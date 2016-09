Видео дня. Первые дебаты между Клинтон и Трампом

Сегодня ночью в США прошли первые дебаты между кандидатами в президенты от демократов и республиканцев Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом. Жаркую схватку соперников не устают обсуждать в СМИ и в интернете, а наша редакция пока публикует самые яркие моменты дебатов.

Вот краткая видеоподборка основных моментов дебатов.

А вот видео для тех, кто не спешит - полуторачасовое и с синхронным переводом на русский.

Примечательно, что дебаты в США стали главной темой для обсуждения в русскоязычном сегменте интернета.

И напоследок - комментарии самих героев дебатов.

Thank you! CNBC #DebateNight poll with over 400,000 votes. Trump 61% Clinton 39% #AmericaFirst #ImWithYou https://t.co/c8rB0iSj7c pic.twitter.com/lgu6tOkYCP

A man who can be provoked by a tweet should not have his hands anywhere near the nuclear codes. #DebateNight