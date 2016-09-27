27 сентября 2016 года в г. Вена на полях 60-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» и Комиссия по атомной энергии Иордании подписали Меморандум по обучению и подготовке кадров в атомной энергетике и других смежных областях. Об этом сообщил департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом».

С российской стороны Меморандум подписан генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Сергеем Кириенко, с иорданской стороны - председателем Комиссии по атомной энергии Халедом Туканом.

Меморандум фиксирует рамочные договоренности о сотрудничестве по подготовке кадров для дальнейшей реализации иорданской атомной программы. Меморандум является фундаментом для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в данной сфере. В частности, стороны договорились осуществлять взаимодействие в рамках странового плана подготовки персонала, который включает план обучения кадров для реализации проекта АЭС Иордании. План будет детализировать специфические нужды Иордании по основным категориям персонала и четко определять, каким образом потребности будут обеспечены с учетом уже имеющихся ресурсов и сроков реализации проекта. Предусматривается сотрудничество сторон в таких формах, как реализация совместных образовательных программ, обмена студентами и аспирантами, стажировки, летние школы, олимпиады и конкурсы по фундаментальным наукам и дисциплинам для студентов, разработка соответствующих образовательных материалов, учебников и семинаров, совместные научно-исследовательские программы по атомной энергетике и т.д.