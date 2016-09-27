Россия и Куба подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях

27 сентября 2016 года в г. Вена на полях 60-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Куба подписано Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Об этом сообщил департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом».

Документ с российской стороны подписан заместителем генерального директора – директором Блока международной деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Николаем Николаевичем Спасским, со стороны Республика Куба - заместителем министра по науке, технологиям и окружающей среде Республики Куба Хосе Фидель Сантана.

Соглашение создает правовой фундамент для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества между Россией и Кубой в области атомной энергетики в мирных целях по таким направлениям как производство радиоизотопов и их применение в промышленности, медицине, сельском хозяйстве, охране и исследовании окружающей среды; ядерная медицина и радиационные технологии; обучение и подготовка специалистов в области атомной энергетики; осуществление фундаментальных и прикладных исследований в области использования атомной энергии в мирных целях; обращение с радиоактивными отходами и отработавшими закрытыми источниками ионизирующего излучения и т.д.

С целью реализации Соглашения стороны договорились о формировании координационного комитета для контроля за реализацией Соглашения, рассмотрения вопросов, возникающих в ходе его реализации, и проведения консультаций по вопросам, касающимся использования атомной энергии в мирных целях. Стороны договорились о реализации Соглашения посредством формирования совместных рабочих групп для выполнения конкретных проектов и научных исследований, обмена экспертами, организации семинаров и симпозиумов, содействия в обучении и подготовке научного и технического персонала, обмена научно-технической информацией.