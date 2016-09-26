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26 сентября 2016, 11:12
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Симон Жаворонков

Выборы. Северо-Запад. Уверенная победа на грани

Единый день голосования в Карелии. 18 сентября 2016
Единый день голосования в Карелии. 18 сентября 2016
ЕР

Северо-Западный федеральный округ стал самым сложным для «Единой России» — на федеральных выборах ни в одном из регионов не удалось набрать более 50%, а в четырех субъектах проголосовали даже менее 40%. Естественно, это отразилось и на выборах в законодательные собрания — а 18 сентября местные парламенты выбирали в 8 и 11 регионах округа. Также округ интересен тем, что в нем особенно хорошо выступили непарламентские партии.

Больше всего «Единой России» удалось набрать в Ленинградской области — 51,25%, это почти на 1 п.п. больше, чем на федеральных выборах. Явка была тоже достаточно высокая для «русских» регионов: 43,18%. Также в региональный парламент прошли ЛДПР (14,65%), «Справедливая Россия» (12,79%) и КПРФ (12,49%). «Яблоко» и «Родина» не смогли преодолеть пятипроцентный барьер (3,71% и 2,26% соответственно).

Какой-либо интриги ситуацию в регионе лишают, как обычно, одномандатные округа — во всех 25 округах смогли выиграть кандидаты от «Единой России».

 
Избирательный участок в Псковской области, деревня Самоволка. 18 сентября 2016. Фото: www.pskov.ru

В Псковской области «Единая Россия» получила второй результат в округе, но парламент там все-таки получился пятипартийным. Явка в регионе также была на относительно приличном уровне, 41,73%, партия власти поучила 44,14%. Интересно, что тут на федеральных выборах ЕР получила как раз незначительно больше. На втором месте тут коммунисты с 20,06%. Далее идет ЛДПР (14,85%) и СР (8,94%). Наконец, на пятом месте «Яблоко», у него 6,09%. Таким образом в региональный парламент возвращается Лев Шлосберг, который ранее был из него исключен за критику участия российских войск в войне на востоке Украины.

Присутствие оппозиции, впрочем, носит скорее символическое значение — с учетом того, что во всех одномандатных округах победили выдвиженцы «Единой России», представителям четырех «оппозиционных» партий будет сложно влиять на жизнь региона.

В Петербурге была рекордно низкая явка (32,23%), однако и тут ЕР смогла набрать более 2/5 голосов, 41,25%. Причем новое Заксобрание Петербурга будет шестипартийным — это рекорд для современной России. ЛДПР получила 12,4%, коммунисты 11,26%, «Партия роста» 10,72%, «Яблоко» 9,77%, а «Справедливая Россия» 9,1%. Не смогли пройти в ЗакС только «Парнас» и «Рот Фронт» (2,11% и 0,78% соответственно).

Но из-за доминирования ЕР в одномандатных округах (выдвиженцы партии выиграли в 24 из 25 округов) большинство в законодательном собрании теперь будет у партии власти — хотя по итогам 2011 года у нее хоть и была самая крупная фракция, но она не контролировала половины мест.

В Мурманской области совпал процент явки и процент голосов, отданных за «Единую Россию» — и там, и там 39,2%. На втором месте ЛДПР, 20,95%, на третьем — КПРФ, 12,31%, на четвертом «Справедливая Россия» с 10,23%. Еще шесть партий не прошли пятипроцентный барьер, больше остальных у «Пенсионеров», 3,23%.

В одномандатных округах никакой интриги — везде победили единороссы.

В Новгородской области на участки пришли 39,63% избирателей, из них за «Единую Россию» проголосовали 38,92%. Также в региональный парламент прошли КПРФ (19,53%), ЛДПР (17,29%) и СР (16,11%). «Яблоку», которое местный избирком изначально не хотел регистрировать, преодолеть пятипроцентный барьер так и не удалось, у него 4,83%, не хватило буквально 350 голосов.

 
Голосование в Новгородской области 18 сентября 2016. Фото: www.novreg.ru

В одномандатных округах лидирует «Единая Россия», но в двух, все-таки, удалось победить «справедливороссам».

В Вологодской области явка — 40,56%, а за партию власти — 37,27%. При этом парламент все-таки четырехпартийный: у ЛДПР 21,8%, у КПРФ 15,2%, а у СР — 12,98%. ближе всего к прохождение пятипроцентного бартера были «Пенсионеры», у них 4,59%, но для попадания в парламент не хватило уже достаточно большого количества голосов, 1,5 тысячи. Правда, столь низкий результат «Единой России» не помешал ей взять все одномандатные округа.

Самый крупный провал, конечно, «поджидал» «Единую Россию» в Карелии. При явке в 39,33% партия получила самый худший результат по стране, всего 33,2%. Это даже меньше, чем в Алтайском крае, который показал самый низкий процент на федеральных выборах.

Правда, у всех конкурентов ЕР значительно меньше голосов: у ЛДПР 18,91%, у СР 15,54%, у КПРФ 14,44, а у «Яблока» 9,89%. «Родина» и «Патриоты» набрали менее 2%.

В 17 из 18 одномандатных округов лидирует ЕР, а вот в Сегежском округе победитель пока до конца не определен. Дело в том, что в результате подсчета голосов выяснилось: кандидат от «Яблока» Андрей Рогалевич набирает на 2 голоса больше, чем его конкурент из «Единой России» (2957 против 2955 голосов). Из-за того, что единороссы начали опротестовывать результаты выборов, республиканский избирком утвердил пока только результаты выборов по спискам. Не исключено, что дело в итоге дойдет до суда.

Но, в любом случае, у «Единой России» по крайней мере 24 из 36 мест в парламенте. КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия», которые будут контролировать, если ничего не изменится, 9 мест на троих, уже объявили о создании оппозиционной коалиции в парламенте.

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