их новое старое место работы – или, если хотите, на их старое новое место работы, это уж какой стороны на дело смотреть.

А дальше возникает область эмоциональных оценок. История знает разные примеры. Знает пример того, как сборщик податей Савл, услышав голос с неба, становится апостолом Павлом и умирает с именем Спасителя на устах, успев заложить основы того, что мы сегодня называем основами христианской церкви и отчасти – христианской цивилизации. Но таких историй обращения и преображения личности довольно немного. Обычно люди ведут себя так, как вели себя прежде. В таком случае если комбинация, которая была описана мною выше, будет осуществлена, внутреннюю политику России ждут очень интересные времена, в которые, в общем, мало не покажется никому.

Поговаривали, что отдельные сотрудники Вячеслава Викторовича Володина злоупотребляли. Ну, наверно, это всегда поговаривают. Так вот: как бы не случилось так, что эти «старые» времена будут восприниматься в новых реалиях как времена абсолютной честности, вменяемости, взвешенности и конструктивности решений.

Безусловно, никаких решений еще не принято, безусловно, никакие механизмы еще не запущено. Но на то мы и «Полит.ру», чтобы быть немножечко, на пол-головы впереди всех. И, надеюсь, на этот раз, нам удалось оказаться впереди даже не на пол-, а, может быть, на полторы головы. Что вызывает у нас законную гордость и отдает некоторым оттенком самоуважения», – сказал Василий Измайлов. 

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