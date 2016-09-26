В Швейцарии по итогам референдума был одобрен закон, позволяющий государству следить за гражданами. В частности, новый закон дает властям право прослушивать телефонные разговоры, читать электронную переписку, устанавливать жучки и скрытые камеры. Такие меры будут приниматься в отношении подозреваемых, и для этого будет требоваться разрешение суда, министерства обороны и кабинета министров.

По мнению поддержавших закон (65,5%), пишет BBC, это нововведение позволит Швейцарии догнать другие страны в плане возможностей разведки. Их проигравшие оппоненты опасаются, что новый закон может привести к размыванию гражданских свобод в Швейцарии, а также подставить под угрозу нейтралитет страны, потому что он требует тесного сотрудничества с иностранными разведслужбами.

Аналитик BBC считает, что такая популярность разведслужб показывает, насколько швейцарцы обеспокоены угрозой терроризма. Это особенно красноречиво выглядит в контексте того скепсиса по отношению к технологиям слежки, который царил в Швейцарии после скандала, произошедшего в 1980-е гг., когда выяснилось, что правительство Швейцарии следило за десятками тысяч своих граждан.

Однако недавние события в соседней Франции сильно повлияли на настроения швейцарцев. Несмотря на аргументы, что усиление контроля над гражданами далеко не обязательно приведет к повышению уровня безопасности, большинство проголосовавших всё же решили наделить спецслужбы новыми полномочиями.

BBC уточняет, что швейцарское правительство пообещало использовать новые полномочия нечасто, примерно раз в месяц, чтобы следить только за наиболее опасными подозреваемыми. Также авторы оговаривают, что этот швейцарский закон несопоставим по размаху допустимых возможностей с США или другими большими державами (власти Швейцарии до референдума подчеркивали, что, в отличие от них, Швейцария гораздо более щепетильна по отношению к личной свободе и частной жизни своих граждан).

Guardian тоже оговаривает, что, по утверждению правительства, набор возможностей для контроля над гражданами в Швейцарии будет гораздо более ограниченным, чем в других развитых странах. В частности, власти отметили, что не собираются создавать аппарат по массовому сбору и анализу частных данных, какой был создан американским Агентством национальной безопасности (и позднее рассекречен Эдвардом Сноуденом).

Принципиальное отличие в том, что наблюдение будет вестись не за всеми подряд в превентивных целях, а только за теми, кто уже оказался под подозрением (прежде всего, речь идет о террористической угрозе). Таким образом, упрощается работа разведки. Прежде возможности отслеживания террористов ограничивались преимущественно данным разведслужб других стран, когда они считали нужным ими поделиться.

Закон, отмечает Guardian, был одобрен парламентом еще в 2015 г., однако его противники (в том числе социалисты и зеленые) собрали подписи, чтобы провести референдум. В этом референдуме приняли участие только 43% граждан, имеющих право голоса. Это несколько меньше, чем на недавних других референдумах. В частности, большую явку собрал референдум по вопросам иммиграции.