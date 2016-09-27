В Азербайджане состоялся референдум по внесению изменений в Конституцию. Подавляющее большинство принявших участие в голосовании одобрило их. Между тем эти изменения касаются, в частности, увеличения срока президентских полномочий.

Предполагалось также проголосовать за отмену возрастного ограничения для кандидатов в президенты и за введение поста вице-премьера. Кроме того, в числе предлагавшихся к рассмотрению изменений в основной закон страны входил пункт о снижение до 18 лет минимального возраста для участия в парламентских выборах.

Всего в Конституцию предлагалось внести 23 поправки в уже существующие статьи, а также предлагалось добавить шесть новых статей. И, как объявил вечером 26 сентября заместитель главы правящей партии «Новый Азербайджан» Али Ахмедов, ссылавшийся на данные экзит-поллов, подавляющее большинство пришедших на референдум поддержали идею таких изменений.

Как сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на сведения Центризибиркома Азербайджана, на референдуме проголосовали 63,6% избирателей. При этом, по информации Института исследований OpinionWay, за поправки, связанные с изменениями структуры исполнительной власти, высказались 88,9% участников голосования.

За предложения по обеспечению безопасности и обороны страны, по сообщению того же института, проголосовали 89,3% пришедших на референдум. За предложения по изменениям в сфере прав и свобод человека – 90,1%; за отмену возрастного ценза при избрании президента и депутатов отдали голоса 88,8% участников референдума.



Любопытно, что американская организация Arthur J. Finkelstein & Associates представила почти точно такие же цифры. Сходными оказались результаты и у азербайджанского исследовательского центра ELS.



Происходящее в Азербайджане выделятся на фоне событий в других странах региона, однако очевидно, что эти перемены были заранее продуманы. Такое мнение высказала в беседе с «Полит.ру» Алла Язькова, доктор исторических наук, профессор, заведующий отделом Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН.

«В политике трех стран Южного Кавказа становятся все более заметными различия.

В Грузии 8 октября должны состояться парламентские выборы, и не исключены различного рода беспорядки, причиной которых может стать возвращение в страну Михаила Саакашвили. В Армении стабилизировалась политическая ситуация, которая сложилась какое-то время назад, и особых перемен не видно. А что касается Азербайджана, то здесь перемен можно было ожидать. Потому что режим правления Ильхама Алиева становится все более авторитарным, но с соблюдением правил, которые могут быть поддержаны значительной частью населения.

До недавнего времени давала о себе знать оппозиция режиму, но сегодня она частично вынуждена была выехать из страны, частично укрылась где-то в Азербайджане – в общем, Ильхам Алиев расчистил место для себя, для своего длительного пребывания у власти и для принятия всех связанных с этим законов.

Ильхам и Мехрибан Алиевы на избирательном участке в день референдума. Пресс-служба президента Азербайджана

На что в этой связи можно обратить внимании? На то, что в Азербайджане сейчас очень большая страта, большой процент молодежи. По некоторым данным, он сейчас составляет больше 60% населения. И, помимо прочего, в числе поправок к Конституции было вынесено на голосование положение об участии в выборах в парламент молодежи с 18 лет, Раньше возрастной порог был гораздо выше. Так вот, коль скоро такая поправка была внесена, то азербайджанская молодежь позитивно реагировала и на другие поправки.

Я читала в западных публикациях, что на референдуме было множество иностранных наблюдателей – точно не скажу сейчас, сколько, но помню, что наблюдатели приехали более чем из тридцати стран. Они были зарегистрированы и отмечали, что голосование шло без какого-либо нажима, как бы по правилам. Но, на самом деле, все было организовано таким образом, чтобы возможность продления президентского срока с пяти до семи лет, что было главным в этом случае, была одобрена. Все остальные обстоятельства объективно способствовали принятию этих решений.

Надо сказать, что Ильхам Алиев, помимо того, что будет теперь претендовать на семилетний срок, будет избираться в президенты уже четвертый раз. И все это создает достаточно жесткий режим в стране.

И есть некоторые намеки (но тут надо сказать, что я самого документа не читала, а читала только его изложение), в основном, в комментариях западных СМИ, что в поправках также просматривается проблема преемника. Во всяком случае, первый вице-президент теперь может рассматриваться как возможный преемник. Хотя, конечно, мы, как говорится, желаем господину Алиеву доброго здоровья, и непонятно, почему идея насчет преемника вообще возникла. Но, так или иначе, обсуждение этого вопроса было.

А что касается молодежи, то на ее счет, конечно, придумано было очень красиво. Причем я и раньше читала, что рождаемость в Азербайджане в селах довольно высокая: учитывая мусульманские, особенно шиитские, законы, женщина, как правило, не работает, и поэтому в семьях много детей. И эта молодежь, повторю, составляет сейчас, по некоторым оценкам, до 60% населения. Это очень существенно. Отсюда можно сделать вывод: вся эта реформа была заранее и всесторонне продумана», – убеждена Алла Язькова.