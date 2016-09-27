В Центральном федеральном округе прошли шесть кампаний по выборы региональных собраний. Для правящей партии ситуация, наверное, не идеальна, но явно лучше, чем на северо-западе.

Лучший результат для «Единой России» показала Тамбовская область — 62,25%, а явка превысила 49%. Несмотря на столь внушительный результат, в парламент помимо ЕР смогли пройти четыре партии. Это КПРФ (11,9%), «Родина» (8,82%), ЛДПР (8,55%) и СР (5,44%). Успех «Родины» объясняется тем, что местное отделение возглавляет экс-глава Тамбова и в целом популярный в регионе политик Максим Косенков. Одномандатные округа достались выдвиженцам от «Единой России».

Максим Косенков агитирует за партию "Родина". Тамбов, 30 августа 2016 года. Фото: tambov.rodina.ru

В Липецкой области явка составила 52%, а «Единая Россия» получила 53,88%. Партии в областной Совет депутатов прошли более традиционные: КПРФ (13,67%), ЛДПР (12,05%) и СР (7,21%). Ближе всего к преодолению пятипроцентного барьера была «Партия пенсионеров», она получила 4,68%, ей не хватило около 1,6 тысяч голосов.

В 28 одномандатных округов кандидат не от «Единой России» победил только в одном — им оказался самовыдвиенец и действующий депутат, глава одной из крупнейших строительных компаний региона.

В Курской области явка оказалась заметно ниже, 46,68%, а «Единая Россия» набрала лишь чуть больше половины, 50,17%. ЛДПР и КПРФ в регионе имеют практически полный паритет (18,44% и 18,14% соответственно), у СР 6,99%. Но с учетом того, что коммунистам удалось провести одного своего кандидата в одномандатном округе, фракция у них будет больше.

В Тверской области выборы были интересны тем, что жители выбирали одновременно региональный парламент и губернатора. Таким образом, люди получали на избирательных участках по крайней мере по пять бюллетеней — а в некоторых муниципалитетах и того больше.

В итоге при явке 41,6% «Единая Россия» набрала 46,47% голосов, а врио губернатора Игорь Руденя вовсе 72,1% — впрочем, серьезных соперников у него не было. Хотя считается, что в Тверской области сильна КПРФ, второе место заняла ЛДПР с 17,79%. У КПРФ 16,17%, но их избирателя, вполне вероятно, могли увести «Коммунисты России», у них 2,26%. Также в парламент прошла «Справедливая Россия» (11,44%), а «Яблоко» с трудом преодолело только трехпроцентный барьер, у него 3,02%.

В Орловской области за коммунистов всегда голосуют хорошо — во многом потому, что именно здесь родился лидер КПРФ Геннадий Зюганов. И на этот раз при хорошей явке в 53,3%, ЕР получила «лишь» 45,96%, а КПРФ — 23,06, оставив далеко позади ЛДПР (18,34%) и СР (9,26%).

В одномандатных округах, правда, не все так радужно. Из 25 округов ЕР взяла верх в 22, еще в двух победили самовыдвиженцы, а в одном — представитель «Справедливой России».

Наконец, самый плохой результат у партии власти в Московской области. Там при достаточно низкой явке, 37,58%, ЕР получила 43,15% голосов. На этих выборах в списках было 13 партий — рекорд для региональных кампаний 2016 года. Возможно, именно из-за этого прошли в парламент только четыре крупнейшие партии, хотя были и другие сильные игроки.

Помимо ЕР поддержку среди избирателей получили списки КПРФ (15,88%), ЛДПР (14,43%) и СР (5,06%). Чуть менее тысячи голосов не хватило для победы «Пенсионерам», у них 4,96%. Также близко было «Яблоко», 4,01%.

Но во всех 25 одномандатных округах партия власти не подкачала: везде победили именно ее выдвиженцы.