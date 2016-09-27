Депутаты от Компартии предложили отстранить от образовательного процесса учителей, которые оказались замешаны в фальсификациях на выборах. Это очень интересная инициатива, которую можно рассматривать с разных точек зрения.

Принятие закона, если такое, конечно, состоится, станет лишним стимулом для учителей не участвовать в махинациях. Но важнее, что документ должен, в идеале, отделить школу от выборов.

Действительно, если современная школа претендует на то, что будет детей не только учить, но и воспитывать, то довольно странно сохранять в ней учителей, которые на досуге занимаются обманом и ничего плохого в этом не видят.

Остается только один вопрос: что окажется важнее — интересы школы или интересы политиков?