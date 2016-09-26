Топ новостей 26 сентября
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Сергей Кириенко и Дмитрий Песков затронули тему возможного назначения главы «Росатома» в Администрацию президента, Наталье Касперской приписали заявление о планах правительства дешифровать весь интернет-трафик в России, а коммерческий банк из топ-100 лишился лицензии.
Песков прокомментировал информацию о возможном назначении Кириенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не анонсируют назначения, а предоставляют официальную информацию после подписания соответствующего указа. Песков подчеркнул, что ничего не знает о возможном переходе в Администрацию президента главы госкорпорации «Росатом» Сергея Кириенко.
Касперская опровергла приписанное ей заявление о дешифровке трафика
Член рабочей группы при Администрации президента РФ и руководитель InfoWatch Наталья Касперская заявила, что журналистка газеты «Коммерсантъ» в своей статье о планах властей дешифровать интернет-трафик в России исказила ее слова: «Журналистка задала несколько вопросов по разным темам, потом все это сплющила в один ответ. Переврала, просто прямо переврала».
Вообще вот тут аудио ответов Касперской, и ее цитаты в заметке «Коммерсанта» как минимум не перевраныhttps://t.co/7bihqxqiFw— Открытая Россия (@openrussia_org) 26 сентября 2016 г.
Песков назвал гипертрофированными оценки последствий законов Яровой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ужесточение контроля рунета, в частности, дешифровка трафика, подается в СМИ в гипертрофированном виде: «Сейчас пока еще, насколько я понимаю, конкретных результатов нет, и вот эти все темы — они, скажем так, пока отображаются в СМИ в плане очень оживленной дискуссии, многое не соответствует действительности, многое выходит в СМИ в гипертрофированном виде».
ЦБ отозвал лицензию у Военно-промышленного банка
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у АО «Военно-промышленный банк» (ВПБ). 16 сентября ЦБ ввел в ВПБ, который занимал по итогам первого полугодия текущего года 89-е место в российской банковской системе, временную администрацию, объяснив это угрозой интересам кредиторов и вкладчиков банка.
Васильева предложила вернуть уборку в классах и сельские бригады
Глава Минобрнауки России Ольга Васильева на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре предложила вернуть в школы РФ работу на приусадебном участке и уборку школьных помещений школьниками: «Мы должны вернуть и сельские бригады, которые у нас были в сельских школах, мы должны вернуть работу на приусадебных участках, которая была всегда, мы должны вернуть уборку помещений школьных, которая никак не граничит с угрозой жизни и здоровью школьника. Мы должны вернуть, прежде всего, ответственность маленького человека за то место, в котором он проводит 11 лет».
Глава Минобрнауки предложила привлечь школьников к уборке классовhttps://t.co/wdnnwYJM9u pic.twitter.com/1rr2me2DL6— Лентач (@oldLentach) 26 сентября 2016 г.
Министр образования Васильева предложила запретить математику, так как в этом слове два раза звучит мат.— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 26 сентября 2016 г.
Росавтодор предложил отменить льготы в системе «Платон»
Глава Росавтодора Роман Старовойт заявил, что его ведомство предложило отменить льготы в системе «Платон» и вернуться к ранее заявленному тарифу.
Выборы прошли, льготы на «Платон» пора снимать. Тариф предложили поднять в два разаhttps://t.co/4ZiCf1nx9p— Открытая Россия (@openrussia_org) 26 сентября 2016 г.
Мединский опроверг отношение Минкульта к выставке Стерджеса в Москве
Минкульт РФ не имеет никакого отношения к скандальной выставке американского фотографа Джока Стерджеса «Без смущения» в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер: «На этой выставке я не был, ничего про нее не слышал до момента ее закрытия. Никакого отношения министерство культуры к этому не имеет».
Где "Офицеры России" у Пушкинского музея? Извините... pic.twitter.com/bETuzBpcBo— Алексей Венедиктов (@aavst) 26 сентября 2016 г.
Реклама Босха - непристойная. Выставка Стерджеса - педофилия.. У нас общество моралистов ведь.... Позор нашему веку #безстеснения— Веночек Императора (@DieKaiserkrone) 26 сентября 2016 г.
"У искусства есть враг: имя ему — невежество." Бен Джонсон,английский поэт,драматург,актёр,"отец" рыцарских поэм. #безстеснения #artplay— зажигалка с мемами (@nadyabunina) 26 сентября 2016 г.
Главное не перепутать порнуху с искусством. #безстеснения pic.twitter.com/CyJOc720MO— я ваш ротенберг (@HerrAhueev) 26 сентября 2016 г.
Поклонская займется контролем доходов депутатов Госдумы
Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Сергей Неверов сообщил, что должность председателя думской комиссии по контролю за достоверностью декларирования доходов депутатов займет бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская.
ФИФА объявила о завершении борьбы с расизмом
Международная федерация футбола (ФИФА) распустила комиссию по борьбе с расизмом, заявив, что она полностью выполнила свою работу.
СМИ раскрыли подробности брачного контракта Джоли и Питта
Совместное состояние Анджелины Джоли и Брэда Питта оценивается в 400 миллионов долларов, при этом большая часть имущества была приобретена до вступления звездной парой в брак. Питта и Джоли не ожидают какие-либо финансовые разногласия, так как в их брачном контракте четко прописано, что кому остается после развода. Единственный вопрос, вызывающий споры у пары, касается их детей.