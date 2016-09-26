В воскресенье Совет безопасности ООН провел экстренное заседание. Поводом послужило резкое обострение обстановки в Сирии, а именно массированная атака правительственных вооруженных сил на восточную часть Алеппо, занимаемую повстанцами. Британия, Германия, Италия, США и Франция выступили с обвинениями в адрес России за то, что она поддерживает президента Сирии Башара Асада, действия которого можно расценить как военные преступления.

США обвинили Россию в «варварстве» и совершении военных преступлений в Сирии, пишет Washington Post. Это произошло в воскресенье, после того как авиаудары по Алеппо усугубили там гуманитарный кризис. На экстренной встрече Совета безопасности ООН Россию призвали обуздать своего союзника Асада и прекратить атаки на Алеппо.

В частности, американская сторона подчеркнула, что Россия, вопреки заявлениям о миротворческой миссии, поощряет варварство. Далее в тексте в качестве примера варварства приводится недельной давности эпизод с авиаударом по гуманитарному конвою ООН. Ответственность за этот инцидент недвусмысленно возлагается на Россию и сирийское правительство, хотя российская сторона отрицает свою причастность. Также отмечается, что во время встречи российская сторона в ответ обвинила американских партнеров в том, что они поддержали возобновление боевых действий, в то время как Асад в ходе перемирия последовательно пытался соблюдать правила.

Пока в Нью-Йорке разгоралась дипломатическая конфронтация, пишет WP, восточные районы Алеппо, занимаемые повстанцами, подверглись сильнейшей за последнее время воздушной атаке, в результате которой погибли десятки человек. По всей видимости, последняя серия ударов имела целью разрушение тех ресурсов, которые еще оставались в восточных районах. В их числе были спасательные команды, пожарные машины и кареты скорой помощи.

Для Асада, объясняет WP, взятие Алеппо было бы важным достижением, потому что это усилило бы правительственный контроль над северными частями страны и лишило бы оппозицию одной из ее ключевых стратегических позиций. Западные лидеры опять начали говорить о применении Асадом химического оружия. Эти обвинения оспаривает Иран, который утверждает, что ни сам Асад, ни силы, поддерживающие его, не используют для боевых действий оружие, запрещенное на международном уровне.

Guardian пишет, что Россию на встрече ООН постоянно и прямо обвиняли в военных преступлениях. При этом надежда на возобновление перемирия фактически исчезла после массированной атаки сирийского режима на восточную часть Алеппо. В первую очередь, обвинения касались использования бетонобойных и поджигающих снарядов, которые, как утверждают оппоненты России, сбрасывались российскими самолетами.

Бетонобойные снаряды, объясняет Guardian, допустимы при атаке на военные позиции, но здесь они применялись против простых граждан, в том числе для разрушения убежищ.

Поджигающие снаряды вызывают пожары, которые трудно тушить, потому что в довершение всего нападающие старались уничтожать также водные запасы. Подразумевается, что Асад – инициатор этой тактики, а Россия, поддерживая его, тем самым становится соучастницей в военных преступлениях. Такую позицию занял британский посол в ООН Мэтью Райкрофт. Чуть раньше на ту же тему высказался министр иностранных дел Британии Борис Джонсон, который заявил, что Россия не просто поддерживает Асада в его начинаниях, но в ряде случаев также выступает в этих начинаниях инициатором.

В заключение авторы материала приводят мнение эксперта, который считает, что изменение риторики в Совете безопасности ООН свидетельствует о наступлении новой фазы в реакции Запада на кризис в Сирии. Предыдущая фаза характеризовалась надеждой на сотрудничество с Россией для решения конфликта. Новая фаза исключает эту перспективу. Тот же комментатор подчеркивает, что дипломатический язык обычно избегает категоричных заявлений. Например, после встречи в ООН в воскресенье итоговое заявление гласило, что терпение в отношении России «небезгранично». Однако по отдельности лидеры стран-участниц высказываются более жестко.