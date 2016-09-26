Топ новостей 26 сентября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Сергей Кириенко и Дмитрий Песков затронули тему возможного назначения главы «Росатома» в Администрацию президента, Наталье Касперской приписали заявление о планах правительства дешифровать весь интернет-трафик в России, а коммерческий банк из топ-100 лишился лицензии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не анонсируют назначения, а предоставляют официальную информацию после подписания соответствующего указа. Песков подчеркнул, что ничего не знает о возможном переходе в Администрацию президента главы госкорпорации «Росатом» Сергея Кириенко.

Член рабочей группы при Администрации президента РФ и руководитель InfoWatch Наталья Касперская заявила, что журналистка газеты «Коммерсантъ» в своей статье о планах властей дешифровать интернет-трафик в России исказила ее слова: «Журналистка задала несколько вопросов по разным темам, потом все это сплющила в один ответ. Переврала, просто прямо переврала».

Вообще вот тут аудио ответов Касперской, и ее цитаты в заметке «Коммерсанта» как минимум не перевраныhttps://t.co/7bihqxqiFw — Открытая Россия (@openrussia_org) 26 сентября 2016 г.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ужесточение контроля рунета, в частности, дешифровка трафика, подается в СМИ в гипертрофированном виде: «Сейчас пока еще, насколько я понимаю, конкретных результатов нет, и вот эти все темы — они, скажем так, пока отображаются в СМИ в плане очень оживленной дискуссии, многое не соответствует действительности, многое выходит в СМИ в гипертрофированном виде».

Военно-промышленный банк

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у АО «Военно-промышленный банк» (ВПБ). 16 сентября ЦБ ввел в ВПБ, который занимал по итогам первого полугодия текущего года 89-е место в российской банковской системе, временную администрацию, объяснив это угрозой интересам кредиторов и вкладчиков банка.

Глава Минобрнауки России Ольга Васильева на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре предложила вернуть в школы РФ работу на приусадебном участке и уборку школьных помещений школьниками: «Мы должны вернуть и сельские бригады, которые у нас были в сельских школах, мы должны вернуть работу на приусадебных участках, которая была всегда, мы должны вернуть уборку помещений школьных, которая никак не граничит с угрозой жизни и здоровью школьника. Мы должны вернуть, прежде всего, ответственность маленького человека за то место, в котором он проводит 11 лет».

Министр образования Васильева предложила запретить математику, так как в этом слове два раза звучит мат. — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 26 сентября 2016 г.

Глава Росавтодора Роман Старовойт заявил, что его ведомство предложило отменить льготы в системе «Платон» и вернуться к ранее заявленному тарифу.

Выборы прошли, льготы на «Платон» пора снимать. Тариф предложили поднять в два разаhttps://t.co/4ZiCf1nx9p — Открытая Россия (@openrussia_org) 26 сентября 2016 г.

Минкульт РФ не имеет никакого отношения к скандальной выставке американского фотографа Джока Стерджеса «Без смущения» в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер: «На этой выставке я не был, ничего про нее не слышал до момента ее закрытия. Никакого отношения министерство культуры к этому не имеет».

Реклама Босха - непристойная. Выставка Стерджеса - педофилия.. У нас общество моралистов ведь.... Позор нашему веку #безстеснения — Веночек Императора (@DieKaiserkrone) 26 сентября 2016 г.

Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Сергей Неверов сообщил, что должность председателя думской комиссии по контролю за достоверностью декларирования доходов депутатов займет бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская.

Международная федерация футбола (ФИФА) распустила комиссию по борьбе с расизмом, заявив, что она полностью выполнила свою работу.

Совместное состояние Анджелины Джоли и Брэда Питта оценивается в 400 миллионов долларов, при этом большая часть имущества была приобретена до вступления звездной парой в брак. Питта и Джоли не ожидают какие-либо финансовые разногласия, так как в их брачном контракте четко прописано, что кому остается после развода. Единственный вопрос, вызывающий споры у пары, касается их детей.