В понедельник вечером состоялись первые дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом (от республиканцев) и Хиллари Клинтон (от демократов). Перед этим событием многие СМИ подчеркивали, что это будет интригующим событием и что аудитория ждет его с нетерпением. После дебатов комментаторы стали делиться впечатлениями и оценивать результаты.

Редакторская колонка в NY Times называется «Концентрат уродливой кампании в рамках одних дебатов». С точки зрения редакции, эти дебаты нельзя даже назвать дебатами. Дебаты – это когда два оппонента ведут серьезную дискуссию. А тут была только одна серьезная участница (Клинтон), потому что к Трампу серьезно относиться невозможно. Поэтому редакция предлагает в этом случае заменить термин «дебаты» на термин «конфронтация».

Эта конфронтация между кандидатами, по мнению редакции, была в своем роде примечательным событием. Началось с того, что медиа устроили ему грандиозную рекламу, анонсируя его заголовками вида «Дебаты века», «Америка на грани». Но суть состояла в том, что одному из участников нечего было сказать по делу. Дебаты представляли собой ситуацию, в которой в миниатюре воплотилась вся президентская гонка. Каждый из кандидатов продемонстрировал ровно то, что от него ожидалось. Но дискуссии не было и не могло быть.

The Economist провозгласил победу Клинтон на первых президентских дебатах. При этом, считает автор, специфика дискуссии была в сильнейшей асимметрии, так как оппоненты не могли полемизировать в общей парадигме. Трамп действовал популистскими методами, то есть пытался говорить так, чтобы слушателям казалось, что он точно выражает их настроения. Клинтон пыталась излагать свою позицию на основании здравого смысла. В итоге части аудитории, несомненно, показалось, что победа на стороне Трампа.

Полемика, отмечает автор, почти сразу преобразовалась в формат взаимных переходов на личности, что фактически было единственной точкой пересечения у этих двух оппонентов. Тем не менее, каждый представил себя аудитории. Главный вопрос в том, как отреагируют на эти презентации неопределившиеся избиратели. Определившиеся, скорее всего, так и останутся после дебатов при своем мнении. Автор считает, что по итогам дебатов у неопределившихся должно сложиться впечатление, что в один из оппонентов (Клинтон) был хорошо подготовлен, пусть иногда и сбивался, а другой (Трамп) временами вел себя откровенно странно. Таким образом, автор считает, что в первых дебатах недвусмысленно победила Клинтон.

Wall Street Journal пишет, что кандидаты во время дебатов продемонстрировали принципиально разные подходы к тому, как следует возглавлять США. Их взаимные нападки, по мнению авторов, отражали их принципиальные расхождения во взглядах на лидерство. Оба кандидата в этой гонке отличаются тем, что о них много говорят и им, в сущности, никто искренне не симпатизирует. Клинтон хорошо подготовилась, поэтому ей удалось избежать участи оппонентов Трампа, которых он методично ставил в тупик во время республиканских дебатов. Трамп, впрочем, тоже не оставался в долгу и донимал Клинтон претензиями насчет ее скандальной государственной переписки и переменчивости позиций.

В ходе дебатов Клинтон обвиняла Трампа в небрежном обращении с фактами, а Трамп ругал Клинтон за то, что она «типичный политик», который только говорит, но ничего не делает. Трамп подчеркивает, что его готовность к роли президента обусловлена его успешной бизнес-карьерой. Клинтон критиковала его за многочисленные банкротства и недоплату подрядчикам, что может быть плохой характеристикой для потенциального президента.