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27 сентября 2016, 09:16
Госдума Дональд Трамп Минфин Минэкономразвития РЖД США хакеры Хиллари Клинтон
Илья Карпюк

Заголовки утра. 27 сентября

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Три оттенка белого» пишет, что самые радужные прогнозы Минэкономики сулят прекращение оттока капитала лишь в 2019 году.

Банковским клиентам предложили самостоятельно побороться с хакерами, утверждается в статье «Угроза киберпоправки».

В статье «Сенатор заплатит по-президентски» рассказывается, почему Франц Клинцевич признан должником «Инвалидов войны».

«Ведомости»: «РЖД прогнозирует в 2017 году убыток в 142,4 млрд рублей». Одновременно монополия просит правительство пойти на сохранение экспортных надбавок на перевозку и индексации тарифов выше инфляции.

«Минэнерго предлагает не закрывать опасные угольные шахты»: это слишком дорого и может привести к дефициту угля.

Про распределение думских мандатов написано в статье «Новая Госдума укрупнила и поделила свои комитеты».

РБК в статье «Пожизненное резидентство» рассказывает, как Минфин собирается изменить закон о валютном регулировании.

О разделе думских комитетов написано в статье «Думу поделили пополам».

В чем заподозрили чиновника Министерства культуры, рассказывается в статье «Заместитель по злоупотреблениям.

«Известия» пишут: «Минобороны возрождает легендарную "чеченскую дивизию"». 42-я мотострелковая дивизия больше не будет бороться с террористами, а прикроет государственную границу.

Интервью с главой Национальной системы платежных карт Владимиром Комлевым озаглавлено оптимистично: «"Мир" будут принимать в Европе».

«Доступного жилья станет меньше»: в 2017 году 1300 очередников останутся без квартир.

«Газета.ru» провела текстовую трансляцию дебатов Хиллари Клинтон и Дональда Трампа, озаглавлена она цитатой кандидата от республиканцев: «Я знаю, как побеждать, она — нет».

«Алиев растянул президентство»: в Азербайджане состоялся референдум об изменении конституции страны и продлении президентского срока.

«Невидимый ложный след»: Минобороны рассказало об отсутствии следов ракеты от «Бука» на радаре в момент катастрофы MH17.

The Economist пытается угадать, какая именно группа наслоения определяет будущего президента США. «Американские выборы: Время нерешительности» (America’s election: Indecision time). Следующего президента будет выбирать необычайно большое число неопределившихся избирателей.

«Дебаты в Америке: Политика как театр» (Debating in America: Politics as theatre). У американских президентских дебатов в понедельник ожидается рекордно большая аудитория.

Bloomberg: «Трамп и Клинтон сравнялись в опросе Bloomberg'а» (Trump and Clinton Deadlocked in Bloomberg Poll). Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Хиллари Клинтон сравнялись в рейтинге перед началом самых интригующих дебатов в современной политике.

«Драги говорит, что Британия не должна получать никаких преференций в переговорах по Brexit'у» (Draghi Says the UK Shouldn't Get Any Favours in Brexit Negotiations). Председатель Европейского центробанка Марио Драги заявил, что Британии не следует давать никаких преференций в плане доступа к единому рынку в ходе переговоров по отсоединению от ЕС.

The Wall Street Journal: «Иран осложняет перспективы заключения сделки ОПЕК по производству нефти» (Iran Plays Down Prospects of OPEC Oil Production Deal). Иранские власти назвали предстоящую на этой неделе встречу участников ОПЕК "консультативной" и заявили, что намерены и дальше увеличивать объемы своей нефтедобычи.

«Колеблющиеся избиратели — рычаг гонки после дебатов» (Wavering Voters Key to Race After Debate). Когда Хиллари Клинтон и Дональд Трамп закончат свои первые дебаты, они окажутся в условиях очень непредсказуемого соревнования. Это связано с тем, что большой процент избирателей — вероятно, один из пяти — не питают отчетливой симпатии ни к одному из кандидатов.

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