Руководство ПАРНАС может обновиться, так как ряд представителей партии полагает: в поражении ее на выборах не в последнюю очередь виновато руководство, допустившее критические ошибки. К таким ошибкам они причисляют включение в партийный список националиста Вячеслава Мальцева, кандидатуру которого продвигал председатель ПАРНАС Михаил Касьянов.

Как сообщила газета «Ведомости», заместители председателя ПАРНАС Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза намерены на заседании политcовета 26 сентября обсудить созыв съезда, который мог бы решить вопрос обновления руководства. По данным издания, в заявлении, которое подписали большинство членов бюро политсовета и 16 лидеров региональных отделений, говорится, что партия провалилась на выборах не только только из-за силового давления со стороны властей, но и по вине руководства, так как Мальцев оттолкнул демократических избирателей.

Напомним, тема возможного обновления руководства партии стала обсуждаться в СМИ с 23 сентября, когда появились первые сообщения о желании соратников Михаила Касьянова отстранить его от руководства партией. Тогда политаналитик Аббас Галлямов объяснял, что вопрос о смене руководства стоило бы поднять не только ПАРНАС, но и другим партиям, потерпевшим поражение на парламентских выборах.

«Как мы знаем, после поражения партийные руководители по всему миру нередко добровольно уходят в отставку. Поэтому тот факт, что сейчас началась дискуссия о судьбе Касьянова, – это нормально. На самом деле, хорошо бы такое происходило не только в ПАРНАС – проигравших партий много.

Конечно, партийцы возлагали на Касьянова определенные надежды. Все-таки экс-премьер, высокая узнаваемость. Но одного имени здесь, конечно, недостаточно. Нужен месседж. ПАРНАС успел зафиксировать, что он – против Путина. Но что это влечет за собой для избирателей, прояснить они не смогли. Парнасовцы пытались говорить об этом, но эта часть программы у них была несфокусированной, и привлечь избирателей с ее помощью не удалось», – пояснил Аббас Галлямов.

В то же время он полагал, что отчасти результаты ПАРНАС можно объяснить нехваткой у партии средств. «Денег на кампанию у них не было, а с помощью роликов в Ютюбе выборы не выигрываются. В общем, нужно обсуждение причин поражения», – объяснял эксперт.

Предвыборная агитация ПАРНАСа. Москва, 2 сентября 2016. Фото: ПАРНАС

Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, главный редактор «Политком.ру», считает иначе. Размышляя о руководства ПАРНАС в поражении на выборах партии на выборах и о дальнейших ее перспективах, он высказал такое мнение:

«У поражения ПАРНАСа была объективная сторона. Но самое главное – что это вообще были выборы в крайне невыгодной для либералов ситуации: все партии, которые не входили в «крымский консенсус», что «Яблоко», что ПАРНАС, большинством избирателей отметались сразу же. Даже если избиратели были согласны с чем-то, о чем эти партии говорят, что все равно, тот факт, что по Крыму и по геополитике они занимают позиции, которые не разделяет другие партии, уже делали эти партии неприемлемыми для большинства избирателей.

У ПАРНАСа, наверно, проблема более сложная, чем у «Яблока» – они уступили «Яблоку» не только по числу голосов. Проблема в другом. «Яблоко» выступило неудачно, но «Яблоко» сохранило свою «самость», свою идентичность. ПАРНАС, чувствуя, что проигрывает, рванулся в сторону популизма, в сторону Мальцева. В кампанию партии вошли националисты, они стали активно работать с ПАРНАСом. Это был, наверное, сознательный выбор Касьянова, но при этом сам Касьянов с этим трендом по своему имиджу сочетается очень слабо. То есть Касьянов сам этот тренд санкционировал, но его же присутствие во главе списка партии способствовало тому, что часть людей, которые, может быть, были готовы проголосовать за Мальцева, плюнуть тем самым в лицо власти, за ПАРНАС не проголосовали.

Фото: ПАРНАС Михаил Касьянов на пресс-конференции по итогам выборов.

Но, опять-таки, тут разница была бы не очень большая. Если бы они проголосовали, то был бы, может быть, 1%, может быть, было бы 1,5%, может быть, даже 2%, не знаю. Может быть, они получили бы сопоставимое число голосов с «Яблоком»... Но фигура Касьянова сыграла свою роль в том, что ничего не получилось. Не получилось даже догнать «Яблоко». Зато партия получила острый внутренний конфликт и сильнейший удар по своей идентичности.

За ПАРНАС в основном голосовали люди либеральных взглядов. Массовый, популистски настроенный избиратель предпочел другие партии – скорее, может быть, ЛДПР. Потому что даже тех, кто смотрел на Мальцева, остановил не только Касьянов, но и позиция партии по Крыму. Этот слой избирателей жутко не любит чиновников, бюрократию, считает, что все наверху – воры, но при этом для него бесспорно, что «Крымнаш». Так что, в общем, ПАРНАС ничего не получил, но внутри партии возникли серьезные проблемы. Все-таки ПАРНАС связан с именем Бориса Немцова, а Борис Немцов с такими фигурами как Мальцев или Дёмушкин, несовместимы.

Борис Немцов, Владимир Кара-Мурза (мл.), Сергей Митрохин, Григорий Явлинский, Михаил Касьянов на митинге оппозиции 5 марта 2012. Фото: Lalekseev

Поэтому я думаю, что главная ответственность Касьянова – не в том, что парнасовцы получили меньше 1%, а могли получить меньше 2%. Главное – что возникла проблема идентичности, которая для партии идеологической (а ПАРНАС – идеологическая партия) является важным. И в результате сейчас там действительно идет борьба за то, кто возглавит партию. Не исключено, что может произойти не просто конфликт, а открытый раскол в партии. Но если из партии уйдут либералы, а Касьянов останется с Мальцевым, то, видимо, они тоже не будут работать вместе долго.

Дело в том, что скоро будут выборы в Ярославскую областную Думу. ПАРНАС там практически не имеет шансов пройти. В прошлый раз он прошел в совсем другой ситуации: до Крыма, и за ПАРНАС еще призывал голосовать тогдашний мэр Ярославля Урлашов, партию которого «Гражданская платформа» с выборов сняли. Плюс еще был Немцов во главе списка ПАРНАСа. В общем, много было разных факторов, которых сейчас не будет. И получается, что ПАРНАС потеряет своего единственного регионального депутата, который дает партии определенные преференции. В результате ПАРНАС должен будет, например, собирать подписи на выборах в Госдуму, и вообще его статус в партийной системе существенно снизится.

Где-то в другой области провести своего кандидата во власть будет очень сложно. Поэтому я не исключаю, что партию ждет даже угасание. Угасание, но при этом с такими вот скандалами и конфликтами», – сказал Алексей Макаркин.