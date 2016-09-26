Министр спорта Виталий Мутко переизбран президентом Российского футбольного союза. Кроме того, в ходе конференции РФС ее делегатами было принято решение об исключении Всероссийского объединения болельщиков из состава РФС.

Что касается Мутко, то его победа была бесспорной: за его кандидатуру проголосовали 266 участников конференции РФС, проходившей 24 сентября в Москве. За его единственного конкурента (еще двое претендентов, президенты Российской футбольной премьер-лиги и Футбольной национальной лиги Сергей Прядкин и Игорь Ефремов, сняли свои кандидатуры в пользу Мутко), экс-тренера российской сборной по футболу Валерия Газзаева отдали голоса 142 человека.

Напомним, ранее Газзаев уже высказывал мнение о том, что Прядкин и Ефремов не являются настоящими претендентами на пост, а выдвинулись только для того, чтобы гарантировать Мутко победу. Его слова цитировала газета «Спорт-Экспресс».

Валерий Газзаев на внеочередной конференции РФС 24 сентября 2016.. Фото: РФС

Впрочем, победа министра спорта на этих выборах и так была вполне ожидаемой, полагают эксперты. Такое мнение высказал, в частности, в беседе с «Полит.ру» спортивный журналист Никита Белоголовцев.

«В общем, это довольно-таки ожидаемо, что Виталий Мутко снова стал тем, кем он стал. Стал он снова главой РФС по очень простой причине. Чтобы понять ее, нужно поставить себя на место классического голосующего делегата съезда РФС.

Это какой-нибудь мелкий региональный чиновник, глава Федерации футбола, например, Владимирской области, где команда если и осталась, то играет в лучшем случае в Первой лиге, а чаще во Второй – или команды не стало, а человек получает какие-нибудь маленькие (в масштабах страны) деньги и, в общем, неплохо себя чувствует. Почти ничем не занимается, но делает вид, что развивает местный футбол. Вот представьте себе этого человека.

Ему нужно пойти против системы, против продолжающего оставаться практически всесильным в спортивной области министра и проголосовать за Валерия Газзаева (который, может быть, ему даже более симпатичен, чем Мутко)? Но потом же с этим как-то придется жить, если Газзаев не выиграет! Зачем это такому человеку и что ему это даст? Ему гораздо надежнее, проще и безопаснее проголосовать за Виталия Мутко.

Голосование на выборах председателя РФС 24 сентября 2016. Фото: РФС

По принципу отношения к этим людям простого болельщика можно сказать, что к обоим относятся плохо. Про Виталия Мутко давно все всё говорили, но и у Газзаева в портфолио – разрушенный футбольный клуб "Алания" из Владикавказа и мертворожденная идея Объединенного чемпионата России и Украины.

Ну, и о деньгах. За Мутко – одни большие деньги, за Газзаевым – другие большие деньги. За Газзаевым, судя по всему, стоят деньги "Газпрома", например.

При этом и Газзаев, и Мутко так или иначе интегрированы в структуру государственного управления в широком смысле этого слова. Газзаев избрался депутатом в Госдуму, Мутко – министр, так что вопрос о руководстве РФС, конечно, вряд ли решался на голосовании делегатов съезда. Отсюда и история со снятием двух из четырех кандидатов в пользу Мутко.

В футболе, думаю, ничего не изменится. С приходом Газзаева, может быть, что-то и поменялось бы, но, опять-таки, это была бы история не структурная, а про локальные какие-то штуки типа лимита на легионеров. В общем, пока государство все равно остается основным донором, и зарабатывать деньги, отказываясь от гигантских бюджетов, все равно ни Мутко, ни Газзаев не умеют, да и нет у них к этому глобального желания», – сказал Никита Белоголовцев.

Он также прокомментировал исключение Всероссийского объединения болельщиков из Российского футбольного союза. Напомним, деятельность это объединения стала привлекать к себе внимание публики и СМИ после того, как этим летом его участники стали чуть ли не инициаторами уличных беспорядков в Марселе перед матчем Англии и России в рамках группового турнира чемпионата Европы.

Тогда 20 человек, включая главу ВОБ Александра Шпрыгина, были задержаны и высланы из Франции. Трое россиян получили тюремные сроки от одного до двух лет. В то же время в России в отношении хулиганов не было принято никаких мер.

По словам Никиты Белоголовцева, в этом тоже нет большой неожиданности. Ранее эксперт не раз говорил, что в преддверие чемпионата мира по футболу, который должен пройти в России, России придется что-то предпринять в отношении руководства ВОБ.

«Что касается ВОБа, то, в общем, все к этому шло. Очень долго существовал тренд на заигрывание с болельщиками и позволение им всего, чего только можно. Сейчас процесс просто поворачивается вспять, на 180 градусов, и начинается жесточайшая, по 2018 год (год проведения в России чемпионата мира по футболу – прим. ред.) "зачистка".

Те, которым прежде всё позволялось, теперь первым попадают под каток. Вот такая простая и довольно-таки грустная для отдельных людей история.

Глобально я, опять-таки, не думаю, что что-то изменится и в болельщиках российского футбола. В общем, это история про то, что раньше мы отдельным людям всё разрешали, а теперь никому ничего не разрешим. Так что это не история про какую-то принципиально новую систему выстраивания взаимоотношений», – объяснил Белоголовцев.

Добавим, что 24 сентября глава ВОБ Шпрыгин был задержан в туалете гостиницы, где проходила конференция РФС, избравшая Мутко главой Российского футбольного союза.