Лекция Георгия Старостина о языках Африки. Фоторепортаж

22 сентября (четверг) в рамках проекта «Публичные лекции "Полит.ру"» с лекцией «Языки Африки и их значение для реконструкции древнейшей истории человечества» выступил российский лингвист, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой Истории и филологии Дальнего Востока, старший научный сотрудник Центра компаративистики Института восточных культур РГГУ; директор Лаборатории востоковедения и сравнительно-исторического языкознания Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС Георгий Сергеевич Старостин.

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Активное знакомство европейцев с языками Африки началось с эпохи Великих географических открытий, а их исследование учеными – и того позже, примерно в начале XIX века, рассказал Георгий Старостин в начале лекции. Сейчас на африканском континенте известно более двух тысяч языков, что составляет весомую долю от всех языков мира, которых по разным подсчетам существует от шести до семи тысяч.

К середине XIX века исследователи Африки уже смогли накопить достаточное количество информации об африканских языках, чтобы лингвисты сумели предложить первые проекты классификации этих языков.

Ранние работы по классификации далеко не всегда велись в соответствии с классическими методами сравнительно-исторического языкознания. Например, Майнхоф на основе таких общих черт, как наличие в грамматике мужского и женского рода, а также занятие скотоводством, посчитал родственными языки Северной Африки (берберские) и языки готтентотов, живущих в Южной Африки. Он объединил их под названием «хамитские языки».

Из-за невозможности провести точную классификацию африканских языков методом сравнительно-исторического языкознания выдающийся лингвист Джозеф Гринберг (Joseph Harold Greenberg, 1915 – 2001) в труде «The Languages of Africa» (первая публикация – в 1963 году) применил разработанный им метод массового сравнения (mass comparison).

Строгим доказательством языкового родства предложенный Гринбергом метод служить не может, но он оказывается хорошим предварительным этапом для полного сравнительно-исторического изучения группы языков, так как подсказывает, где лучше всего искать родственные языки.

Родство некоторых языковых групп, которое выявил Гринберг среди языков Африки, впоследствии подтвердилось более строгими методами (таковы, например, чадские языки).

Однако исследователи часто забывают, что предложенную Гринбергом классификацию нужно воспринимать скорее как предварительную и пользоваться за неимением более совершенной и доказательной. Так, Гринберг в Африке выявил четыре большие языковые семьи: афразийскую, нигеро-конголезскую, нило-сахарскую, койсанскую.

Когда же лингвисты смогли применить для классификации африканских языков более совершенные методы и использовать более качественные данные, часть предложенных Грибергом языковых семей были признаны несуществующими. На данный момент можно считать установленным, что в Африке существуют три крупных языковых семьи: афразийская, нигеро-конголезская и восточносуданская – последняя из них включалась ранее в состав нило-сахарских языков.

Ряд крупных языковых групп Африки изучен настолько, что к ним можно применить глоттохронологический метод для установления времени распада их праязыков. В результате оказывается, что даже семьи, в которые входит большое число языков, распались относительно недавно. Распад центрально-койсанского праязыка относится к 1 тыс. до н. э., в 4 – 3 тыс. до н. э. разошлись языки банту, в 5 – 6 тыс. до н. э. – восточносуданские языки. Самыми древними семьями оказываются нигеро-конголезские (первое разделение в 10 – 8 тыс. до н. э.) и афразийские (отделение кушитских языков от общего ствола произошло в 12 – 10 тыс. до н. э.).

Несмотря на то, что история человечества началась в Африке, пока мы можем заглянуть в языковое прошлое лишь сравнительно неглубоко. Во многом причина этого в пока еще недостаточной изученности имеющегося языкового материала при помощи строгих методов компаративистики, а также в исчезновении многих языков Африки в ходе истории.

Следующая лекция проекта «Публичные лекции Полит.ру» состоится в Тургеневской библиотеке 29 сентября 2016 (четверг). С темой «Этология "голой обезьяны"» выступит научный журналист, популяризатор науки Борис Борисович Жуков. Он – автор книги «Введение в поведение. История наук о том, что движет животными и как их правильно понимать», выпущенной при поддержке Фонда «Эволюция» и вошедшей в длинный список премии «Просветитель» 2016 года.