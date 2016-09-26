Новость дня

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял отставку председателя правительства региона Дениса Паслера. Соответствующий указ был подписан главой региона в понедельник.

Исполнение обязанностей председателя правительства Свердловской области возложено на первого вице-премьера — министра инвестиций и развития Алексея Орлова.

Почему Паслер ушел в отставку, не сообщается. До формирования нового правительства Куйвашев поручил действующему составу министров исполнять свои обязанности.

Антиновость дня

Около 150 млн рублей зарезервировали в бюджете Приморья для людей, потерявших свое жилье во время наводнения. «Свидетельства на выплату получат граждане, жилье которых будет признано непригодным для проживания. По предварительным данным комиссии по чрезвычайным ситуациям, в муниципальных образованиях 461 дом не подлежит восстановлению», — говорится в сообщении пресс-службы администрации края.

Отмечается, что речь идет о свидетельстве, подтверждающем выплату, а не о «живых деньгах». Средства из краевого бюджета будут перечислены на счет продавца дома, когда покупатель предоставит в департамент труда и социального развития Приморья договор купли-продажи.

При определении размера выплаты стоимость одного квадратного метра составит 35 тысяч рублей. Выплата производится с учетом нормативной площади жилого помещения. Нормативы следующие: 33 кв. метров — на одиноко проживающих граждан, 42 кв. метров — на семью из двух человек, 18 кв. метров — на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек.

Непонятная новость дня

В понедельник незаконные автолавки должны покинуть Сенную площадь Санкт-Петербурга, в противном случае их будут принудительно эвакуировать, сообщает пресс-служба городского комитета имущественных отношений.

Согласно уведомлениям, незаконные автолавки должны покинуть площадь до 26 сентября текущего года — специалисты Центра повышения эффективности использования государственного имущества предоставили предпринимателям возможность добровольно устранить все нарушения и вывезти свое имущество.

Если автолавки не покинут площадь добровольно, их будут принудительно эвакуировать и помещать на штрафстоянку.

Ассорти

Губернатор Амурской области Александр Козлов и Ольга Лысенко. Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Заместителем председателя правительства Амурской области, курирующим социальные вопросы, назначена бывший зампред областного Заксобрания, заслуженный врач России Ольга Лысенко.

Лысенко вышла на работу уже в понедельник, в ее ведении находится здравоохранение, образование и соцзащита. Губернатор Александр Козлов попросил нового зампреда обратить особое внимание на проблемы в медицинской сфере.

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Центр закупок Рязанской области объявил аукцион на предоставление региону кредитной линии с лимитом 72 млн рублей. Максимальная цена контракта — 72 млн рублей под ставку в 12% годовых. Срок действия кредитной линии — три года со дня заключения договора.

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Генеральным директором «Корпорации развития Тульской области» назначен Олег Липатов. Прежний гендиректор Вячеслав Романов стал заместителем областного министра экономического развития.

Липатов ранее работал управляющим директором в инвестиционной группе компаний «Нафта Москва». С 2011 года занимал должности первого вице-премьера в правительстве Дагестана, а потом советника премьер-министра Дагестана.