«Коммерсантъ» в статье «Три оттенка белого» пишет, что самые радужные прогнозы Минэкономики сулят прекращение оттока капитала лишь в 2019 году.

Банковским клиентам предложили самостоятельно побороться с хакерами, утверждается в статье «Угроза киберпоправки».

В статье «Сенатор заплатит по-президентски» рассказывается, почему Франц Клинцевич признан должником «Инвалидов войны».

«Ведомости»: «РЖД прогнозирует в 2017 году убыток в 142,4 млрд рублей». Одновременно монополия просит правительство пойти на сохранение экспортных надбавок на перевозку и индексации тарифов выше инфляции.

«Минэнерго предлагает не закрывать опасные угольные шахты»: это слишком дорого и может привести к дефициту угля.

Про распределение думских мандатов написано в статье «Новая Госдума укрупнила и поделила свои комитеты».

РБК в статье «Пожизненное резидентство» рассказывает, как Минфин собирается изменить закон о валютном регулировании.

О разделе думских комитетов написано в статье «Думу поделили пополам».

В чем заподозрили чиновника Министерства культуры, рассказывается в статье «Заместитель по злоупотреблениям.

«Известия» пишут: «Минобороны возрождает легендарную "чеченскую дивизию"». 42-я мотострелковая дивизия больше не будет бороться с террористами, а прикроет государственную границу.

Интервью с главой Национальной системы платежных карт Владимиром Комлевым озаглавлено оптимистично: «"Мир" будут принимать в Европе».

«Доступного жилья станет меньше»: в 2017 году 1300 очередников останутся без квартир.

«Газета.ru» провела текстовую трансляцию дебатов Хиллари Клинтон и Дональда Трампа, озаглавлена она цитатой кандидата от республиканцев: «Я знаю, как побеждать, она — нет».

«Алиев растянул президентство»: в Азербайджане состоялся референдум об изменении конституции страны и продлении президентского срока.

«Невидимый ложный след»: Минобороны рассказало об отсутствии следов ракеты от «Бука» на радаре в момент катастрофы MH17.

The Economist пытается угадать, какая именно группа наслоения определяет будущего президента США. «Американские выборы: Время нерешительности» (America’s election: Indecision time). Следующего президента будет выбирать необычайно большое число неопределившихся избирателей.

«Дебаты в Америке: Политика как театр» (Debating in America: Politics as theatre). У американских президентских дебатов в понедельник ожидается рекордно большая аудитория.

Bloomberg: «Трамп и Клинтон сравнялись в опросе Bloomberg'а» (Trump and Clinton Deadlocked in Bloomberg Poll). Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Хиллари Клинтон сравнялись в рейтинге перед началом самых интригующих дебатов в современной политике.

«Драги говорит, что Британия не должна получать никаких преференций в переговорах по Brexit'у» (Draghi Says the UK Shouldn't Get Any Favours in Brexit Negotiations). Председатель Европейского центробанка Марио Драги заявил, что Британии не следует давать никаких преференций в плане доступа к единому рынку в ходе переговоров по отсоединению от ЕС.

The Wall Street Journal: «Иран осложняет перспективы заключения сделки ОПЕК по производству нефти» (Iran Plays Down Prospects of OPEC Oil Production Deal). Иранские власти назвали предстоящую на этой неделе встречу участников ОПЕК "консультативной" и заявили, что намерены и дальше увеличивать объемы своей нефтедобычи.

«Колеблющиеся избиратели — рычаг гонки после дебатов» (Wavering Voters Key to Race After Debate). Когда Хиллари Клинтон и Дональд Трамп закончат свои первые дебаты, они окажутся в условиях очень непредсказуемого соревнования. Это связано с тем, что большой процент избирателей — вероятно, один из пяти — не питают отчетливой симпатии ни к одному из кандидатов.